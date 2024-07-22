https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/gizli-servisten-itiraf-geldi-trumpa-suikast-girisimi-en-buyuk-basarisizligimiz-1086116504.html

Gizli Servis'ten itiraf geldi: Trump'a suikast girişimi, en büyük başarısızlığımız

Gizli Servis'ten itiraf geldi: Trump'a suikast girişimi, en büyük başarısızlığımız

Sputnik Türkiye

Teşkilat Başkanı Kimberly Cheatle, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ABD Gizli Servis'in son yıllardaki en büyük başarısızlığı... 22.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-22T18:28+0300

2024-07-22T18:28+0300

2024-07-22T18:28+0300

dünya

abd gizli servis

gizli servis

donald trump

suikast girişimi

federal soruşturma bürosu (fbi)

abd temsilciler meclisi

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Temsilciler Meclisi'nde katıldığı oturumda eski Başkan Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili soruları yanıtlayan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, kongrede düzenlenen bir oturumda yaptığı açıklamada, “13 Temmuz'da Donald Trump'a yönelik suikast girişimi Gizli Servis'in son yıllarda yaşadığı en önemli başarısızlıktır” dedi.Trump'a suikast girişiminin kabul edilemez olduğunu belirten teşkilat başkanı, bu konuda güvenlik tedbirleriyle ilgili yaşanan tüm sorunlardan dolayı kurumu adına tüm sorumluluğu aldığını vurguladı.Cheatle, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve bu tür güvenlik açıklarının bir daha yaşanmaması için servis içinde gerekli görüşmeleri yaptıklarını ifade etti.Özellikle Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin istifa çağrısı yaptığı Cheatle, Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili çok sayıda güvenlik açığı olduğu iddiasıyla yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.Trump, kendisine yönelik suikast girişiminde güvenlik zafiyeti olduğuna dikkat çekerek, "Biri o çatıya nasıl çıktı ve bu neden rapor edilmedi?" diye konuşmuştu.Trump'a suikast girişimiEski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/trump-suikast-girisimi-hakkinda-konustu-birisi-o-catiya-nasil-cikti-1086079986.html

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abd gizli servis, gizli servis, donald trump, suikast girişimi, federal soruşturma bürosu (fbi), abd temsilciler meclisi