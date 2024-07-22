https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/bidenin-secimden-surpriz-sekilde-cekilmesinden-sonra-gozler-ondaydi-trumptan-ilk-aciklama-geldi-1086091404.html
Biden'ın seçimden sürpriz şekilde çekilmesinden sonra gözler ondaydı: Trump'tan ilk açıklama geldi
Biden'ın seçimden sürpriz şekilde çekilmesinden sonra gözler ondaydı: Trump'tan ilk açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Cumhuriyetçi aday Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden’ın seçim yarışından çekilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Harris’i yenmek Biden’ı yenmekten daha... 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T06:58+0300
2024-07-22T06:58+0300
2024-07-22T06:58+0300
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ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'daki başkanlık seçiminde adaylıktan çekildiğini, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini açıklamasının ardından gözler Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'a çevrilmişti.Sıklıkla Biden'ın başkanlığa uygun olmadığını ve adaylıktan çekilmesi gerektiğini savunan Trump'tan beklenen açıklama geldi. Trump, "O, ülkemiz tarihindeki en kötü başkan. Ülkemiz tarihine açık ara en kötü başkan olarak geçecek. Başkan Yardımcısı Harris’i yenmek Biden’ı yenmekten daha kolay olacak” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/trumpa-suikast-girisimine-iliskin-5-maddelik-on-bulgu-raporu-paylasildi-1086090849.html
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Biden'ın seçimden sürpriz şekilde çekilmesinden sonra gözler ondaydı: Trump'tan ilk açıklama geldi
Cumhuriyetçi aday Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden’ın seçim yarışından çekilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Harris’i yenmek Biden’ı yenmekten daha kolay olacak” dedi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'daki başkanlık seçiminde adaylıktan çekildiğini, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini açıklamasının ardından gözler Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'a çevrilmişti.
Sıklıkla Biden'ın başkanlığa uygun olmadığını ve adaylıktan çekilmesi gerektiğini savunan Trump'tan beklenen açıklama geldi. Trump, "O, ülkemiz tarihindeki en kötü başkan. Ülkemiz tarihine açık ara en kötü başkan olarak geçecek. Başkan Yardımcısı Harris’i yenmek Biden’ı yenmekten daha kolay olacak” dedi.