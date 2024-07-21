https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-zor-zamanlarda-dostlariyla-dayanisma-icinde-olmaya-devam-edecektir-1086085999.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye zor zamanlarda dostlarıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye zor zamanlarda dostlarıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'da çıkan yangınlar dolayısıyla Bulgar halkı için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Erdoğan, mesajında, "Türkiye zor... 21.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-21T20:09+0300

2024-07-21T20:09+0300

2024-07-21T20:09+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

bulgar

bulgaristan

svilengrad

orman yangını

yangın

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkesinin Svilengrad bölgesinde çıkan yangınların kontrol altına alınmasına verilen destek dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür eden Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in sosyal medya paylaşımına yanıt verdi.Erdoğan, sosyal medya hesabından Bulgar mevkidaşının mesajını alıntı yaptığı paylaşımında, "Kıymetli mevkidaşım, orman yangınlarıyla mücadele hepimiz için insani bir sorumluluktur. Türkiye zor zamanlarda dostlarıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir. Sizlerin nezdinde Bulgaristan halkına şahsım ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi, selamlarımı iletiyorum" ifadesini kullandı.

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türkiye

bulgaristan

svilengrad

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recep tayyip erdoğan, bulgar, bulgaristan, svilengrad , orman yangını, yangın