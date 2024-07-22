https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/mourinho-israr-etmisti-transferde-anlasma-saglandi-fenerbahcenin-yeni-silahi-istanbula-geliyor-1086093945.html
Mourinho ısrar etmişti, transferde anlaşma sağlandı: Fenerbahçe'nin yeni 'silahı' İstanbul'a geliyor
Mourinho ısrar etmişti, transferde anlaşma sağlandı: Fenerbahçe'nin yeni 'silahı' İstanbul'a geliyor
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Yönetimi, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Faslı forvet En Nesyri'yi kadrosuna kattı. Sevilla ile uzun süren pazarlıkların... 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T07:55+0300
2024-07-22T07:55+0300
2024-07-22T07:55+0300
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jose mourinho
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fenerbahçe spor kulübü
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en nesyri
en-nesyri
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Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak Maximin’i transfer eden sarı-lacivertli yönetim, şimdi de Faslı golcü En Nesyri'yi renklerine bağladı. Mourinho’nun, En Nesyri'nin oyun sistemine mükemmel uyduğunu düşündüğü için bu transferde ısrarcı olduğu belirtildi.En Nesyri'nin rolü ve özellikleriMourinho'nun oyun anlayışı, topa sahip olma ve geriden oyun kurma üzerine kurulu. En Nesyri, bu sistemde kilit bir rol oynayacak. Pivot santrfor özellikleri, hız, bitiricilik, hava toplarındaki hakimiyeti ve bağlantı oyunundaki başarısıyla dikkat çeken Faslı forvet, takımın hücum hattında büyük katkı sağlayacak. En Nesyri, Sevilla'da da bu özellikleriyle ön plana çıkmıştı.En Nesyri İstanbul'a geliyorUzun süren pazarlıklar sonucunda 4 yıllık anlaşma sağlanan En Nesyri, bu hafta içinde İstanbul’a gelecek. Sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.26 milyon euroluk kariyerFutbola Fas'ta Academir Mohammed Football takımında başlayan 1.92'lik En Nesyri, 18 yaşında Malaga tarafından keşfedilerek İspanya'ya transfer oldu. Leganes'te gösterdiği performansla Sevilla'nın dikkatini çeken golcü, 20 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildi. Bugüne kadar En Nesyri için toplamda 26 milyon euro bonservis ödendi.Çok yönlü bir forvetEn Nesyri’nin alınmasındaki bir diğer sebep ise çok yönlü olması. Uzun boyu ve güçlü fiziğinin yanı sıra kanatta da görev yapabilen Faslı futbolcu, hızını iyi kullanarak 4-3-3 dizilişinde kanat forvet olarak da etkili olabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/galatasarayin-sampiyonluk-kupasi-yamac-parasutuyle-ucuruldu-1086084342.html
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jose mourinho, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol, transfer, istanbul, en nesyri, en-nesyri
jose mourinho, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol, transfer, istanbul, en nesyri, en-nesyri
Mourinho ısrar etmişti, transferde anlaşma sağlandı: Fenerbahçe'nin yeni 'silahı' İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe Yönetimi, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Faslı forvet En Nesyri'yi kadrosuna kattı. Sevilla ile uzun süren pazarlıkların ardından transfer tamamlandı. yıldız futbolcu bugün İstanbul'a geliyor.
Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak Maximin’i transfer eden sarı-lacivertli yönetim, şimdi de Faslı golcü En Nesyri'yi renklerine bağladı. Mourinho’nun, En Nesyri'nin oyun sistemine mükemmel uyduğunu düşündüğü için bu transferde ısrarcı olduğu belirtildi.
En Nesyri'nin rolü ve özellikleri
Mourinho'nun oyun anlayışı, topa sahip olma ve geriden oyun kurma üzerine kurulu. En Nesyri, bu sistemde kilit bir rol oynayacak. Pivot santrfor özellikleri, hız, bitiricilik, hava toplarındaki hakimiyeti ve bağlantı oyunundaki başarısıyla dikkat çeken Faslı forvet, takımın hücum hattında büyük katkı sağlayacak. En Nesyri, Sevilla'da da bu özellikleriyle ön plana çıkmıştı.
En Nesyri İstanbul'a geliyor
Uzun süren pazarlıklar sonucunda 4 yıllık anlaşma sağlanan En Nesyri, bu hafta içinde İstanbul’a gelecek. Sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.
26 milyon euroluk kariyer
Futbola Fas'ta Academir Mohammed Football takımında başlayan 1.92'lik En Nesyri, 18 yaşında Malaga tarafından keşfedilerek İspanya'ya transfer oldu. Leganes'te gösterdiği performansla Sevilla'nın dikkatini çeken golcü, 20 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildi. Bugüne kadar En Nesyri için toplamda 26 milyon euro bonservis ödendi.
En Nesyri’nin alınmasındaki bir diğer sebep ise çok yönlü olması. Uzun boyu ve güçlü fiziğinin yanı sıra kanatta da görev yapabilen Faslı futbolcu, hızını iyi kullanarak 4-3-3 dizilişinde kanat forvet olarak da etkili olabiliyor.