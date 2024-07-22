https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/bidenin-oldugu-yonundeki-soylentiler-uzerine-beyaz-saraydan-aciklama-1086120441.html
Biden’ın öldüğü yönündeki söylentiler üzerine Beyaz Saray’dan açıklama
Biden’ın öldüğü yönündeki söylentiler üzerine Beyaz Saray’dan açıklama
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden’ın ‘ölümüne’ ilişkin spekülasyonlar sürerken Beyaz Saray bir açıklama yaparak, ABD Başkanı’nın pazartesi günü ulusal güvenlik... 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T22:09+0300
2024-07-22T22:09+0300
2024-07-22T22:43+0300
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Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’ın pazartesi günü ulusal güvenlikten sorumlu bürokratlarla birkaç toplantı yaptığını açıkladı.Açıklamada, "Biden, yardımcısı ve İç Güvenlik Danışmanı Liz Sherwood-Randall’dan yurtiçi güvenliği konusunda bilgi aldı. Başkan ayrıca danışmanı Jake Sullivan’dan da ulusal güvenlik konusunda bilgi aldı. Her iki bilgilendirme toplantısı sanal ortamda gerçekleştirildi” ifadelerine yer verildi.Geçtiğimiz hafta Kovid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Joe Biden, ortadan kaybolmuştu. Hafif semptomlar gösteren 81 yaşındaki Biden’ın karantinaya gireceği açıklanmıştı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre geçen çarşamba Biden'ın Delaware'deki evine uçacağını ve ‘kendini izole ederek, bu süre zarfında tüm görevlerini tam olarak yerine getirmeye devam edeceğini’ belirtmişti.Sosyal ağlarda Biden’ın ‘öldüğü’ iddiasıyla ilgili spekülasyonlar sürerken Cumhuriyetçi Parti temsilcileri, yetkililerden onun hayatta olduğuna dair kanıt sağlamasını talep etmişti.Bugün ise ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD Başkanı’nın sağlığının iyiye gittiğini belirtti. Biden’ın doktoru ise hastasının koronavirüs semptomlarının ‘neredeyse tamamen yok olduğunu’ ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/biden-adayliktan-cekilecegini-ekibine-1-dakika-once-soylemis-1086115215.html
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abd, joe biden, spekülasyon, beyaz saray, açıklama
abd, joe biden, spekülasyon, beyaz saray, açıklama
Biden’ın öldüğü yönündeki söylentiler üzerine Beyaz Saray’dan açıklama
22:09 22.07.2024 (güncellendi: 22:43 22.07.2024)
ABD Başkanı Joe Biden’ın ‘ölümüne’ ilişkin spekülasyonlar sürerken Beyaz Saray bir açıklama yaparak, ABD Başkanı’nın pazartesi günü ulusal güvenlik yetkilileriyle sanal ortamda birkaç toplantı gerçekleştirdiğini bildirdi.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’ın pazartesi günü ulusal güvenlikten sorumlu bürokratlarla birkaç toplantı yaptığını açıkladı.
Açıklamada, "Biden, yardımcısı ve İç Güvenlik Danışmanı Liz Sherwood-Randall’dan yurtiçi güvenliği konusunda bilgi aldı. Başkan ayrıca danışmanı Jake Sullivan’dan da ulusal güvenlik konusunda bilgi aldı. Her iki bilgilendirme toplantısı sanal ortamda gerçekleştirildi” ifadelerine yer verildi.
Geçtiğimiz hafta Kovid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Joe Biden, ortadan kaybolmuştu. Hafif semptomlar gösteren 81 yaşındaki Biden’ın karantinaya gireceği açıklanmıştı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre geçen çarşamba Biden'ın Delaware'deki evine uçacağını ve ‘kendini izole ederek, bu süre zarfında tüm görevlerini tam olarak yerine getirmeye devam edeceğini’ belirtmişti.
Sosyal ağlarda Biden’ın ‘öldüğü’ iddiasıyla ilgili spekülasyonlar sürerken Cumhuriyetçi Parti temsilcileri, yetkililerden onun hayatta olduğuna dair kanıt sağlamasını talep etmişti.
Bugün ise ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD Başkanı’nın sağlığının iyiye gittiğini belirtti. Biden’ın doktoru ise hastasının koronavirüs semptomlarının ‘neredeyse tamamen yok olduğunu’ ifade etti.