https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/sgk-duyurdu-zamli-emekli-maasi-ve-maas-farklari-ne-zaman-yatacak--1086103222.html

SGK duyurdu: Zamlı emekli maaşı ve maaş farkları ne zaman yatacak?

SGK duyurdu: Zamlı emekli maaşı ve maaş farkları ne zaman yatacak?

Sputnik Türkiye

Emekli maaş farkı ödemelerinin yapılacağı tarih, milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyordu. Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) tarafından zamlı emekli maaş... 22.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-22T12:28+0300

2024-07-22T12:28+0300

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Zamlı emekli maaşı ve maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu.5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 26 Temmuz 2024 tarihinde ödenecek.En düşük emekli maaşı ne kadar?En düşük emekli aylığının arttırılmasını da içinde barındıran vergi paketi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.Düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/37-milyon-kisiyi-kapsayacak-emeklinin-maas-farki-ne-zaman-odenecek-1086083451.html

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