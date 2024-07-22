https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/veteriner-halk-sagligi-dernegi-yonetim-kurulu-baskani-hayvanlari-koruma-kanunu-dogru-uygulanmadi-1086106374.html

Veteriner Halk Sağlığı Derneği: Hayvanları Koruma Kanunu doğru uygulanmadı, hesap sorulmalı

Veteriner Halk Sağlığı Derneği: Hayvanları Koruma Kanunu doğru uygulanmadı, hesap sorulmalı

Sputnik Türkiye

Ötenazi ile sokak köpeklerinin öldürülmesini de kapsama alan 'hayvanları koruma kanunu' için konuşan Veteriner Halk Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı... 22.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-22T14:01+0300

2024-07-22T14:01+0300

2024-07-22T14:50+0300

türkiye

hayvan hakları

hayvan

hayvan yasası

hayvan cinayeti

ötenazi

ötenazi

köpek

başıboş köpek düzenlemesi

başıboş sokak köpeği

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5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 17 maddesinde değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Sokak hayvanlarına ‘ötanazi’ yapılmasının da önünü açan teklifle ilgili bir taraf sokaktaki hayvan popülasyonunun artmasının kamu güvenliğini tehdit ettiğini söylerken karşı olanlar sokaktaki hayvanların toplanması ya da öldürülmesiyle sorunlara bir çözüm bulunamayacağını savunuyor.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan n Veteriner Halk Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Veteriner Hekim Azmi Yüksel, "Hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı koruma amacı taşıyan 5199 sayılı Kanun'un eksiklikleri ve uygulama yetersizlikleri nedeniyle sokak hayvanları sorunu büyüdü. TBMM komisyonlarında görüşülmeye başlanan yeni yasa teklifi, bu eksiklikleri gidermeyi amaçlıyor" dedi ve ekledi:'Birçok belediye denetim süreçlerini işletmedi'Hayvan hakları savunucularının talepleriYeni yasa teklifindeki düzenlemelerYeni yasa teklifinde, belediyelerin kısırlaştırma, aşılama ve rehabilitasyon işlemlerini yapma zorunluluğu getirilmesi öneriliyor. Ayrıca, sahipli hayvanların da kısırlaştırılması zorunlu hale getirilmeli ve aksi halde hayvan sahiplerinin üretici olarak kabul edilmesi planlanıyor.Yeni yasa değişikliğinde olması gerekenleri sıralayan Yüksel şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/ilber-ortayli-anlatti-ataturk-doneminde-sokak-kopekleri-sorunu-icin-hangi-tedbirler-alindi-1086099265.html

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