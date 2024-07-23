https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/ankarada-rehin-operasyonu-ozel-harekat-kurtardi-1086131117.html
Ankara'da rehin operasyonu: Özel harekat kurtardı
Ankara'da rehin operasyonu: Özel harekat kurtardı
Sputnik Türkiye
Edinilen bilgiye göre, rehin alınma ihbarı üzerine Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Mahallesi'ne giderek bölgeyi kontrol altına aldı. 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T12:19+0300
2024-07-23T12:19+0300
2024-07-23T12:19+0300
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ankara
rehin
özel harekat
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Ankara'da Özel Harekat ekipleri, oğullarınca rehin alınan anne ve babayı operasyonla kurtardı.Ekipler, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen E.Y'nin annesi ve babasını bıçakla rehin alarak evden çıkmalarına izin vermediğini tespit etti.Şüphelinin tüm uyarılara rağmen ikna olmaması üzerine olay yerine müzakereci ile Özel Harekat ekipleri geldi. E.Y, ekiplerin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/malatya-emniyet-mudurlugunden-akademisyen-cifte-saldiri-girisimi-haberlerine-iliskin-aciklama-1086126291.html
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ankara, rehin, özel harekat
ankara, rehin, özel harekat
Ankara'da rehin operasyonu: Özel harekat kurtardı
Edinilen bilgiye göre, rehin alınma ihbarı üzerine Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Mahallesi'ne giderek bölgeyi kontrol altına aldı.
Ankara'da Özel Harekat ekipleri, oğullarınca rehin alınan anne ve babayı operasyonla kurtardı.
Ekipler, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen E.Y'nin annesi ve babasını bıçakla rehin alarak evden çıkmalarına izin vermediğini tespit etti.
Şüphelinin tüm uyarılara rağmen ikna olmaması üzerine olay yerine müzakereci ile Özel Harekat ekipleri geldi. E.Y, ekiplerin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.