Biden, adaylıktan çekilme kararıyla ilgili ilk kez ABD halkına hitap edecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Prof. Dr. Şakir Dinçşahin, Biden'ın çekilmesi hakkında konuştu: Beklenen değil, umut edilen oldu
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Şarkıcı Nez, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:31
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Pandemi sonrası süreçte yükselen trend: Araç kiralama sektörü
15:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
17:12
39 dk
SESLİ HABER
ABD televizyonu: Trump seçilirse Ukrayna kabul edecek
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Devlet Başkanı açıkladı: Rusya’yla doğrudan savaşa hazırlanıyorlar
18:15
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li senatör, Trump’a suikast girişimine ilişkin bilgiler aktardı
18:37
4 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den Rusya ile müzakere açıklaması
18:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SESLİ HABER
İlber Ortaylı açıkladı: Atatürk sahipsiz köpekler için hangi önlemi aldı?
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Muhalif siyasetçi Medvedçuk: Ukrayna’nın kalıntıları can çekişiyor
19:23
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: Biden’ın kararı çılgın bir mücadeleye yol açtı
19:31
2 dk
SESLİ HABER
Çinli uzman: Biden'ın kararı sürpriz değil
19:42
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa'dan Rusya'ya patlayıcı girişi engellendi: Teröristler kullanacaktı
19:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Sokak hayvanları yasa teklifinde ‘ötanazi’ belirsizliği
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Çanakkale depremini değerlendirdi: Marmara ile hiçbir ilgisi yoktur
12:05
83 dk
HABER MASASI
Yaz tatiline çıkan vatandaşların otel ve paket turlara ilişkin dikkat etmesi gereken hususlar
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Sokak hayvanları ile ilgili yasa hangi aşamada?
15:00
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/biden-adayliktan-cekilme-karariyla-ilgili-ilk-kez-abd-halkina-hitap-edecek-1086145540.html
Biden, adaylıktan çekilme kararıyla ilgili ilk kez ABD halkına hitap edecek
Biden, adaylıktan çekilme kararıyla ilgili ilk kez ABD halkına hitap edecek
Sputnik Türkiye
Aldığı ani kararı birçok spekülasyona neden olan ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışından çekilmesinin ardından yarın akşam ilk kez canlı yayında kameralar... 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T19:20+0300
2024-07-23T19:20+0300
dünya
abd
joe biden
abd başkanlık seçimleri
abd’de başkanlık kaosu
ulusa sesleniş
kamala harris
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/17/1086129700_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_34bbe4816f3e6292c299f2b98a8bfc62.jpg
ABD Başkanı Biden, X hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın akşam yerel saatle 20.00'da (TSİ 03.00) Oval Ofis'ten önümüzdeki süreç ve Amerikan halkı için bu işi nasıl bitireceğimle ilgili halka hitap edeceğim” ifadesini kullandı.Amerikan medyasına yansıyan bazı haberlerde ve sosyal medya kullanıcıları arasında Biden'ın sağlık durumuyla ilgili tartışmalar ortaya çıkmış, bazı kişiler Biden'ın sağlık durumunun iyi olmadığını iddia etmişti.17 Temmuz'da COVID-19'a yakalanan ve Delaware'de kendini izole eden Biden, 21 Temmuz Pazar günü X hesabından yaptığı açıklamada, başkanlık yarışından çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i kendi yerine önerdiğini duyurmuştu.Biden'a, Trump ile 27 Haziran'da çıktığı canlı yayın tartışmasındaki performansından sonra sağlığının bir dönem daha başkanlığa elverişli olmaması gerekçesiyle yarıştan çekilmesi için parti içinden baskı yapılıyordu.Demokratların başkan adayı seçiminde Biden’ın yerine geçen ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Başkan Biden’ın bir dönemlik başkanlığı boyunca iki dönem görev yapan çoğu başkandan daha fazla başarı mirası bıraktığını savundu.Biden’ın kararında geciktiğini ima ederek Demokratlar arasındaki karamsar tabloyu yazıya döken ABD’li gazete The Wall Street Journal, “Seçmenler bocalayan Başkan'ın çok yaşlı olduğunu düşünse de müttefikleri onu görmezden geldi, danışmanları yeteneklerini savundu, Demokrat Parti yetkilileri de diğer adayları saf dışı bıraktı” ifadelerini kullanmıştı.Adaylıktan çekilme konusunda daha önce bocalayan Biden’ın, 1981'den beri kendisine danışmanlık yapan ve Washington Post tarafından Biden’ın ‘vicdanı, alter egosu ve beyni’ olarak tanımlanan danışmanı Mike Donilon ile bir araya geldiği, bu görüşme sonrası çekilme kararı aldığı iddiaBiden’ın dün Beyaz Saray'a dönerek rutin çalışmalarına başladığı açıklanırken, bunu doğrulayan herhangi bir paylaşım yapılmamıştı.Harris’in seçimi kazanması, Blinken, Austin ve Sullivan’ın sonu olabilirBiden'ın adaylıktan çekilip yerine önerdiği Kamala Harris’in, partisinin adayı olabilmek için yeterli sayıda Demokrat Partili delegenin desteğini aldığı belirlenirken, seçimi kazanması durumunda Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pentagon şefi Lloyd Austin ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın görevlerine son verileceği iddia edildi.Ortadoğu’daki durumu değiştirebileceği düşünülen bu iddiasında Beyaz Saray'a yakın kaynaklara atıfta bulunan The Wall Street Journal (WSJ), Harris'in başkanlığındaki yeni yönetimde Demokrat ekibin büyük ölçüde değişeceğine vurgu yaparken, bunda en önemli rolü, Barack Obama döneminde Dışişleri Bakanlığında üst düzey görevde bulunan ve daha sonra Beyaz Saray'da Ortadoğu’dan sorumlu yetkili olarak çalışan ulusal güvenlik danışmanı Philip Gordon’un oynayabileceğini yazdı.Haberde, Gordon'un, ABD'nin “Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın muhalifleri” olarak bilinen Suriyeli savaşçıları silahlandırma planlarına derin bir şüpheyle yaklaştığının da altı çizildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/trump-bidena-karsi-darbe-yapildigini-iddia-etti-1086131379.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/17/1086129700_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_64b3f3bc385e3e92cc048610ec89f39a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, joe biden, abd başkanlık seçimleri, abd’de başkanlık kaosu , ulusa sesleniş, kamala harris
abd, joe biden, abd başkanlık seçimleri, abd’de başkanlık kaosu , ulusa sesleniş, kamala harris

Biden, adaylıktan çekilme kararıyla ilgili ilk kez ABD halkına hitap edecek

19:20 23.07.2024
© AFP 2023 / SAMUEL CORUMJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
© AFP 2023 / SAMUEL CORUM
Abone ol
Aldığı ani kararı birçok spekülasyona neden olan ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışından çekilmesinin ardından yarın akşam ilk kez canlı yayında kameralar karşısına geçerek son gelişmeler ve yol haritası hakkında Amerikan halkına hitap edecek.
ABD Başkanı Biden, X hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın akşam yerel saatle 20.00'da (TSİ 03.00) Oval Ofis'ten önümüzdeki süreç ve Amerikan halkı için bu işi nasıl bitireceğimle ilgili halka hitap edeceğim” ifadesini kullandı.
Amerikan medyasına yansıyan bazı haberlerde ve sosyal medya kullanıcıları arasında Biden'ın sağlık durumuyla ilgili tartışmalar ortaya çıkmış, bazı kişiler Biden'ın sağlık durumunun iyi olmadığını iddia etmişti.
17 Temmuz'da COVID-19'a yakalanan ve Delaware'de kendini izole eden Biden, 21 Temmuz Pazar günü X hesabından yaptığı açıklamada, başkanlık yarışından çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i kendi yerine önerdiğini duyurmuştu.
Biden'a, Trump ile 27 Haziran'da çıktığı canlı yayın tartışmasındaki performansından sonra sağlığının bir dönem daha başkanlığa elverişli olmaması gerekçesiyle yarıştan çekilmesi için parti içinden baskı yapılıyordu.
Demokratların başkan adayı seçiminde Biden’ın yerine geçen ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Başkan Biden’ın bir dönemlik başkanlığı boyunca iki dönem görev yapan çoğu başkandan daha fazla başarı mirası bıraktığını savundu.
Biden’ın kararında geciktiğini ima ederek Demokratlar arasındaki karamsar tabloyu yazıya döken ABD’li gazete The Wall Street Journal,Seçmenler bocalayan Başkan'ın çok yaşlı olduğunu düşünse de müttefikleri onu görmezden geldi, danışmanları yeteneklerini savundu, Demokrat Parti yetkilileri de diğer adayları saf dışı bıraktı” ifadelerini kullanmıştı.
Adaylıktan çekilme konusunda daha önce bocalayan Biden’ın, 1981'den beri kendisine danışmanlık yapan ve Washington Post tarafından Biden’ın ‘vicdanı, alter egosu ve beyni’ olarak tanımlanan danışmanı Mike Donilon ile bir araya geldiği, bu görüşme sonrası çekilme kararı aldığı iddia
Biden’ın dün Beyaz Saray'a dönerek rutin çalışmalarına başladığı açıklanırken, bunu doğrulayan herhangi bir paylaşım yapılmamıştı.

Harris’in seçimi kazanması, Blinken, Austin ve Sullivan’ın sonu olabilir

Biden'ın adaylıktan çekilip yerine önerdiği Kamala Harris’in, partisinin adayı olabilmek için yeterli sayıda Demokrat Partili delegenin desteğini aldığı belirlenirken, seçimi kazanması durumunda Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pentagon şefi Lloyd Austin ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın görevlerine son verileceği iddia edildi.
Ortadoğu’daki durumu değiştirebileceği düşünülen bu iddiasında Beyaz Saray'a yakın kaynaklara atıfta bulunan The Wall Street Journal (WSJ), Harris'in başkanlığındaki yeni yönetimde Demokrat ekibin büyük ölçüde değişeceğine vurgu yaparken, bunda en önemli rolü, Barack Obama döneminde Dışişleri Bakanlığında üst düzey görevde bulunan ve daha sonra Beyaz Saray'da Ortadoğu’dan sorumlu yetkili olarak çalışan ulusal güvenlik danışmanı Philip Gordon’un oynayabileceğini yazdı.
Haberde, Gordon'un, ABD'nin “Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın muhalifleri” olarak bilinen Suriyeli savaşçıları silahlandırma planlarına derin bir şüpheyle yaklaştığının da altı çizildi.
Donald Trump ve Senatör JD Vance - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
DÜNYA
Trump, Biden'a karşı darbe yapıldığını iddia etti
12:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала