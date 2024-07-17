https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/abdde-cumhuriyetcilerin-kongresinin-yakinlarinda-polis-bir-kisiyi-vurarak-oldurdu-1085920632.html
ABD'de Cumhuriyetçilerin kongresinin yakınlarında polis, bir kişiyi vurarak öldürdü
ABD'de Cumhuriyetçilerin kongresinin yakınlarında polis, bir kişiyi vurarak öldürdü
Sputnik Türkiye
ABD'nin Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi yakınlarında polisin bir kişiyi vurarak öldürdüğü bildirildi. 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T00:14+0300
2024-07-17T00:14+0300
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ABD basınında yer alan haberlere göre, Kongrede güvenliğin artırılması için Ohio'dan gelen bir polis memuru Kongre yakınlarında şüpheli görünümlü birini tespit etti.Görgü tanıkları, şüphelinin elinde iki bıçak bulunduğunu ve bıçakları polise doğru savurduğunu söyledi.Ohio'dan gelen polis, Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi yakınlarında bulunan söz konusu kişiyi vurarak öldürdü.Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminin ardından, ilk kez dün akşam Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katılarak halk karşısına çıkmıştı.Trump'ın perşembe günü Kongrede bir konuşma yapması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/trump-sorun-bidenin-yasi-degil-yetersizligi-1085342407.html
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abd, abd, cumhuriyetçi parti, milwaukee, polis, ohio
abd, abd, cumhuriyetçi parti, milwaukee, polis, ohio
ABD'de Cumhuriyetçilerin kongresinin yakınlarında polis, bir kişiyi vurarak öldürdü
ABD'nin Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi yakınlarında polisin bir kişiyi vurarak öldürdüğü bildirildi.
ABD basınında yer alan haberlere göre, Kongrede güvenliğin artırılması için Ohio'dan gelen bir polis memuru Kongre yakınlarında şüpheli görünümlü birini tespit etti.
Görgü tanıkları, şüphelinin elinde iki bıçak bulunduğunu ve bıçakları polise doğru savurduğunu söyledi.
Ohio'dan gelen polis, Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi yakınlarında bulunan söz konusu kişiyi vurarak öldürdü.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminin ardından, ilk kez dün akşam Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katılarak halk karşısına çıkmıştı.
Trump'ın perşembe günü Kongrede bir konuşma yapması bekleniyor.