https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/abdde-siyahi-kadin-ihbarda-bulundugu-polis-tarafindan-olduruldu-1086142038.html

ABD'de siyahi kadın ihbarda bulunduğu polis tarafından öldürüldü

ABD'de siyahi kadın ihbarda bulunduğu polis tarafından öldürüldü

Sputnik Türkiye

ABD’de siyahi bir kadın bahçesine izinsiz biri girdiği gerekçesiyle polise ihbarda bulundu. Eve gelen polis kadınla tartışma yaşayınca kadını başından vurarak... 23.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-23T17:28+0300

2024-07-23T17:28+0300

2024-07-23T17:29+0300

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siyahlara polis şiddeti

polis şiddeti

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ABD’nin Illinois eyaletinde, Springfield kentinde yaşayan 36 yaşındaki Sonya Massey, yardım istediği polis tarafından vurularak öldürüldü. Olay, Massey’nin bahçesine birinin girdiğini bildirmek için 6 Temmuz’da 911’i aramasıyla başladı. Vücut kamerası görüntülerine göre, Sangamon County Şerif Yardımcısı Sean Grayson ve bir polis memuru, Massey’nin evine giderek arama yaptı. Grayson, Massey’den kimlik kartını göstermesini istedi. Kadın kimliğini ararken mutfağa gittiğinde haşlanan suyu kapattı. Aralarında sohbet ederken, Grayson siyahi kadının elindeki sıcak su dolu tencereyi kendisine karşı kullanmasından korktuğunu belirterek kadına üç el ateş etti. Kafasından vurulan kadın hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Grayson, birinci derece cinayet ve resmi görevi kötüye kullanma suçlamalarını reddetti.

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abd, polis, siyahlara polis şiddeti, polis şiddeti