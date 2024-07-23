Sokak hayvanları yasa teklifinde ‘ötanazi’ belirsizliği
09:05 23.07.2024 (güncellendi: 16:22 23.07.2024)
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Güçlü Özgan, Yeri ve Zamanı programında sokak hayvanlarına yönelik yasa teklifini ve medyada buna dair yapılan bazı paylaşımları değerlendirdi. Özgan, paylaşılan verilerin tek taraflı ve algı oluşturmaya yönelik olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye’de 2023 yılında her gün bir kadın öldürüldü. Bu meseleyi biz niye konuşmuyoruz?" dedi.
Sokak hayvanlarına yönelik yasa teklifinin Meclis komisyonundaki görüşmelerinde önemli bir değişikliğe gidildi. Muhalefetin ve hayvanseverlerin şiddetle karşı çıktığı “ötanazi” kelimesi AK Parti’nin verdiği önerge ile teklif metninden çıkarıldı. Söz konusu ifade yerine Veterinerlik Hizmetleri Kanunu’nun da “ötanazi” ile ilişkili var olan kanuna atıf yapıldı.
Güçlü Özgan, Yeri ve Zamanı programında bu yasa tasarısını Radyo Sputnik dinleyicileri için değerlendirdi.
"AK Parti içerisinde de bu yasa tasarısını eleştiren hatta AK Parti’ye tuzak kurulduğunun iddia edildiği bazı açıklamalar geliyor önde gelen isimlerden" diyen Özgan, bu yasa tasarısının kendi tabirleriyle bir sempati kaybına neden olabileceğini belirtti.
'Türkiye’de 2023 yılında her gün bir kadın öldürüldü. Bu meseleyi biz niye konuşmuyoruz?'
Sosyal medyada ve konvansiyonel medyada paylaşılan veriler üzerinden algı oluşturulduğunu belirten Özgan, şunları söyledi:
"Özellikle sosyal medyada bu yasa tasarısının Meclis’ten geçmesi için sokak hayvanlarına, özellikle köpeklere yönelik bazı haberleri görüyoruz. İşin üzücü yani konvansiyonel medyada, örneğin hükümete destek veren TRT, Anadolu Ajansı, çok tartışmalı ya da empirik veriler üzerinden tartışılan bazı konular var. TRT dün bir grafik paylaştı. Bu grafikte İçişleri Bakanlığı’nın verileri üzerinden son 3 yılda köpek saldırılarının neden olduğu trafik kazalarına dair veriler var. Son 3 yılda 10 kişinin hayatını kaybettiğinden bahsediliyor. Bunlar yaşanabilir, hayatın içerisinde elbette var. Biz öldürerek mi bu sorunları çözeceğiz? Elbette köpek saldırısı nedeniyle bir kişinin bile burnu kanamasın, bunu kim savunabilir? Ama buna dair önlemlerin daha insani ve bu toprakların gerçeklerine uygun bir çözüm yoluyla yapılması gerekiyor. Hele bu yasa tasarısının savunuculuğu bizim vergilerimizle varlığını devam ettiren medyanın üzerinden yapılıyor olması da son derece yanlış. Burada yapılması gereken yasa tasarısıyla ilgili her kesimin görüşlerine yer verilmesi. Veri gazeteciliği son derece önemli. Eğer veriler konuşulacaksa, TRT’nin şu verileri de bir şekilde paylaşmasını istiyorum: Örneğin 2024’ün ilk 3 ayında 425 işçinin iş cinayetinde hayatını kaybettiği verisi. Bunların 16’sının çocuk, 9’unun göçmen olduğunu söylemek mümkün. Kadın cinayetleri açısından da tablo çok da farklı değil. Türkiye’de 2023 yılında her gün bir kadın öldürüldü. Bu meseleyi biz niye konuşmuyoruz? Veriler üzerinden bir algı yaratılacaksa, tek taraflı tartışma olmasın."