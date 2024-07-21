https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/galatasarayin-sampiyonluk-kupasi-yamac-parasutuyle-ucuruldu-1086084342.html
Galatasaray'ın şampiyonluk kupası yamaç paraşütüyle uçuruldu
Galatasaray'ın şampiyonluk kupası yamaç paraşütüyle uçuruldu
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın şampiyonluk kupası Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle uçuruldu. 21.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-21T18:13+0300
2024-07-21T18:13+0300
2024-07-21T18:13+0300
spor
galatasaray
fethiye
muğla
kupa
yamaç paraşütü
paraşüt
galatasaray taraftarlar derneği
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Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği tarafından 24'üncü şampiyonluk kutlaması için ilçeye getirilen, 2023-2024 Trendyol Süper Lig şampiyonluk kupası, teleferik ile Babadağ'ın 1700 metre pistine çıkarıldı.Hazırlıkların ardından Dragon Yamaç Paraşütü Pilotu Naci Paksoy, yolcusu ve kupayla uçuş yaptı.Uçuş sırasında gökyüzünde diğer paraşütlerde de Galatasaray ve Türk bayrakları dalgalandırıldı.Uçuşun ardından Belcekız sahiline iniş yapan pilotları, Galatasaray marşları eşliğinde taraftarlar karşıladı.
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galatasaray, fethiye, muğla, kupa, yamaç paraşütü, paraşüt, galatasaray taraftarlar derneği
galatasaray, fethiye, muğla, kupa, yamaç paraşütü, paraşüt, galatasaray taraftarlar derneği
Galatasaray'ın şampiyonluk kupası yamaç paraşütüyle uçuruldu
Galatasaray'ın şampiyonluk kupası Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle uçuruldu.
Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği tarafından 24'üncü şampiyonluk kutlaması için ilçeye getirilen, 2023-2024 Trendyol Süper Lig şampiyonluk kupası, teleferik ile Babadağ'ın 1700 metre pistine çıkarıldı.
Hazırlıkların ardından Dragon Yamaç Paraşütü Pilotu Naci Paksoy, yolcusu ve kupayla uçuş yaptı.
Uçuş sırasında gökyüzünde diğer paraşütlerde de Galatasaray ve Türk bayrakları dalgalandırıldı.
Uçuşun ardından Belcekız sahiline iniş yapan pilotları, Galatasaray marşları eşliğinde taraftarlar karşıladı.