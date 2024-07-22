https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/deniz-akkayanin-kizinin-ifadesi-ortaya-cikti-gorusmek-istemiyorum-1086099617.html

Deniz Akkaya'nın kızının ifadesi ortaya çıktı: 'Görüşmek istemiyorum'

Deniz Akkaya'nın kızının ifadesi ortaya çıktı: 'Görüşmek istemiyorum'

Sputnik Türkiye

Eski manken Deniz Akkaya ve 16 yaşındaki kızı hukuki mücadeleye girmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girmiş ve kızın velayeti... 22.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-22T11:31+0300

2024-07-22T11:31+0300

2024-07-22T11:31+0300

yaşam

deniz akkaya

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

efe önbilgin

ayşe önbilgin

velayet

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"Telefonuna el koyduğum için saldırdı balkona kilitledi" diyen Deniz Akkaya'nın açıklamaları sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmişti. Akkaya, 1997 senesinde “son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kalıp, hayatının kabusa döndüğünü” söylemiş, eski eşini "bir ruh hastası" şeklinde anarak, daha önce arkadaşının kredi kartını patlatan kızı hakkında şu iddiaları dile getirmişti.Deniz Akkaya'nın açıklamalarının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının eski manken Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldığı, gerekli psikolojik desteği vermeye başladığı öğrenilmişti. Görevlendirilen ekibin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmasının ardından, 16 yaşındaki kız çocuğunun koruma altına alındığı ve gerekli psikolojik desteğin verilmeye başladığı ortaya çıkmıştı.Baba velayet istediÖte yandan Deniz Akkaya'nın babası Muzaffer Akkaya, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak torununun velayetinin kendisine verilmesini talep etti. Aile Mahkemesinin kurduğu ara kararda, Sosyal Hizmetler tarafından 12 Haziran'da oluşturulan rapora göre kızın babası Efe Önbilgin ile birlikte yaşamasının menfaatine olacağı belirtilmişti. Ayşe'nin kurumda daha fazla kaldığı taktirde mağdur olabileceği yer alan rapora dair yeni bir bilgi daha öğrenildi.Annesi ile kalmak yerin kurumda kalmayı istediAkkaya ile Önbilgin arasında devam eden velayet savaşında, Sosyal Hizmetler uzmanıyla yapılan görüşme sonrasında hazırlanan raporda Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe'nin "Velayetim babama verilirse annemle görüşmek istemiyorum. Eğer velayetim annemde kalırsa kurumda kalmak istiyorum" dediği ortaya çıktı. Deniz Akkaya'nın davayı kazanması halinde kendisinden hesap soracağından endişe duyan Ayşe, babasıyla yaşamak istediğini tekrar etti.

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deniz akkaya, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, efe önbilgin, ayşe önbilgin, velayet