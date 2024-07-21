https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/galatasarayin-sampiyonluk-kupasi-yamac-parasutuyle-ucuruldu-1086084342.html

Galatasaray'ın şampiyonluk kupası yamaç paraşütüyle uçuruldu

Galatasaray'ın şampiyonluk kupası yamaç paraşütüyle uçuruldu

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın şampiyonluk kupası Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle uçuruldu. 21.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-21T18:13+0300

2024-07-21T18:13+0300

2024-07-21T18:13+0300

spor

galatasaray

fethiye

muğla

kupa

yamaç paraşütü

paraşüt

galatasaray taraftarlar derneği

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Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği tarafından 24'üncü şampiyonluk kutlaması için ilçeye getirilen, 2023-2024 Trendyol Süper Lig şampiyonluk kupası, teleferik ile Babadağ'ın 1700 metre pistine çıkarıldı.Hazırlıkların ardından Dragon Yamaç Paraşütü Pilotu Naci Paksoy, yolcusu ve kupayla uçuş yaptı.Uçuş sırasında gökyüzünde diğer paraşütlerde de Galatasaray ve Türk bayrakları dalgalandırıldı.Uçuşun ardından Belcekız sahiline iniş yapan pilotları, Galatasaray marşları eşliğinde taraftarlar karşıladı.

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galatasaray, fethiye, muğla, kupa, yamaç paraşütü, paraşüt, galatasaray taraftarlar derneği