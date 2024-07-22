https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/kamala-harris-24-saatte-81-milyon-dolar-bagis-topladi-1086121455.html

Kamala Harris 24 saatte 81 milyon dolar bağış topladı

Kamala Harris 24 saatte 81 milyon dolar bağış topladı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Biden'ın 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde adaylıktan çekilip yerine önerdiği Kamala Harris 24 saat içinde 81 milyon dolar bağış toplayarak... 22.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-22T23:56+0300

2024-07-22T23:56+0300

2024-07-22T23:56+0300

dünya

kamala harris

joe biden

bağış

abd

başkanlık seçimleri

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ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların başkan adaylığına en yakın isim olan Harris rekor düzeyde bağış topladı.Harris'in ekibinden yapılan açıklamaya göre, Biden'ın başkan adaylığı konusunda kendi yerine aday göstermesinden itibaren son 24 saatte Harris'e 81 milyon dolar bağış yapıldı.ABD medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu rakam 24 saat içinde ulaşılmış en yüksek bağış miktarı olarak kayda geçti.ABD'de başkanlık seçim sürecinde toplanan bağışların miktarı ve bağışçı sayısı, seçim sonuçlarına ilişkin fikir vermesi bakımından yakından takip ediliyor.Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump New York'taki sus payı davasında, kararın açıklanmasının ardından 24 saatte 50 milyon dolardan fazla bağış toplamıştı.

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kamala harris, joe biden, bağış, abd, başkanlık seçimleri