https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/ab-ulkeleri-baris-fonundan-kieve-silah-yardimi-icin-para-ayirma-konusunda-anlasmaya-varmadi-1086127342.html
AB ülkeleri, Barış Fonu’ndan Kiev’e silah yardımı için para ayırma konusunda anlaşmaya varmadı
AB ülkeleri, Barış Fonu’ndan Kiev’e silah yardımı için para ayırma konusunda anlaşmaya varmadı
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Avrupa Barış Fonu’ndan Kiev’e silah yardımı yapılmasının önündeki engelin kaldırılması konusunda anlaşmaya varamadığı... 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T11:11+0300
2024-07-23T11:11+0300
2024-07-23T11:06+0300
dünya
avrupa birliği
ab
josep borrell
avrupa barış fonu
ukrayna
silah sevkiyatı
askeri yardım
ukrayna krizi
polonya
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AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, düzenlediği basın toplantısında, “Bu fonlar bir ülke tarafından engellenmeye devam ediyor. Bu utanç verici bir durum. Bu, Ukrayna'nın silah almasını engellemiyor. Bu para, silahlarını Ukrayna’ya devreden AB ülkelerine gitmeli. AB ülkeleri devrettikleri silahlar için tazminat alamayacak. Dolayısıyla gelecekte bunu devam ettirmeleri için çok az motivasyonları olacak” açıklamasında bulundu.Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski de AB üyesi ülkelere Ukrayna’ya silah tedarik masraflarının Avrupa Barış Fonu'ndan karşılanmasının Macaristan tarafından engellendiğini söyledi.Polonya ordusunu modernize etmek için Brüksel’den 2 milyar euro’yu Budapeşte’nin tutumu nedeniyle henüz alamadıklarını Sikorski, “Bu benim için büyük bir hayal kırıklığı. Macaristan Dışişleri Bakanı, ülkesinin Avrupa Barış Fonu’ndan tazminatı engellemeye devam edeceğini söyledi. Bu kararın yeni nedeni, Macaristan’ın yaptırım uygulanan Lukoil şirketinin gönderdiği Rus petrolü artık ihraç edemiyor olması” dedi.Daha önce Ukrayna, ‘kara listeye’ aldığı Rus Lukoil şirketinin petrolünün toprakları üzerinden Macaristan ve Slovakya’ya transitini durdurmuştu. Rusya’dan bu ülkelere enerji kaynakları sevkiyatı, Ukrayna’dan geçen Drujba boru hattı üzerinden yapılıyor.Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Kiev’in bu adımını hasımca bulduklarını ve bu konuyu AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında gündeme getireceklerini söylemişti. Slovakya Başbakanı Robert Fico da Ukraynalı mevkidaşı Denis Şmıgal’le telefon görüşmesinde “Rusya-Ukrayna ilişkilerinin rehini olma niyetinde olmadıklarını” belirterek Kiev’in aldığı bu kararın, Slovnaft tarafından üretilen dizel yakıtın Ukrayna’ya tedarikinin durmasına yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.
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avrupa birliği, ab, josep borrell, avrupa barış fonu, ukrayna, silah sevkiyatı, askeri yardım, ukrayna krizi, polonya, radoslaw sikorski, macaristan, peter szijjarto, slovakya, robert fico, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, petrol, lukoil
avrupa birliği, ab, josep borrell, avrupa barış fonu, ukrayna, silah sevkiyatı, askeri yardım, ukrayna krizi, polonya, radoslaw sikorski, macaristan, peter szijjarto, slovakya, robert fico, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, petrol, lukoil
AB ülkeleri, Barış Fonu’ndan Kiev’e silah yardımı için para ayırma konusunda anlaşmaya varmadı
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Avrupa Barış Fonu’ndan Kiev’e silah yardımı yapılmasının önündeki engelin kaldırılması konusunda anlaşmaya varamadığı bildirdi. Macaristan’ın veto kararını geri çekmeyi reddettiği belirtildi.
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, düzenlediği basın toplantısında, “Bu fonlar bir ülke tarafından engellenmeye devam ediyor. Bu utanç verici bir durum. Bu, Ukrayna'nın silah almasını engellemiyor. Bu para, silahlarını Ukrayna’ya devreden AB ülkelerine gitmeli. AB ülkeleri devrettikleri silahlar için tazminat alamayacak. Dolayısıyla gelecekte bunu devam ettirmeleri için çok az motivasyonları olacak” açıklamasında bulundu.
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski de AB üyesi ülkelere Ukrayna’ya silah tedarik masraflarının Avrupa Barış Fonu'ndan karşılanmasının Macaristan tarafından engellendiğini söyledi.
Polonya ordusunu modernize etmek için Brüksel’den 2 milyar euro’yu Budapeşte’nin tutumu nedeniyle henüz alamadıklarını Sikorski, “Bu benim için büyük bir hayal kırıklığı. Macaristan Dışişleri Bakanı, ülkesinin Avrupa Barış Fonu’ndan tazminatı engellemeye devam edeceğini söyledi. Bu kararın yeni nedeni, Macaristan’ın yaptırım uygulanan Lukoil şirketinin gönderdiği Rus petrolü artık ihraç edemiyor olması” dedi.
Daha önce Ukrayna, ‘kara listeye’ aldığı Rus Lukoil şirketinin petrolünün toprakları üzerinden Macaristan ve Slovakya’ya transitini durdurmuştu. Rusya’dan bu ülkelere enerji kaynakları sevkiyatı, Ukrayna’dan geçen Drujba boru hattı üzerinden yapılıyor.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Kiev’in bu adımını hasımca bulduklarını ve bu konuyu AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında gündeme getireceklerini söylemişti. Slovakya Başbakanı Robert Fico da Ukraynalı mevkidaşı Denis Şmıgal’le telefon görüşmesinde “Rusya-Ukrayna ilişkilerinin rehini olma niyetinde olmadıklarını” belirterek Kiev’in aldığı bu kararın, Slovnaft tarafından üretilen dizel yakıtın Ukrayna’ya tedarikinin durmasına yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.