https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/biden-adayliktan-cekilme-karariyla-ilgili-ilk-kez-abd-halkina-hitap-edecek-1086145540.html
Biden, adaylıktan çekilme kararıyla ilgili ilk kez ABD halkına hitap edecek
Biden, adaylıktan çekilme kararıyla ilgili ilk kez ABD halkına hitap edecek
Sputnik Türkiye
Aldığı ani kararı birçok spekülasyona neden olan ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışından çekilmesinin ardından yarın akşam ilk kez canlı yayında kameralar... 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T19:20+0300
2024-07-23T19:20+0300
2024-07-23T19:20+0300
dünya
abd
joe biden
abd başkanlık seçimleri
abd’de başkanlık kaosu
ulusa sesleniş
kamala harris
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/17/1086129700_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_34bbe4816f3e6292c299f2b98a8bfc62.jpg
ABD Başkanı Biden, X hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın akşam yerel saatle 20.00'da (TSİ 03.00) Oval Ofis'ten önümüzdeki süreç ve Amerikan halkı için bu işi nasıl bitireceğimle ilgili halka hitap edeceğim” ifadesini kullandı.Amerikan medyasına yansıyan bazı haberlerde ve sosyal medya kullanıcıları arasında Biden'ın sağlık durumuyla ilgili tartışmalar ortaya çıkmış, bazı kişiler Biden'ın sağlık durumunun iyi olmadığını iddia etmişti.17 Temmuz'da COVID-19'a yakalanan ve Delaware'de kendini izole eden Biden, 21 Temmuz Pazar günü X hesabından yaptığı açıklamada, başkanlık yarışından çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i kendi yerine önerdiğini duyurmuştu.Biden'a, Trump ile 27 Haziran'da çıktığı canlı yayın tartışmasındaki performansından sonra sağlığının bir dönem daha başkanlığa elverişli olmaması gerekçesiyle yarıştan çekilmesi için parti içinden baskı yapılıyordu.Demokratların başkan adayı seçiminde Biden’ın yerine geçen ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Başkan Biden’ın bir dönemlik başkanlığı boyunca iki dönem görev yapan çoğu başkandan daha fazla başarı mirası bıraktığını savundu.Biden’ın kararında geciktiğini ima ederek Demokratlar arasındaki karamsar tabloyu yazıya döken ABD’li gazete The Wall Street Journal, “Seçmenler bocalayan Başkan'ın çok yaşlı olduğunu düşünse de müttefikleri onu görmezden geldi, danışmanları yeteneklerini savundu, Demokrat Parti yetkilileri de diğer adayları saf dışı bıraktı” ifadelerini kullanmıştı.Adaylıktan çekilme konusunda daha önce bocalayan Biden’ın, 1981'den beri kendisine danışmanlık yapan ve Washington Post tarafından Biden’ın ‘vicdanı, alter egosu ve beyni’ olarak tanımlanan danışmanı Mike Donilon ile bir araya geldiği, bu görüşme sonrası çekilme kararı aldığı iddiaBiden’ın dün Beyaz Saray'a dönerek rutin çalışmalarına başladığı açıklanırken, bunu doğrulayan herhangi bir paylaşım yapılmamıştı.Harris’in seçimi kazanması, Blinken, Austin ve Sullivan’ın sonu olabilirBiden'ın adaylıktan çekilip yerine önerdiği Kamala Harris’in, partisinin adayı olabilmek için yeterli sayıda Demokrat Partili delegenin desteğini aldığı belirlenirken, seçimi kazanması durumunda Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pentagon şefi Lloyd Austin ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın görevlerine son verileceği iddia edildi.Ortadoğu’daki durumu değiştirebileceği düşünülen bu iddiasında Beyaz Saray'a yakın kaynaklara atıfta bulunan The Wall Street Journal (WSJ), Harris'in başkanlığındaki yeni yönetimde Demokrat ekibin büyük ölçüde değişeceğine vurgu yaparken, bunda en önemli rolü, Barack Obama döneminde Dışişleri Bakanlığında üst düzey görevde bulunan ve daha sonra Beyaz Saray'da Ortadoğu’dan sorumlu yetkili olarak çalışan ulusal güvenlik danışmanı Philip Gordon’un oynayabileceğini yazdı.Haberde, Gordon'un, ABD'nin “Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın muhalifleri” olarak bilinen Suriyeli savaşçıları silahlandırma planlarına derin bir şüpheyle yaklaştığının da altı çizildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/trump-bidena-karsi-darbe-yapildigini-iddia-etti-1086131379.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/17/1086129700_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_64b3f3bc385e3e92cc048610ec89f39a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, joe biden, abd başkanlık seçimleri, abd’de başkanlık kaosu , ulusa sesleniş, kamala harris
abd, joe biden, abd başkanlık seçimleri, abd’de başkanlık kaosu , ulusa sesleniş, kamala harris
Biden, adaylıktan çekilme kararıyla ilgili ilk kez ABD halkına hitap edecek
Aldığı ani kararı birçok spekülasyona neden olan ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışından çekilmesinin ardından yarın akşam ilk kez canlı yayında kameralar karşısına geçerek son gelişmeler ve yol haritası hakkında Amerikan halkına hitap edecek.
ABD Başkanı Biden, X hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın akşam yerel saatle 20.00'da (TSİ 03.00) Oval Ofis'ten önümüzdeki süreç ve Amerikan halkı için bu işi nasıl bitireceğimle ilgili halka hitap edeceğim” ifadesini kullandı.
Amerikan medyasına yansıyan bazı haberlerde ve sosyal medya kullanıcıları arasında Biden'ın sağlık durumuyla ilgili tartışmalar ortaya çıkmış, bazı kişiler Biden'ın sağlık durumunun iyi olmadığını iddia etmişti.
17 Temmuz'da COVID-19'a yakalanan ve Delaware'de kendini izole eden Biden, 21 Temmuz Pazar günü X hesabından yaptığı açıklamada, başkanlık yarışından çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i kendi yerine önerdiğini duyurmuştu.
Biden'a, Trump ile 27 Haziran'da çıktığı canlı yayın tartışmasındaki performansından sonra sağlığının bir dönem daha başkanlığa elverişli olmaması gerekçesiyle yarıştan çekilmesi için parti içinden baskı yapılıyordu.
Demokratların başkan adayı seçiminde Biden’ın yerine geçen ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Başkan Biden’ın bir dönemlik başkanlığı boyunca iki dönem görev yapan çoğu başkandan daha fazla başarı mirası bıraktığını savundu.
Biden’ın kararında geciktiğini ima ederek Demokratlar arasındaki karamsar tabloyu yazıya döken ABD’li gazete The Wall Street Journal, “Seçmenler bocalayan Başkan'ın çok yaşlı olduğunu düşünse de müttefikleri onu görmezden geldi, danışmanları yeteneklerini savundu, Demokrat Parti yetkilileri de diğer adayları saf dışı bıraktı” ifadelerini kullanmıştı.
Adaylıktan çekilme konusunda daha önce bocalayan Biden’ın, 1981'den beri kendisine danışmanlık yapan ve Washington Post tarafından Biden’ın ‘vicdanı, alter egosu ve beyni’ olarak tanımlanan danışmanı Mike Donilon ile bir araya geldiği, bu görüşme sonrası çekilme kararı aldığı iddia
Biden’ın dün Beyaz Saray'a dönerek rutin çalışmalarına başladığı açıklanırken, bunu doğrulayan herhangi bir paylaşım yapılmamıştı.
Harris’in seçimi kazanması, Blinken, Austin ve Sullivan’ın sonu olabilir
Biden'ın adaylıktan çekilip yerine önerdiği Kamala Harris’in, partisinin adayı olabilmek için yeterli sayıda Demokrat Partili delegenin desteğini aldığı belirlenirken, seçimi kazanması durumunda Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pentagon şefi Lloyd Austin ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın görevlerine son verileceği iddia edildi.
Ortadoğu’daki durumu değiştirebileceği düşünülen bu iddiasında Beyaz Saray'a yakın kaynaklara atıfta bulunan The Wall Street Journal (WSJ), Harris'in başkanlığındaki yeni yönetimde Demokrat ekibin büyük ölçüde değişeceğine vurgu yaparken, bunda en önemli rolü, Barack Obama döneminde Dışişleri Bakanlığında üst düzey görevde bulunan ve daha sonra Beyaz Saray'da Ortadoğu’dan sorumlu yetkili olarak çalışan ulusal güvenlik danışmanı Philip Gordon’un oynayabileceğini yazdı.
Haberde, Gordon'un, ABD'nin “Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın muhalifleri” olarak bilinen Suriyeli savaşçıları silahlandırma planlarına derin bir şüpheyle yaklaştığının da altı çizildi.