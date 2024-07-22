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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/netanyahu-ve-zelenskiyden-biden-yorumu-1086102314.html
Netanyahu ve Zelenskiy’den Biden yorumu
Netanyahu ve Zelenskiy’den Biden yorumu
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için adaylıktan çekilmesi tüm dünyada farklı yorumlanırken, mevcut Washington yönetiminin en... 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T12:18+0300
2024-07-22T12:19+0300
dünya
abd başkan adaylığı
abd başkanlık seçimleri
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benyamin netanyahu
vladimir zelenskiy
ukrayna
ukrayna krizi
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin ardından "Başkan kim olursa olsun İsrail, ABD'nin en güçlü müttefikidir” ifadelerini kullanırken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise sosyal paylaşım ağı X üzerinden yaptığı açıklamada, Biden'ın başkanlık yarışından çekildiğini açıklayarak zor bir karar verdiğini yazdı.Son zamanlarda Trump'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının, Kiev yardımlarını engelleyeceği gerekçesiyle telaşlandırdığı bilinen Zelenskiy, Biden’ın verdiği kararla ilgili, “Bugünkü zor ama güçlü karara saygı duyuyoruz” demekle yetindi.The Times of Israel'in haberine göre Netanyahu da, Washington ziyareti için yola çıkmadan önce yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yürüttüğü saldırılarda verdiği destek nedeniyle Biden'dan övgüyle söz etti.İsrail Başbakanı, ziyaret esnasında Biden'ı görmeyi umduğunu belirterek "ziyaretinin Biden'a uzun ve seçkin kariyeri boyunca İsrail için yaptığı şeylerden dolayı teşekkür etmek için bir fırsat olacağını" söyledi.Washington ziyaretinde 7 Ekim saldırılarından bu yana devam eden gelişmelerin tartışılacağı mesajını veren Netanyahu, Biden ile "rehinelerin serbest bırakılması, Hamas'ın yenilgiye uğratılması, İran'ın terör ekseniyle yüzleşmeyi ve İsrail vatandaşlarının tamamının kuzey ve güneydeki evlerine güvenli şekilde dönmesinin sağlanmasını" ele alacağını ifade etti.Netanyahu, Amerikalı yetkililerle görüşmelerinde ve Kongre'de yapacağı konuşmada, "Amerikan halkı bir sonraki başkan olarak kimi seçerse seçsin, İsrail'in, ABD'nin Ortadoğu’daki vazgeçilmez ve güçlü müttefiki olmaya devam edeceğini söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.Netanyahu, iki ülkenin ‘birleşik cephe’ olmasının önemini de vurgulayarak, ABD ve İsrail'in "bugün, yarın ve daima birlikte" olduğunu aktardı.ABD'ye ziyaret için yola çıkan Netanyahu'nun 24 Temmuz'da ABD Kongresi'nin ortak oturumunda konuşma yapması bekleniyor.Aralarında Bernie Sanders'ın da bulunduğu çok sayıda Kongre üyesi, konuşmayı boykot edeceklerini ve katılmayacaklarını açıklamıştı.Bu hitap için Washington'a gidecek Netanyahu, 7 Ekim'den bu yana ilk yurt dışı seyahatini de ABD'ye yapmış olacak. Netanyahu'nun ziyaret kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile de görüşmesi öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/bidenin-secimden-surpriz-sekilde-cekilmesinden-sonra-gozler-ondaydi-trumptan-ilk-aciklama-geldi-1086091404.html
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abd başkan adaylığı, abd başkanlık seçimleri, joe biden, donald trump, washington dc, benyamin netanyahu, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, israil, israil-filistin
abd başkan adaylığı, abd başkanlık seçimleri, joe biden, donald trump, washington dc, benyamin netanyahu, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, israil, israil-filistin

Netanyahu ve Zelenskiy’den Biden yorumu

12:18 22.07.2024 (güncellendi: 12:19 22.07.2024)
© AFP 2023 / SAUL LOEBJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2024
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için adaylıktan çekilmesi tüm dünyada farklı yorumlanırken, mevcut Washington yönetiminin en fazla desteklediği iki isim olan Netanyahu ve Zelenskiy’den Biden’ın kararına ilişkin açıklama geldi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin ardından "Başkan kim olursa olsun İsrail, ABD'nin en güçlü müttefikidir” ifadelerini kullanırken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise sosyal paylaşım ağı X üzerinden yaptığı açıklamada, Biden'ın başkanlık yarışından çekildiğini açıklayarak zor bir karar verdiğini yazdı.
Son zamanlarda Trump'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının, Kiev yardımlarını engelleyeceği gerekçesiyle telaşlandırdığı bilinen Zelenskiy, Biden’ın verdiği kararla ilgili, “Bugünkü zor ama güçlü karara saygı duyuyoruz” demekle yetindi.
The Times of Israel'in haberine göre Netanyahu da, Washington ziyareti için yola çıkmadan önce yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yürüttüğü saldırılarda verdiği destek nedeniyle Biden'dan övgüyle söz etti.
İsrail Başbakanı, ziyaret esnasında Biden'ı görmeyi umduğunu belirterek "ziyaretinin Biden'a uzun ve seçkin kariyeri boyunca İsrail için yaptığı şeylerden dolayı teşekkür etmek için bir fırsat olacağını" söyledi.
Washington ziyaretinde 7 Ekim saldırılarından bu yana devam eden gelişmelerin tartışılacağı mesajını veren Netanyahu, Biden ile "rehinelerin serbest bırakılması, Hamas'ın yenilgiye uğratılması, İran'ın terör ekseniyle yüzleşmeyi ve İsrail vatandaşlarının tamamının kuzey ve güneydeki evlerine güvenli şekilde dönmesinin sağlanmasını" ele alacağını ifade etti.
Netanyahu, Amerikalı yetkililerle görüşmelerinde ve Kongre'de yapacağı konuşmada, "Amerikan halkı bir sonraki başkan olarak kimi seçerse seçsin, İsrail'in, ABD'nin Ortadoğu’daki vazgeçilmez ve güçlü müttefiki olmaya devam edeceğini söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.
Netanyahu, iki ülkenin ‘birleşik cephe’ olmasının önemini de vurgulayarak, ABD ve İsrail'in "bugün, yarın ve daima birlikte" olduğunu aktardı.
ABD'ye ziyaret için yola çıkan Netanyahu'nun 24 Temmuz'da ABD Kongresi'nin ortak oturumunda konuşma yapması bekleniyor.
Aralarında Bernie Sanders'ın da bulunduğu çok sayıda Kongre üyesi, konuşmayı boykot edeceklerini ve katılmayacaklarını açıklamıştı.
Bu hitap için Washington'a gidecek Netanyahu, 7 Ekim'den bu yana ilk yurt dışı seyahatini de ABD'ye yapmış olacak. Netanyahu'nun ziyaret kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile de görüşmesi öngörülüyor.
Joe Biden - Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2024
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