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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/trump-secilirse-ukrayna-kaybettigi-bolgeleri-rus-topragi-olarak-taniyacak-1086098275.html
'Trump seçilirse, Ukrayna kaybettiği bölgeleri Rus toprağı olarak tanıyacak'
'Trump seçilirse, Ukrayna kaybettiği bölgeleri Rus toprağı olarak tanıyacak'
Sputnik Türkiye
ABD'deki başkanlık seçimlerinin önemli başlıklarından biri olan Ukrayna krizi, sandıktan galip çıkacak adaya bağlı olarak farklı bir yöne doğru ivmelenebilir. 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T10:58+0300
2024-07-22T10:58+0300
ukrayna krizi
abd
abd başkanlık seçimleri
donald trump
joe biden
ukrayna
ukrayna krizi
kırım
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti
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Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'ın Kasım ayındaki başkanlık seçimlerini kazanması halinde, Ukrayna'nın kaybettiği bölgeleri Rus toprağı olarak kabul edeceği belirtildi.ABD'de yayın yapan MSNBC televizyonu, ABD'deki başkanlık seçimlerinden çıkacak sonucun Ukrayna'daki duruma nasıl yansıyacağına dair bir analiz habere yer verdi.MSNBC, eski Başkan Trump'ın kazanması halinde ABD'nin Ukrayna'yı kaybettiği bölgeleri Rus toprağı olarak tanımaya ve ülkenin tarafsız statüsünü kabul etmeye zorlayabileceğini kaydetti.Haberde, "Trump ve Vance, Kiev'in gerekirse önemli toprakları Rusya'ya bırakacağı ve ebedi 'tarafsızlığı' kabul edeceği hızlı bir barış anlaşmasından yanalar" ifadelerine yer verildi.MSNBC, Trump'ın Beyaz Saray'a yeni çıkma ihtimali nedeniyle Avrupa'da paniğin arttığını da vurguladı.Daha önce Ukrayna milletvekili Yevgeniy Şevçenko, seçimi kazanması halinde Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i istifaya zorlayacağını ve Kiev'in Moskova'yla barış anlaşması imzalayabileceğini belirtmişti.Putin'in barış önerisi, 5 bölgenin Rus toprağı olarak kalmasını öngörüyorRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Haziran 2024 tarihinde Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO’ya katılım planlarından vazgeçmesini, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.Ukrayna tarafı bu girişimi reddederken Vladimir Zelenskiy, Moskova'nın önerisini ültimatom olarak nitelendirmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in Ukrayna ile ateşkes şartlarına ilişkin önerilerine İsviçre'deki Barış Konferansı katılımcılarından çok sayıda resmi tepki geldiğini belirtirken, ancak bunların yapıcı nitelikte olmadığının altını çizmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/medvedcuk-zelenskynin-ukraynasi-siyasi-ve-ekonomik-olarak-iflas-etti-1086095996.html
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abd, abd başkanlık seçimleri, donald trump, joe biden, ukrayna, ukrayna krizi, kırım, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), zaporojye, herson, tarafsız, statü, vladimir putin, vladimir zelenskiy, j.d. vance, james david vance
abd, abd başkanlık seçimleri, donald trump, joe biden, ukrayna, ukrayna krizi, kırım, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), zaporojye, herson, tarafsız, statü, vladimir putin, vladimir zelenskiy, j.d. vance, james david vance

'Trump seçilirse, Ukrayna kaybettiği bölgeleri Rus toprağı olarak tanıyacak'

10:58 22.07.2024
© İHA / MICHAEL REYNOLDSEski ABD Başkanı Donald Trump
Eski ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2024
© İHA / MICHAEL REYNOLDS
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ABD'deki başkanlık seçimlerinin önemli başlıklarından biri olan Ukrayna krizi, sandıktan galip çıkacak adaya bağlı olarak farklı bir yöne doğru ivmelenebilir.
Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'ın Kasım ayındaki başkanlık seçimlerini kazanması halinde, Ukrayna'nın kaybettiği bölgeleri Rus toprağı olarak kabul edeceği belirtildi.

ABD'de yayın yapan MSNBC televizyonu, ABD'deki başkanlık seçimlerinden çıkacak sonucun Ukrayna'daki duruma nasıl yansıyacağına dair bir analiz habere yer verdi.

MSNBC, eski Başkan Trump'ın kazanması halinde ABD'nin Ukrayna'yı kaybettiği bölgeleri Rus toprağı olarak tanımaya ve ülkenin tarafsız statüsünü kabul etmeye zorlayabileceğini kaydetti.

Haberde, "Trump ve Vance, Kiev'in gerekirse önemli toprakları Rusya'ya bırakacağı ve ebedi 'tarafsızlığı' kabul edeceği hızlı bir barış anlaşmasından yanalar" ifadelerine yer verildi.

MSNBC, Trump'ın Beyaz Saray'a yeni çıkma ihtimali nedeniyle Avrupa'da paniğin arttığını da vurguladı.

Daha önce Ukrayna milletvekili Yevgeniy Şevçenko, seçimi kazanması halinde Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i istifaya zorlayacağını ve Kiev'in Moskova'yla barış anlaşması imzalayabileceğini belirtmişti.

Putin'in barış önerisi, 5 bölgenin Rus toprağı olarak kalmasını öngörüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Haziran 2024 tarihinde Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO’ya katılım planlarından vazgeçmesini, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.
Ukrayna tarafı bu girişimi reddederken Vladimir Zelenskiy, Moskova'nın önerisini ültimatom olarak nitelendirmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in Ukrayna ile ateşkes şartlarına ilişkin önerilerine İsviçre'deki Barış Konferansı katılımcılarından çok sayıda resmi tepki geldiğini belirtirken, ancak bunların yapıcı nitelikte olmadığının altını çizmişti.
Viktor Medvedçuk - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2024
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Medvedçuk: Zelenskiy'in Ukrayna'sı siyasi ve ekonomik olarak iflas etti
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