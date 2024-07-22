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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/kamala-harris-24-saatte-81-milyon-dolar-bagis-topladi-1086121455.html
Kamala Harris 24 saatte 81 milyon dolar bağış topladı
Kamala Harris 24 saatte 81 milyon dolar bağış topladı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Biden'ın 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde adaylıktan çekilip yerine önerdiği Kamala Harris 24 saat içinde 81 milyon dolar bağış toplayarak... 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T23:56+0300
2024-07-22T23:56+0300
dünya
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bağış
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ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların başkan adaylığına en yakın isim olan Harris rekor düzeyde bağış topladı.Harris'in ekibinden yapılan açıklamaya göre, Biden'ın başkan adaylığı konusunda kendi yerine aday göstermesinden itibaren son 24 saatte Harris'e 81 milyon dolar bağış yapıldı.ABD medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu rakam 24 saat içinde ulaşılmış en yüksek bağış miktarı olarak kayda geçti.ABD'de başkanlık seçim sürecinde toplanan bağışların miktarı ve bağışçı sayısı, seçim sonuçlarına ilişkin fikir vermesi bakımından yakından takip ediliyor.Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump New York'taki sus payı davasında, kararın açıklanmasının ardından 24 saatte 50 milyon dolardan fazla bağış toplamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/bidenin-oldugu-yonundeki-soylentiler-uzerine-beyaz-saraydan-aciklama-1086120441.html
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kamala harris, joe biden, bağış, abd, başkanlık seçimleri
kamala harris, joe biden, bağış, abd, başkanlık seçimleri

Kamala Harris 24 saatte 81 milyon dolar bağış topladı

23:56 22.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn MartinKamala Harris
Kamala Harris - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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ABD Başkanı Biden'ın 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde adaylıktan çekilip yerine önerdiği Kamala Harris 24 saat içinde 81 milyon dolar bağış toplayarak bu alanda bir rekor kırdı.
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların başkan adaylığına en yakın isim olan Harris rekor düzeyde bağış topladı.
Harris'in ekibinden yapılan açıklamaya göre, Biden'ın başkan adaylığı konusunda kendi yerine aday göstermesinden itibaren son 24 saatte Harris'e 81 milyon dolar bağış yapıldı.
ABD medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu rakam 24 saat içinde ulaşılmış en yüksek bağış miktarı olarak kayda geçti.
ABD'de başkanlık seçim sürecinde toplanan bağışların miktarı ve bağışçı sayısı, seçim sonuçlarına ilişkin fikir vermesi bakımından yakından takip ediliyor.
Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump New York'taki sus payı davasında, kararın açıklanmasının ardından 24 saatte 50 milyon dolardan fazla bağış toplamıştı.
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