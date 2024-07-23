Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Arslan: Hayvanlar toplatılırsa doğanın dengesi bozulur

“Bir; aşağı yukarı sayısını bileceğiz. Bu çok önemli. Yani biz neye göre bir proje yapacağız, neye göre kısırlaştıracağız? Bu bilinmeli.

İki; hem sahiplileri hem de sahipsizleri kayıt altına alıp denetleyeceğiz.

Üç; hızla bütün dinamiklerimizi harekete geçireceğiz. Yerel yönetimler, veteriner fakülteleri, poliklinikler var. Büyük sermayelerle yatırım yapmak yerine bunları katarak çok daha ekonomik bir şekilde daha kısa sürede kısırlaştırma yapılabilir.”