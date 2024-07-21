https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-zor-zamanlarda-dostlariyla-dayanisma-icinde-olmaya-devam-edecektir-1086085999.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye zor zamanlarda dostlarıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye zor zamanlarda dostlarıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'da çıkan yangınlar dolayısıyla Bulgar halkı için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Erdoğan, mesajında, "Türkiye zor... 21.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-21T20:09+0300
2024-07-21T20:09+0300
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bulgaristan
svilengrad
orman yangını
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkesinin Svilengrad bölgesinde çıkan yangınların kontrol altına alınmasına verilen destek dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür eden Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in sosyal medya paylaşımına yanıt verdi.Erdoğan, sosyal medya hesabından Bulgar mevkidaşının mesajını alıntı yaptığı paylaşımında, "Kıymetli mevkidaşım, orman yangınlarıyla mücadele hepimiz için insani bir sorumluluktur. Türkiye zor zamanlarda dostlarıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir. Sizlerin nezdinde Bulgaristan halkına şahsım ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi, selamlarımı iletiyorum" ifadesini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, bulgar, bulgaristan, svilengrad , orman yangını, yangın
recep tayyip erdoğan, bulgar, bulgaristan, svilengrad , orman yangını, yangın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye zor zamanlarda dostlarıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'da çıkan yangınlar dolayısıyla Bulgar halkı için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Erdoğan, mesajında, "Türkiye zor zamanlarda dostlarıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkesinin Svilengrad bölgesinde çıkan yangınların kontrol altına alınmasına verilen destek dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür eden Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in sosyal medya paylaşımına yanıt verdi.
Erdoğan, sosyal medya hesabından Bulgar mevkidaşının mesajını alıntı yaptığı paylaşımında, "Kıymetli mevkidaşım, orman yangınlarıyla mücadele hepimiz için insani bir sorumluluktur. Türkiye zor zamanlarda dostlarıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir. Sizlerin nezdinde Bulgaristan halkına şahsım ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi, selamlarımı iletiyorum" ifadesini kullandı.