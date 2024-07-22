https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/deniz-akkayanin-kizinin-ifadesi-ortaya-cikti-gorusmek-istemiyorum-1086099617.html
Deniz Akkaya'nın kızının ifadesi ortaya çıktı: 'Görüşmek istemiyorum'
Deniz Akkaya'nın kızının ifadesi ortaya çıktı: 'Görüşmek istemiyorum'
Sputnik Türkiye
Eski manken Deniz Akkaya ve 16 yaşındaki kızı hukuki mücadeleye girmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girmiş ve kızın velayeti... 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T11:31+0300
2024-07-22T11:31+0300
2024-07-22T11:31+0300
yaşam
deniz akkaya
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
efe önbilgin
ayşe önbilgin
velayet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1c/1084277677_0:375:960:915_1920x0_80_0_0_571ce391834750ef88d74961e682abbf.jpg
"Telefonuna el koyduğum için saldırdı balkona kilitledi" diyen Deniz Akkaya'nın açıklamaları sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmişti. Akkaya, 1997 senesinde “son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kalıp, hayatının kabusa döndüğünü” söylemiş, eski eşini "bir ruh hastası" şeklinde anarak, daha önce arkadaşının kredi kartını patlatan kızı hakkında şu iddiaları dile getirmişti.Deniz Akkaya'nın açıklamalarının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının eski manken Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldığı, gerekli psikolojik desteği vermeye başladığı öğrenilmişti. Görevlendirilen ekibin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmasının ardından, 16 yaşındaki kız çocuğunun koruma altına alındığı ve gerekli psikolojik desteğin verilmeye başladığı ortaya çıkmıştı.Baba velayet istediÖte yandan Deniz Akkaya'nın babası Muzaffer Akkaya, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak torununun velayetinin kendisine verilmesini talep etti. Aile Mahkemesinin kurduğu ara kararda, Sosyal Hizmetler tarafından 12 Haziran'da oluşturulan rapora göre kızın babası Efe Önbilgin ile birlikte yaşamasının menfaatine olacağı belirtilmişti. Ayşe'nin kurumda daha fazla kaldığı taktirde mağdur olabileceği yer alan rapora dair yeni bir bilgi daha öğrenildi.Annesi ile kalmak yerin kurumda kalmayı istediAkkaya ile Önbilgin arasında devam eden velayet savaşında, Sosyal Hizmetler uzmanıyla yapılan görüşme sonrasında hazırlanan raporda Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe'nin "Velayetim babama verilirse annemle görüşmek istemiyorum. Eğer velayetim annemde kalırsa kurumda kalmak istiyorum" dediği ortaya çıktı. Deniz Akkaya'nın davayı kazanması halinde kendisinden hesap soracağından endişe duyan Ayşe, babasıyla yaşamak istediğini tekrar etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/deniz-akkaya-kiziyla-olan-mesajlarini-ifsa-etti--1085203398.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1c/1084277677_0:285:960:1005_1920x0_80_0_0_5c1ab7535067c83dbdd1bd3e7a441fe7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
deniz akkaya, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, efe önbilgin, ayşe önbilgin, velayet
deniz akkaya, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, efe önbilgin, ayşe önbilgin, velayet
Deniz Akkaya'nın kızının ifadesi ortaya çıktı: 'Görüşmek istemiyorum'
Eski manken Deniz Akkaya ve 16 yaşındaki kızı hukuki mücadeleye girmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girmiş ve kızın velayeti babasına verilmişti. Ayşe’nin ifadesinde, “Velayetim babama verilirse annemle görüşmek istemiyorum. Eğer velayetim annemde kalırsa kurumda kalmak istiyorum” dediği ortaya çıktı.
"Telefonuna el koyduğum için saldırdı balkona kilitledi" diyen Deniz Akkaya'nın açıklamaları sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmişti. Akkaya, 1997 senesinde “son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kalıp, hayatının kabusa döndüğünü” söylemiş, eski eşini "bir ruh hastası" şeklinde anarak, daha önce arkadaşının kredi kartını patlatan kızı hakkında şu iddiaları dile getirmişti.
Deniz Akkaya'nın açıklamalarının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının eski manken Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldığı, gerekli psikolojik desteği vermeye başladığı öğrenilmişti. Görevlendirilen ekibin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmasının ardından, 16 yaşındaki kız çocuğunun koruma altına alındığı ve gerekli psikolojik desteğin verilmeye başladığı ortaya çıkmıştı.
Öte yandan Deniz Akkaya'nın babası Muzaffer Akkaya, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak torununun velayetinin kendisine verilmesini talep etti. Aile Mahkemesinin kurduğu ara kararda, Sosyal Hizmetler tarafından 12 Haziran'da oluşturulan rapora göre kızın babası Efe Önbilgin ile birlikte yaşamasının menfaatine olacağı belirtilmişti. Ayşe'nin kurumda daha fazla kaldığı taktirde mağdur olabileceği yer alan rapora dair yeni bir bilgi daha öğrenildi.
Annesi ile kalmak yerin kurumda kalmayı istedi
Akkaya ile Önbilgin arasında devam eden velayet savaşında, Sosyal Hizmetler uzmanıyla yapılan görüşme sonrasında hazırlanan raporda Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe'nin "Velayetim babama verilirse annemle görüşmek istemiyorum. Eğer velayetim annemde kalırsa kurumda kalmak istiyorum" dediği ortaya çıktı. Deniz Akkaya'nın davayı kazanması halinde kendisinden hesap soracağından endişe duyan Ayşe, babasıyla yaşamak istediğini tekrar etti.