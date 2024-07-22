https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/teror-eylemlerinde-kullanilacakti-avrupadan-rusyaya-patlayici-girisi-engellendi--1086097736.html

Terör eylemlerinde kullanılacaktı: Avrupa’dan Rusya’ya patlayıcı girişi engellendi

Terör eylemlerinde kullanılacaktı: Avrupa’dan Rusya’ya patlayıcı girişi engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya’da terör eylemlerinde kullanmak amacıyla Almanya ve İtalya’dan ülkeye patlayıcı ve elektrikli fünye sokmaya çalışan bir oluşumun tespit edilerek... 22.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-22T10:36+0300

2024-07-22T10:36+0300

2024-07-22T11:16+0300

dünya

rusya

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

fsb

terör eylemi

patlayıcı

bomba fünyesi

kanal

st. petersburg

avrupa

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Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) yaptığı açıklamada, St. Petersburg kentinde, bir dizi terör eylemi gerçekleştirmek amacıyla ülkeye patlayıcı ve elektrikli fünye sokmaya çalışan bir kanalın tespit edilip engellendiği belirtilerek, “Terör araçları, İtalya ve Almanya’dan posta yoluyla birkaç koli içinde aşamalı olarak taşındı ve oto yedek parçalarındaki boşlukların içine saklandı” ifadesine yer verildi.Hazırlanmakta olan sabotaj ve terör eylemlerinin organizatörlerini ve suç ortaklarını tespit etmek amacıyla ilgili Avrupa istihbarat servislerinden bilgi talep edildiği belirtilen açıklamada, “Başvurular bugüne kadar cevapsız kaldı” dendi.Daha önce Avrupa’dan Rusya’ya patlayıcı sokmaya çalışırken tespit edilen benzer bir kanalın 2023 Nisan ayında Kırım’da ortaya çıkarıldığını anımsatan FSB, terör eylemi hazırlığını yapan kişilerin tespit edilerek yakalandığını belirterek, “Bu kişiler, Rusya’da arananlar listesinde olan Vladimir Zelenskiy Ofisi’nin Başkan Yardımcısı Roman Maşovets tarafından yönetildi” bilgisini verdi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve dava açıldığı eklendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/fsb-bir-teror-saldirisini-daha-engelledi-donetskte-mahkeme-binasini-yakacaklardi-1085965957.html

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Sputnik Türkiye

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