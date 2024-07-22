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Rusya Dışişleri’nden ‘Biden’in suç faaliyeti araştırılsın’ çağrısı
Rusya Dışişleri’nden ‘Biden’in suç faaliyeti araştırılsın’ çağrısı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Joe Biden’in suçlarla dolu görev süresinin araştırılması gerektiğini belirterek, “Eminim... 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T08:05+0300
2024-07-22T08:00+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rossia 1 televizyonuna açıklamasında, “Halihazırda asıl odak noktası olması gereken (Biden’ın) fiziksel durumu değil, Biden ve ekibinin iktidarda olduğu kabus gibi suçlarla dolu süre olmalı. Belki de görmediğimiz ya da tanımadığımız insanlar tarafından onun adına alınan dünya çapındaki suç kararları olmalı. Her şey onun başkanlığı himayesinde işlenen suçlara odaklanmalı” ifadesini kullandı.Biden’in işlediği suçlar arasında Avrupa’ya kontrolsüz silah sevkiyatı ve bu silahları tüm kıtaya yayılması, bir Avrupa ülkesi olan Ukrayna’nın terörist rejime sahip terör devletine dönüştürülmesi, Avrupa Birliği ekonomilerinin çöküşü, “düzensiz göç ve sonu gelmeyen siyasi entrikalar” ile “Ortadoğu'daki devletlerin varlığının tehlikeye atılmasını” gösteren Rus diplomat sözlerini şöyle sürdürdü:ABD Başkanı Biden, 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekildiğini duyurdu.Biden, eleştirilerin hedefi olduBiden, son dönemde sağlık durumu ve mental yeterliliği konusundaki endişeler ile Cumhuriyetçi rakibi eski Başkan Donald Trump'la 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasındaki zayıf performansı nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.Demokrat Partiye destek veren milyarder bağışçılar arasında da 81 yaşındaki Demokrat Partili Biden'ın yarıştan çekilmesini isteyen isimlerin sayısı artıyordu.ABD Kongresi Temsilciler Meclisinin Demokrat Üyesi Lloyd Doggett, 2 Temmuz'da, Biden'a "başkanlık yarışından çekilmesi" çağrısında bulunarak bu çağrıyı yapan ilk Demokrat Partili Kongre üyesi olmuştu.Biden, son zamanlarda yaptığı açıklamalarla yarıştan çekilmeyeceğini ve "en güçlü adayın kendisi" olduğunu ifade etse de bugünkü açıklamasında "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim" ifadesini kullandı.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, joe biden, suç, silah, ukrayna, terör, avrupa birliği, ortadoğu, göç, düzensiz göç
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, joe biden, suç, silah, ukrayna, terör, avrupa birliği, ortadoğu, göç, düzensiz göç

Rusya Dışişleri’nden ‘Biden’in suç faaliyeti araştırılsın’ çağrısı

08:05 22.07.2024
© Sputnik / Илья ПиталевRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2024
© Sputnik / Илья Питалев
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Joe Biden’in suçlarla dolu görev süresinin araştırılması gerektiğini belirterek, “Eminim soruşturma çok yakın zamanda olacak” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rossia 1 televizyonuna açıklamasında, “Halihazırda asıl odak noktası olması gereken (Biden’ın) fiziksel durumu değil, Biden ve ekibinin iktidarda olduğu kabus gibi suçlarla dolu süre olmalı. Belki de görmediğimiz ya da tanımadığımız insanlar tarafından onun adına alınan dünya çapındaki suç kararları olmalı. Her şey onun başkanlığı himayesinde işlenen suçlara odaklanmalı” ifadesini kullandı.
Biden’in işlediği suçlar arasında Avrupa’ya kontrolsüz silah sevkiyatı ve bu silahları tüm kıtaya yayılması, bir Avrupa ülkesi olan Ukrayna’nın terörist rejime sahip terör devletine dönüştürülmesi, Avrupa Birliği ekonomilerinin çöküşü, “düzensiz göç ve sonu gelmeyen siyasi entrikalar” ile “Ortadoğu'daki devletlerin varlığının tehlikeye atılmasını” gösteren Rus diplomat sözlerini şöyle sürdürdü:
Bunların hepsi ele alınması gereken şeyler. Eminim bu konudaki soruşturma çok yakın zamanda olacak. Çünkü Biden tarafından atılan ve suç teşkil eden adımların, kararların ve eylemlerin sayısı gerçekten ciddi bir değerlendirme gerektiriyor. Bunu, zihinsel bir karartma sırasında mı yoksa birilerinin etkisi altında mı yaptığını bilmiyorum.
ABD Başkanı Biden, 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekildiğini duyurdu.
Biden, eleştirilerin hedefi oldu
Biden, son dönemde sağlık durumu ve mental yeterliliği konusundaki endişeler ile Cumhuriyetçi rakibi eski Başkan Donald Trump'la 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasındaki zayıf performansı nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.
Demokrat Partiye destek veren milyarder bağışçılar arasında da 81 yaşındaki Demokrat Partili Biden'ın yarıştan çekilmesini isteyen isimlerin sayısı artıyordu.
ABD Kongresi Temsilciler Meclisinin Demokrat Üyesi Lloyd Doggett, 2 Temmuz'da, Biden'a "başkanlık yarışından çekilmesi" çağrısında bulunarak bu çağrıyı yapan ilk Demokrat Partili Kongre üyesi olmuştu.
Biden, son zamanlarda yaptığı açıklamalarla yarıştan çekilmeyeceğini ve "en güçlü adayın kendisi" olduğunu ifade etse de bugünkü açıklamasında "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim" ifadesini kullandı.
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