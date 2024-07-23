Sokak hayvanları yasa teklifinde ‘ötanazi’ belirsizliği

"Özellikle sosyal medyada bu yasa tasarısının Meclis’ten geçmesi için sokak hayvanlarına, özellikle köpeklere yönelik bazı haberleri görüyoruz. İşin üzücü yani konvansiyonel medyada, örneğin hükümete destek veren TRT, Anadolu Ajansı, çok tartışmalı ya da empirik veriler üzerinden tartışılan bazı konular var. TRT dün bir grafik paylaştı. Bu grafikte İçişleri Bakanlığı’nın verileri üzerinden son 3 yılda köpek saldırılarının neden olduğu trafik kazalarına dair veriler var. Son 3 yılda 10 kişinin hayatını kaybettiğinden bahsediliyor. Bunlar yaşanabilir, hayatın içerisinde elbette var. Biz öldürerek mi bu sorunları çözeceğiz? Elbette köpek saldırısı nedeniyle bir kişinin bile burnu kanamasın, bunu kim savunabilir? Ama buna dair önlemlerin daha insani ve bu toprakların gerçeklerine uygun bir çözüm yoluyla yapılması gerekiyor. Hele bu yasa tasarısının savunuculuğu bizim vergilerimizle varlığını devam ettiren medyanın üzerinden yapılıyor olması da son derece yanlış. Burada yapılması gereken yasa tasarısıyla ilgili her kesimin görüşlerine yer verilmesi. Veri gazeteciliği son derece önemli. Eğer veriler konuşulacaksa, TRT’nin şu verileri de bir şekilde paylaşmasını istiyorum: Örneğin 2024’ün ilk 3 ayında 425 işçinin iş cinayetinde hayatını kaybettiği verisi. Bunların 16’sının çocuk, 9’unun göçmen olduğunu söylemek mümkün. Kadın cinayetleri açısından da tablo çok da farklı değil. Türkiye’de 2023 yılında her gün bir kadın öldürüldü. Bu meseleyi biz niye konuşmuyoruz? Veriler üzerinden bir algı yaratılacaksa, tek taraflı tartışma olmasın."