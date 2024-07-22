https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/bidenin-secimden-surpriz-sekilde-cekilmesinden-sonra-gozler-ondaydi-trumptan-ilk-aciklama-geldi-1086091404.html

Biden'ın seçimden sürpriz şekilde çekilmesinden sonra gözler ondaydı: Trump'tan ilk açıklama geldi

Biden'ın seçimden sürpriz şekilde çekilmesinden sonra gözler ondaydı: Trump'tan ilk açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Cumhuriyetçi aday Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden’ın seçim yarışından çekilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Harris’i yenmek Biden’ı yenmekten daha... 22.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-22T06:58+0300

2024-07-22T06:58+0300

2024-07-22T06:58+0300

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ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'daki başkanlık seçiminde adaylıktan çekildiğini, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini açıklamasının ardından gözler Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'a çevrilmişti.Sıklıkla Biden'ın başkanlığa uygun olmadığını ve adaylıktan çekilmesi gerektiğini savunan Trump'tan beklenen açıklama geldi. Trump, "O, ülkemiz tarihindeki en kötü başkan. Ülkemiz tarihine açık ara en kötü başkan olarak geçecek. Başkan Yardımcısı Harris’i yenmek Biden’ı yenmekten daha kolay olacak” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/trumpa-suikast-girisimine-iliskin-5-maddelik-on-bulgu-raporu-paylasildi-1086090849.html

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