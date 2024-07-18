https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/enerji-bakani-acikladi-turkiye-somali-denizlerinde-dogalgaz-ve-petrol-arayacak-1085977654.html
Enerji Bakanı açıkladı: Türkiye, Somali denizlerinde doğalgaz ve petrol arayacak
Enerji Bakanı açıkladı: Türkiye, Somali denizlerinde doğalgaz ve petrol arayacak
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Somali denizlerinde üç blokta doğalgaz ve petrol arayacağını bildirdi. 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T14:58+0300
2024-07-18T14:58+0300
2024-07-18T15:23+0300
türkiye
petrol
son dakika
türkiye
somali
alparslan bayraktar
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Bakan Bayraktar, MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin destek gemileriyle eylül sonunda Somali'ye gideceğini belirtti
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petrol, son dakika, türkiye, somali, alparslan bayraktar
petrol, son dakika, türkiye, somali, alparslan bayraktar
Enerji Bakanı açıkladı: Türkiye, Somali denizlerinde doğalgaz ve petrol arayacak
14:58 18.07.2024 (güncellendi: 15:23 18.07.2024)
Ayrıntılar geliyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Somali denizlerinde üç blokta doğalgaz ve petrol arayacağını bildirdi.
Bakan Bayraktar, MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin destek gemileriyle eylül sonunda Somali'ye gideceğini belirtti