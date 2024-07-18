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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/fsb-bir-teror-saldirisini-daha-engelledi-donetskte-mahkeme-binasini-yakacaklardi-1085965957.html
FSB bir terör saldırısını daha engelledi: Donetsk’te mahkeme binasını yakacaklardı
FSB bir terör saldırısını daha engelledi: Donetsk’te mahkeme binasını yakacaklardı
Sputnik Türkiye
Muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesislere zarar vermek için çabalarını sürdürüyor. Bu kez, Donetsk... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T09:31+0300
2024-07-18T09:26+0300
ukrayna krizi
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rusya federal güvenlik servisi (fsb)
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terör saldırısı
saldırı girişimi
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Donetsk’te Ukraynalı aşırı milliyetçilerin talimatıyla Petrovskiy İlçe Mahkemesi binasında yangın çıkarmaya çalışan bir kadının suçüstü yakalandığını duyurdu.FSB’nin açıklamasında, “Suçüstü yakalanan Rusya vatandaşı kadın, Rusya Federasyonu topraklarında terör örgütü olarak tanınan Ukraynalı bir aşırı milliyetçi grubu tarafından eğitildi. Bu kadın maddi ödül karşılığında, bu grubun talimatıyla Donetsk’teki Petrovskiy İlçe Mahkemesi binasını ateşe vermeyi planlıyordu” ifadesine yer verildi.Kadının eylemi gerçekleştirdikten sonra Ukrayna’ya kaçmayı ve terör örgütü saflarına katılmayı planladığı ifade edildi.Kadın mahkeme binasını ateşe vermeye hazırlandığı sırada yakalandı.FSB’nin paylaştığı videoya göre kadın, terör eylemi için Molotof kokteyli hazırladığını itiraf ederek hazırlık çalışmalarını yaptığı yeri gösterdi.Kadına karşı suça teşebbüs ve terör eylemine teşebbüs suçlamalarıyla dava açıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/ukraynadan-yogun-iha-saldirisi-rus-hava-savunma-gucleri-35-iha-engelledi-1085963861.html
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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), fsb, donetsk, ukrayna, terör saldırısı, saldırı girişimi
rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), fsb, donetsk, ukrayna, terör saldırısı, saldırı girişimi

FSB bir terör saldırısını daha engelledi: Donetsk’te mahkeme binasını yakacaklardı

09:31 18.07.2024
© Fotoğraf : Rusya Federal Güvenlik ServisiFSB: Donetsk kentindeki bir mahkeme binasına yönelik saldırı girişimi akamete uğratıldı
FSB: Donetsk kentindeki bir mahkeme binasına yönelik saldırı girişimi akamete uğratıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
© Fotoğraf : Rusya Federal Güvenlik Servisi
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Muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesislere zarar vermek için çabalarını sürdürüyor. Bu kez, Donetsk kentindeki bir mahkeme binasına yönelik saldırı girişimi akamete uğratıldı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Donetsk’te Ukraynalı aşırı milliyetçilerin talimatıyla Petrovskiy İlçe Mahkemesi binasında yangın çıkarmaya çalışan bir kadının suçüstü yakalandığını duyurdu.
FSB’nin açıklamasında, “Suçüstü yakalanan Rusya vatandaşı kadın, Rusya Federasyonu topraklarında terör örgütü olarak tanınan Ukraynalı bir aşırı milliyetçi grubu tarafından eğitildi. Bu kadın maddi ödül karşılığında, bu grubun talimatıyla Donetsk’teki Petrovskiy İlçe Mahkemesi binasını ateşe vermeyi planlıyordu” ifadesine yer verildi.
Kadının eylemi gerçekleştirdikten sonra Ukrayna’ya kaçmayı ve terör örgütü saflarına katılmayı planladığı ifade edildi.
Kadın mahkeme binasını ateşe vermeye hazırlandığı sırada yakalandı.
FSB’nin paylaştığı videoya göre kadın, terör eylemi için Molotof kokteyli hazırladığını itiraf ederek hazırlık çalışmalarını yaptığı yeri gösterdi.
Kadına karşı suça teşebbüs ve terör eylemine teşebbüs suçlamalarıyla dava açıldı.
Rusya hava savunma sistemi Pantsir insansız hava aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
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