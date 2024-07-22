https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/peskov-kremlinin-bidenin-kararina-sasirmadigini-soyledi-1086105490.html

Peskov: Biden'ın kararına şaşırmadık

Peskov: Biden'ın kararına şaşırmadık

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için adaylıktan çekilmesini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova’nın Biden'ın... 22.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-22T13:16+0300

2024-07-22T13:16+0300

2024-07-22T13:41+0300

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vladimir zelenskiy

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Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dmitriy Peskov, ABD'de yaşanan olayların Kremlin’e ‘hiçbir şeye şaşırmamayı’ öğrettiğini vurgularken, “Açıkçası ABD'de son birkaç yıldır yaşananlar bize hiçbir şeye şaşırmamayı öğretti. Bu nedenle Biden’ın adaylıktan çekilmesine de çok fazla şaşırmadık” dedi.Peskov, bununla birlikte Rusya’nın diğer büyük ülkelerde olduğu gibi ABD'deki gelişmeleri de çok yakından izlediğini ekledi.Gazetecilerin ‘görevden ayrılan Biden’ın son altı aylık görev süresinde Rusya'ya yönelik neler beklenebileceği’ sorularına da cevap veren Peskov, yanıtında, “ABD’nin siyasetine hakim olan ruh haline bakılırsa, orada iyi bir şey beklenemez” ifadelerini kullandı.Görev süresi mayıs ayında sona eren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Rusya ile diyalog olasılığına ilişkin sözlerini de yorumlayan Kremlin Sözcüsü, soyuttan çok somut eylemleri desteklediklerini ima ederek, “Bu sözlerin arkasında tam olarak ne var? Hangi özel planlardan bahsediyoruz, eğer konuşma ciddiyse bu yönde hangi eylemler var? Şu ana kadar bir yargıda bulunamayız. Eğer var ise bazı somut eylemleri beklemeliyiz” diye konuştu.Daha önce Zelenskiy, Moskova ile müzakerelere getirilen yasağa rağmen Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesi için Rus temsilcilerle görüşme olasılığını kabul ettiğini söylemişti.Moskova, defalarca görüşmelere hazır olduğunu belirtse de Kiev, barış görüşmelerine yasal bir yasak koymuş durumda.Batı ise müzakerelere yanaşmadığını gerekçe göstererek Moskova’yı suçlarken, Kiev'in sürekli diyalogu reddetmesini ise görmezden geliyor.Daha önce Kremlin, Rusya için mutlak önceliğin özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşmak olduğunu, yeni gerçeklerin dikkate alınması koşuluyla Ukrayna'daki durumun barışçıl bir yöne doğru ilerleyebileceğini vurgulamış, Moskova'nın tüm taleplerinin iyi bilindiğini eklemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/netanyahu-ve-zelenskiyden-biden-yorumu-1086102314.html

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kremlin, joe biden, washington dc, abd başkanlık seçimleri, dmitriy peskov, moskova, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy