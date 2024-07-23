Sokak hayvanları yasa teklifinde ‘ötanazi’ belirsizliği

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Prof. Dr. Şakir Dinçşahin, Biden'ın çekilmesi hakkında konuştu: Beklenen değil, umut edilen oldu
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Şarkıcı Nez, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:31
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Pandemi sonrası süreçte yükselen trend: Araç kiralama sektörü
15:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
17:12
39 dk
SESLİ HABER
ABD televizyonu: Trump seçilirse Ukrayna kabul edecek
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Devlet Başkanı açıkladı: Rusya’yla doğrudan savaşa hazırlanıyorlar
18:15
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li senatör, Trump’a suikast girişimine ilişkin bilgiler aktardı
18:37
4 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den Rusya ile müzakere açıklaması
18:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SESLİ HABER
İlber Ortaylı açıkladı: Atatürk sahipsiz köpekler için hangi önlemi aldı?
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Muhalif siyasetçi Medvedçuk: Ukrayna’nın kalıntıları can çekişiyor
19:23
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: Biden’ın kararı çılgın bir mücadeleye yol açtı
19:31
2 dk
SESLİ HABER
Çinli uzman: Biden'ın kararı sürpriz değil
19:42
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa'dan Rusya'ya patlayıcı girişi engellendi: Teröristler kullanacaktı
19:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Sokak hayvanları yasa teklifinde ‘ötanazi’ belirsizliği
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Çanakkale depremini değerlendirdi: Marmara ile hiçbir ilgisi yoktur
12:05
83 dk
HABER MASASI
Yaz tatiline çıkan vatandaşların otel ve paket turlara ilişkin dikkat etmesi gereken hususlar
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Sokak hayvanları ile ilgili yasa hangi aşamada?
15:00
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YERİ VE ZAMANI
Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/1086127242.html
Sokak hayvanları yasa teklifinde ‘ötanazi’ belirsizliği
Sokak hayvanları yasa teklifinde ‘ötanazi’ belirsizliği
Sputnik Türkiye
Güçlü Özgan, Yeri ve Zamanı programında sokak hayvanlarına yönelik yasa teklifini ve medyada buna dair yapılan bazı paylaşımları değerlendirdi. Özgan... 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T09:05+0300
2024-07-23T16:22+0300
yeri ve zamani
radyo
radyo
sokak köpeği
ötanazi
sokak hayvanları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/17/1086140158_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_bf8e49e2db34cd9d9cb873a54921a0b5.jpg
Sokak hayvanları yasa teklifinde ‘ötanazi’ belirsizliği
Sputnik Türkiye
Sokak hayvanları yasa teklifinde ‘ötanazi’ belirsizliği
Sokak hayvanlarına yönelik yasa teklifinin Meclis komisyonundaki görüşmelerinde önemli bir değişikliğe gidildi. Muhalefetin ve hayvanseverlerin şiddetle karşı çıktığı “ötanazi” kelimesi AK Parti’nin verdiği önerge ile teklif metninden çıkarıldı. Söz konusu ifade yerine Veterinerlik Hizmetleri Kanunu’nun da “ötanazi” ile ilişkili var olan kanuna atıf yapıldı.Güçlü Özgan, Yeri ve Zamanı programında bu yasa tasarısını Radyo Sputnik dinleyicileri için değerlendirdi."AK Parti içerisinde de bu yasa tasarısını eleştiren hatta AK Parti’ye tuzak kurulduğunun iddia edildiği bazı açıklamalar geliyor önde gelen isimlerden" diyen Özgan, bu yasa tasarısının kendi tabirleriyle bir sempati kaybına neden olabileceğini belirtti. 'Türkiye’de 2023 yılında her gün bir kadın öldürüldü. Bu meseleyi biz niye konuşmuyoruz?'Sosyal medyada ve konvansiyonel medyada paylaşılan veriler üzerinden algı oluşturulduğunu belirten Özgan, şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/17/1086140158_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_8b44c5b15a4ebbc533ef83cb13c5e58e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sokak hayvanları, sokak köpekleri, ötanazi, sokak hayvanları yasa teklifi, meclis, ak parti
sokak hayvanları, sokak köpekleri, ötanazi, sokak hayvanları yasa teklifi, meclis, ak parti

Sokak hayvanları yasa teklifinde ‘ötanazi’ belirsizliği

09:05 23.07.2024 (güncellendi: 16:22 23.07.2024)
YERİ VE ZAMANI
Sokak hayvanları yasa teklifinde ‘ötanazi’ belirsizliği
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Güçlü Özgan
Tüm yazılar
Güçlü Özgan, Yeri ve Zamanı programında sokak hayvanlarına yönelik yasa teklifini ve medyada buna dair yapılan bazı paylaşımları değerlendirdi. Özgan, paylaşılan verilerin tek taraflı ve algı oluşturmaya yönelik olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye’de 2023 yılında her gün bir kadın öldürüldü. Bu meseleyi biz niye konuşmuyoruz?" dedi.
Sokak hayvanlarına yönelik yasa teklifinin Meclis komisyonundaki görüşmelerinde önemli bir değişikliğe gidildi. Muhalefetin ve hayvanseverlerin şiddetle karşı çıktığı “ötanazi” kelimesi AK Parti’nin verdiği önerge ile teklif metninden çıkarıldı. Söz konusu ifade yerine Veterinerlik Hizmetleri Kanunu’nun da “ötanazi” ile ilişkili var olan kanuna atıf yapıldı.
Güçlü Özgan, Yeri ve Zamanı programında bu yasa tasarısını Radyo Sputnik dinleyicileri için değerlendirdi.
"AK Parti içerisinde de bu yasa tasarısını eleştiren hatta AK Parti’ye tuzak kurulduğunun iddia edildiği bazı açıklamalar geliyor önde gelen isimlerden" diyen Özgan, bu yasa tasarısının kendi tabirleriyle bir sempati kaybına neden olabileceğini belirtti.

'Türkiye’de 2023 yılında her gün bir kadın öldürüldü. Bu meseleyi biz niye konuşmuyoruz?'

Sosyal medyada ve konvansiyonel medyada paylaşılan veriler üzerinden algı oluşturulduğunu belirten Özgan, şunları söyledi:
"Özellikle sosyal medyada bu yasa tasarısının Meclis’ten geçmesi için sokak hayvanlarına, özellikle köpeklere yönelik bazı haberleri görüyoruz. İşin üzücü yani konvansiyonel medyada, örneğin hükümete destek veren TRT, Anadolu Ajansı, çok tartışmalı ya da empirik veriler üzerinden tartışılan bazı konular var. TRT dün bir grafik paylaştı. Bu grafikte İçişleri Bakanlığı’nın verileri üzerinden son 3 yılda köpek saldırılarının neden olduğu trafik kazalarına dair veriler var. Son 3 yılda 10 kişinin hayatını kaybettiğinden bahsediliyor. Bunlar yaşanabilir, hayatın içerisinde elbette var. Biz öldürerek mi bu sorunları çözeceğiz? Elbette köpek saldırısı nedeniyle bir kişinin bile burnu kanamasın, bunu kim savunabilir? Ama buna dair önlemlerin daha insani ve bu toprakların gerçeklerine uygun bir çözüm yoluyla yapılması gerekiyor. Hele bu yasa tasarısının savunuculuğu bizim vergilerimizle varlığını devam ettiren medyanın üzerinden yapılıyor olması da son derece yanlış. Burada yapılması gereken yasa tasarısıyla ilgili her kesimin görüşlerine yer verilmesi. Veri gazeteciliği son derece önemli. Eğer veriler konuşulacaksa, TRT’nin şu verileri de bir şekilde paylaşmasını istiyorum: Örneğin 2024’ün ilk 3 ayında 425 işçinin iş cinayetinde hayatını kaybettiği verisi. Bunların 16’sının çocuk, 9’unun göçmen olduğunu söylemek mümkün. Kadın cinayetleri açısından da tablo çok da farklı değil. Türkiye’de 2023 yılında her gün bir kadın öldürüldü. Bu meseleyi biz niye konuşmuyoruz? Veriler üzerinden bir algı yaratılacaksa, tek taraflı tartışma olmasın."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала