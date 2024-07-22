https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/rus-ordusu-yaklasik-2-bin-ukrayna-askeri-ile-1-alman-leopard-tankini-imha-etti-1086107560.html
Rus ordusu, yaklaşık 2 bin Ukrayna askeri ile 1 Alman Leopard tankını imha etti
Rus ordusu, yaklaşık 2 bin Ukrayna askeri ile 1 Alman Leopard tankını imha etti
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta Kiev rejimine bağlı güçlere darbe vurmayı sürdürüyor. 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T14:19+0300
2024-07-22T14:19+0300
2024-07-22T14:19+0300
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özel askeri harekat
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
donbass
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın özel askeri harekata ilişkin günlük brifingine göre Ukrayna ordusu, son 24 saatte 1970 asker daha yitirdi.Rus birlikler, özel askeri harekatın birçok cephesinde taktik konumunu iyileştirirken düşmanın karşı saldırı girişimleri de akamete uğratıldı.Operasyonel-taktik hava araçları, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Alman yapımı Leopard tankı ile P-18 tipi radar istasyonunu imha ederken 123 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 163 İHA ile ABD yapımı 3 ATACMS operasyonel-taktik füzesi ve ABD yapımı 6 HIMARS roketi imha edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/the-simpsons-dizisinin-kamala-harris-kehaneti-gercek-olacak-mi-1086104466.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, donbass, himars roket sistemi, atacms füzeleri, leopard, leopard 2a4 tipi tank
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, donbass, himars roket sistemi, atacms füzeleri, leopard, leopard 2a4 tipi tank
Rus ordusu, yaklaşık 2 bin Ukrayna askeri ile 1 Alman Leopard tankını imha etti
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta Kiev rejimine bağlı güçlere darbe vurmayı sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın özel askeri harekata ilişkin günlük brifingine göre Ukrayna ordusu, son 24 saatte 1970 asker daha yitirdi.
Rus birlikler, özel askeri harekatın birçok cephesinde taktik konumunu iyileştirirken düşmanın karşı saldırı girişimleri de akamete uğratıldı.
Operasyonel-taktik hava araçları, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Alman yapımı Leopard tankı ile P-18 tipi radar istasyonunu imha ederken 123 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.
Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 163 İHA ile ABD yapımı 3 ATACMS operasyonel-taktik füzesi ve ABD yapımı 6 HIMARS roketi imha edildi.