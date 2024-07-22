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Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Erdoğan' eleştirisi: 'El sıkışmıyor, göz göze gelmiyor'
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Erdoğan' eleştirisi: 'El sıkışmıyor, göz göze gelmiyor'
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Son seçimlerdeki ana muhalefet partisinin genel başkanı ülkenin Cumhurbaşkanıyla bayramlaşmıyor, Anıtkabir'de bile el... 22.07.2024, Sputnik Türkiye
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SÖZCÜ TV'de Uğur Dündar'ın sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 'normalleşme' sürecine dair açıklamalarda bulunan Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a yaklaşımını da eleştirdi.Özel, "Son seçimlerdeki ana muhalefet partisinin genel başkanı ülkenin Cumhurbaşkanıyla bayramlaşmıyor, Anıtkabir'de bile el sıkışmıyor, camide bile göz göze gelmiyor. Ben bu tabloyu şahsen doğru bulmam. ülkeyi yönetmeye talip olan ve son seçimlerde birinci parti olmuş, bugün seçim yapılsa bütün anketlerde birinci parti çıkan bir partiye bu tablo yakışmaz. O yüzden ilk adımı ben attım." dedi.Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Kuzey Kıbrıs'ta Erdoğan ile ne konuştu?'Anketlerde keyfimiz yerinde'
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Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Erdoğan' eleştirisi: 'El sıkışmıyor, göz göze gelmiyor'

09:37 22.07.2024 (güncellendi: 09:40 22.07.2024)
© AA / TCCB / Murat KulaÖzel-Erdoğan
Özel-Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2024
© AA / TCCB / Murat Kula
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Son seçimlerdeki ana muhalefet partisinin genel başkanı ülkenin Cumhurbaşkanıyla bayramlaşmıyor, Anıtkabir'de bile el sıkışmıyor. Ben bu tabloyu şahsen doğru bulmam. O yüzden ilk adımı ben attım' ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SÖZCÜ TV'de Uğur Dündar'ın sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 'normalleşme' sürecine dair açıklamalarda bulunan Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a yaklaşımını da eleştirdi.
Özel, "Son seçimlerdeki ana muhalefet partisinin genel başkanı ülkenin Cumhurbaşkanıyla bayramlaşmıyor, Anıtkabir'de bile el sıkışmıyor, camide bile göz göze gelmiyor. Ben bu tabloyu şahsen doğru bulmam. ülkeyi yönetmeye talip olan ve son seçimlerde birinci parti olmuş, bugün seçim yapılsa bütün anketlerde birinci parti çıkan bir partiye bu tablo yakışmaz. O yüzden ilk adımı ben attım." dedi.
Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Geçtiğimiz hafta sayın Trump'a bir saldırı gerçekleşti. Kulağını sıyıran bir mermi ki bir kaç saniyeyle ölümden dönüyor. O zaman sosyal medyadan da paylaşım yapıp saldırıyı kınadık. O süreçte Biden'ın söylemleri de önemliydi. Biden'ın aldığı kendi kararı ve sonuçta ABD'nin tercihi. Kampanyayı yürütmekte zorluk çekiyordu. Trump'ın karşısına daha zorlu bir rakip çıkacak gibi görünüyor. Sağlık durumuyla, meseleleri algılama konusuyla sosyal medyada gençler tarafından çokça gündeme geliyordu. Partisi açısından daha iddialı bir adayla yola devam etmek daha iyi olacaktır.

Kuzey Kıbrıs'ta Erdoğan ile ne konuştu?

Kişileri eleştirebiliriz ama kurumları yıpratmamak lazım. Önce o kısa bir hal hatır sordu. Daha sonra ben de hatırını sordum. Biz Türkiye olarak içimizde her kavgayı yapalım, Kıbrıs meselesinde, Azerbaycan meselesinde bir olmak zorundayız.

'Anketlerde keyfimiz yerinde'

"Anketlerde keyfimiz yerinde. Bizi 34, AKP'yi 32, 31 ölçen de var; bizi 31'i AK Parti'yi 29 ölçen de var. Bir tane ankette 29 ile 28'de gördüm. Tabi bunda kararsızlar da var, bakalım kararsızlar nasıl bir yönelimde olacak. Son yerel seçimde güzel bir karar verdiler. Biz anketlerde birinci parti olmayı sürdürmeyi istiyoruz ama şunu söyleyeyim seçim zamanına gelmeden hiçbir şey belli olmuyor. Biz sen kurultayda partiyi yüzde 14-16 bandında aldık, 38'le seçimi sonuçlandırdık. Önemli olan süreçleri iyi yönetmek."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2024
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye zor zamanlarda dostlarıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir
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