https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/meteoroloji-saat-vererek-uyardi-yuksek-sicaklik-uyarisi-1086107394.html
Meteoroloji saat vererek uyardı: Yüksek sıcaklık etkili olacak, açık alanda bulunmayın
Meteoroloji saat vererek uyardı: Yüksek sıcaklık etkili olacak, açık alanda bulunmayın
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği belirtilerek, vatandaşlar yüksek... 22.07.2024, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji aşırı sıcaklar konusunda bir uyarı yayımladı.Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/bunaltan-sicaklara-meteorolojiden-serinleten-haber-saganak-yagmur-geliyor-sicakliklar-cakilacak-1086092157.html
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meteoroloji
Meteoroloji saat vererek uyardı: Yüksek sıcaklık etkili olacak, açık alanda bulunmayın
14:22 22.07.2024 (güncellendi: 14:31 22.07.2024)
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği belirtilerek, vatandaşlar yüksek sıcaklık konusunda uyarıldı.
Meteoroloji aşırı sıcaklar konusunda bir uyarı yayımladı.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
"Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”