https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/enerji-bakani-acikladi-turkiye-somali-denizlerinde-dogalgaz-ve-petrol-arayacak-1085977654.html

Enerji Bakanı açıkladı: Türkiye, Somali denizlerinde doğalgaz ve petrol arayacak

Enerji Bakanı açıkladı: Türkiye, Somali denizlerinde doğalgaz ve petrol arayacak

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Somali denizlerinde üç blokta doğalgaz ve petrol arayacağını bildirdi. 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T14:58+0300

2024-07-18T14:58+0300

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türkiye

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türkiye

somali

alparslan bayraktar

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Bakan Bayraktar, MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin destek gemileriyle eylül sonunda Somali'ye gideceğini belirtti

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petrol, son dakika, türkiye, somali, alparslan bayraktar