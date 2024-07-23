https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/ankarada-rehin-operasyonu-ozel-harekat-kurtardi-1086131117.html

Ankara'da rehin operasyonu: Özel harekat kurtardı

Ankara'da rehin operasyonu: Özel harekat kurtardı

Sputnik Türkiye

Edinilen bilgiye göre, rehin alınma ihbarı üzerine Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Mahallesi'ne giderek bölgeyi kontrol altına aldı. 23.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-23T12:19+0300

2024-07-23T12:19+0300

2024-07-23T12:19+0300

türkiye

ankara

rehin

özel harekat

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Ankara'da Özel Harekat ekipleri, oğullarınca rehin alınan anne ve babayı operasyonla kurtardı.Ekipler, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen E.Y'nin annesi ve babasını bıçakla rehin alarak evden çıkmalarına izin vermediğini tespit etti.Şüphelinin tüm uyarılara rağmen ikna olmaması üzerine olay yerine müzakereci ile Özel Harekat ekipleri geldi. E.Y, ekiplerin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/malatya-emniyet-mudurlugunden-akademisyen-cifte-saldiri-girisimi-haberlerine-iliskin-aciklama-1086126291.html

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