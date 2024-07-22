https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/trump-secilirse-ukrayna-kaybettigi-bolgeleri-rus-topragi-olarak-taniyacak-1086098275.html

'Trump seçilirse, Ukrayna kaybettiği bölgeleri Rus toprağı olarak tanıyacak'

'Trump seçilirse, Ukrayna kaybettiği bölgeleri Rus toprağı olarak tanıyacak'

Sputnik Türkiye

ABD'deki başkanlık seçimlerinin önemli başlıklarından biri olan Ukrayna krizi, sandıktan galip çıkacak adaya bağlı olarak farklı bir yöne doğru ivmelenebilir. 22.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-22T10:58+0300

2024-07-22T10:58+0300

2024-07-22T10:58+0300

ukrayna krizi

abd

abd başkanlık seçimleri

donald trump

joe biden

ukrayna

ukrayna krizi

kırım

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti

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Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'ın Kasım ayındaki başkanlık seçimlerini kazanması halinde, Ukrayna'nın kaybettiği bölgeleri Rus toprağı olarak kabul edeceği belirtildi.ABD'de yayın yapan MSNBC televizyonu, ABD'deki başkanlık seçimlerinden çıkacak sonucun Ukrayna'daki duruma nasıl yansıyacağına dair bir analiz habere yer verdi.MSNBC, eski Başkan Trump'ın kazanması halinde ABD'nin Ukrayna'yı kaybettiği bölgeleri Rus toprağı olarak tanımaya ve ülkenin tarafsız statüsünü kabul etmeye zorlayabileceğini kaydetti.Haberde, "Trump ve Vance, Kiev'in gerekirse önemli toprakları Rusya'ya bırakacağı ve ebedi 'tarafsızlığı' kabul edeceği hızlı bir barış anlaşmasından yanalar" ifadelerine yer verildi.MSNBC, Trump'ın Beyaz Saray'a yeni çıkma ihtimali nedeniyle Avrupa'da paniğin arttığını da vurguladı.Daha önce Ukrayna milletvekili Yevgeniy Şevçenko, seçimi kazanması halinde Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i istifaya zorlayacağını ve Kiev'in Moskova'yla barış anlaşması imzalayabileceğini belirtmişti.Putin'in barış önerisi, 5 bölgenin Rus toprağı olarak kalmasını öngörüyorRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Haziran 2024 tarihinde Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO’ya katılım planlarından vazgeçmesini, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.Ukrayna tarafı bu girişimi reddederken Vladimir Zelenskiy, Moskova'nın önerisini ültimatom olarak nitelendirmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in Ukrayna ile ateşkes şartlarına ilişkin önerilerine İsviçre'deki Barış Konferansı katılımcılarından çok sayıda resmi tepki geldiğini belirtirken, ancak bunların yapıcı nitelikte olmadığının altını çizmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/medvedcuk-zelenskynin-ukraynasi-siyasi-ve-ekonomik-olarak-iflas-etti-1086095996.html

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donetsk

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

lugansk

zaporojye

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