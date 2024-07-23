AK Parti'den sokak köpekleri açıklaması: 'Katliam yasası gibi sunulması büyük bir haksızlık'
17:09 23.07.2024 (güncellendi: 17:11 23.07.2024)
© AA / Muhammed Abdullah KurtarAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
© AA / Muhammed Abdullah Kurtar
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AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Çelik, parti genel merkezinde, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına ilişkin basın açıklaması yaptı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, başıboş sokak köpekleri düzenlemesine ilişkin, "Bunun bir katliam yasası gibi sunulması büyük bir haksızlıktır ve meseleyi çözümsüzlüğe doğru itmektir" dedi.
Çelik, başıboş sokak köpekleri düzenlemesine ilişkin şunları kaydetti;
Ötenazi ifadesinin düzeltilmesi ve veterinerlikle ilgili yasaya atıf yapılmasıyla ilgili bir düzenleme söz konusu. Burada esas mesele yani bu ortada bir problem yok da, biz bununla ilgili bir yasal düzenleme yapıyor değiliz. İnsanımızın canını yakan bir mesele var. Çocuklar saldırıya uğruyor, yaşlılar saldırıya uğruyor sokaklarda bir durum var. Yani burada bunu böyle yine her zaman söylediğim insan bu kainatta tek başına yaşamıyor. Doğada bir sürü varlıkla beraber yaşıyor. Bitkilerle beraber yaşıyoruz. Hayvanlarla beraber yaşıyoruz. Tabii ki doğada bi bu dünyayı bu kainatı paylaştığımız bütün canlılara da hürmet ve saygı göstermek durumundayız.
Söz konusu düzenleyi bir katliam yasası olarak sunmanın büyük bir haksızlık olduğunun altını çizen Çelik, bu durumun meseleyi çözümsüzlüğe doğru ittiğini vurguladı.
Çelik konuşmasında ayrıca şu cümleleri kaydetti:
Esasında bu insanımızı koruma konusunda, çocuklarımızı koruma konusunda, bu yaşlı insanlarımızı koruma konusunda yüksek bir irade, bir kararlılık olduğu gibi aynı zamanda da bu hayatı paylaştığımız hayvanları koruma konusunda da bir iradedir. Bunu böyle bir ucundan tutup başka yerlere doğru götürmenin bir şeyi yoktur. Yani biz şunda net bir tutum takınmalıyız. Herhangi bir şekilde sokaklarda çocuklarımızın yaşlı insanlarımızın bu saldırılara uğramasını hiçbir şekilde kabul edemeyiz. İnsanların, okula gidemiyoruz, biz camiye gidemiyoruz, saldırıya uğruyoruz, tarlaya gidemiyoruz gibisinden yani bunu sadece şehir merkezlerinde gördüğümüz bölgelerdeki gibi düşünmeyin. Bunu asla kabul edemeyiz.