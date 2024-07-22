https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/rus-ordusu-yaklasik-2-bin-ukrayna-askeri-ile-1-alman-leopard-tankini-imha-etti-1086107560.html

Rus ordusu, yaklaşık 2 bin Ukrayna askeri ile 1 Alman Leopard tankını imha etti

Rus ordusu, yaklaşık 2 bin Ukrayna askeri ile 1 Alman Leopard tankını imha etti

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta Kiev rejimine bağlı güçlere darbe vurmayı sürdürüyor. 22.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-22T14:19+0300

2024-07-22T14:19+0300

2024-07-22T14:19+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

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ukrayna

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ukrayna ordusu

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın özel askeri harekata ilişkin günlük brifingine göre Ukrayna ordusu, son 24 saatte 1970 asker daha yitirdi.Rus birlikler, özel askeri harekatın birçok cephesinde taktik konumunu iyileştirirken düşmanın karşı saldırı girişimleri de akamete uğratıldı.Operasyonel-taktik hava araçları, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Alman yapımı Leopard tankı ile P-18 tipi radar istasyonunu imha ederken 123 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 163 İHA ile ABD yapımı 3 ATACMS operasyonel-taktik füzesi ve ABD yapımı 6 HIMARS roketi imha edildi.

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