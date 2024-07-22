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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/israil-tahliye-emri-verdigi-han-yunus-kentine-saldirdi-20-filistinli-hayatini-kaybetti-1086103802.html
İsrail, tahliye emri verdiği Han Yunus kentine saldırdı: 20 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail, tahliye emri verdiği Han Yunus kentine saldırdı: 20 Filistinli hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Han Yunus’un doğu kesimleri için yayınladığı tahliye emrinden kısa bir süre sonra Han Yunus’u hedef alırken, kentin çeşitli bölgelerine... 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T12:37+0300
2024-07-22T12:37+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
han yunus
gazze
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İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nde 290. gününe giren saldırıları, güneydeki Han Yunus kentinde yoğunlaştı.El-Aksa televizyonunun Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun, kentin doğusundaki köy ve kasabaları savaş uçakları ve toplarla hedef aldığı saldırılarda 20 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda Filistinli yaralandı.Ölen ve yaralanan Filistinliler, vatandaşlar ve sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.İsrail ordusunun, Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan ve Suud mahallelerindeki yerleşim yerlerini hedef aldığı saldırılarda bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı semalarında İsrail’in insansız hava araçlarının yoğun şekilde uçtuğu görülüyor. Gazze’nin kuzeyindeki bölgelere de İsrail güçlerince hava saldırıları gerçekleştirildi.Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi’ndeki yaralı ve hastalar için acil kan bağışı çağrısı yaptı.İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Gazze'nin Han Yunus şehrinin doğusunda daha önce güvenli bölge olarak açıkladığı bazı yerlere "operasyon düzenleneceğini" ifade ederek bölge sakinlerinin tahliyesi çağrısında bulunmuştu.Adraee, İsrail'in "güvenli bölge" olarak açıklanan bölgeyi daraltarak, bir kısmına saldırı yapacağını ve Filistinlilerin "derhal ve geçici olarak" El-Mevasi'ye gitmelerini istemişti.Mevasi'ye ‘zorunlu göç’İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 1 Temmuz'da Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri "güvenlikleri için" acilen boşaltmaları yönünde açıklama yapmıştı.Han Yunus'un doğu bölgelerinde yerinden edilen Filistinlilere ses kaydı gönderen İsrail güçleri, bölgenin "tehlikeli çatışma bölgesi" olduğu iddiasıyla Filistinlilerin tahliyesini istedi.İsrail ordusunun, daha önce güvenli olduğunu iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine 13 Temmuz'da savaş uçaklarıyla düzenlediği şiddetli bombardımanda yarısı kadın ve çocuk 90 Filistinli hayatını kaybetmişti.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 38 bin 983 kişi öldü, 89 bin 727 kişi yaralandı.Bakanlık, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğunu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/israil-ordusu-nuseyrat-multeci-kampinda-cok-katli-binayi-vurdu-1086078125.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), han yunus, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, soykırım

İsrail, tahliye emri verdiği Han Yunus kentine saldırdı: 20 Filistinli hayatını kaybetti

12:37 22.07.2024
© AA / Abed Rahim Khatibİsrail ordusu Han Yunus kentine saldırdı
İsrail ordusu Han Yunus kentine saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2024
© AA / Abed Rahim Khatib
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İsrail ordusu, Han Yunus’un doğu kesimleri için yayınladığı tahliye emrinden kısa bir süre sonra Han Yunus’u hedef alırken, kentin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava ve topçu saldırıları sonucu 20 Filistinli öldü.
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nde 290. gününe giren saldırıları, güneydeki Han Yunus kentinde yoğunlaştı.
El-Aksa televizyonunun Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun, kentin doğusundaki köy ve kasabaları savaş uçakları ve toplarla hedef aldığı saldırılarda 20 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda Filistinli yaralandı.
Ölen ve yaralanan Filistinliler, vatandaşlar ve sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İsrail ordusunun, Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan ve Suud mahallelerindeki yerleşim yerlerini hedef aldığı saldırılarda bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.
Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı semalarında İsrail’in insansız hava araçlarının yoğun şekilde uçtuğu görülüyor. Gazze’nin kuzeyindeki bölgelere de İsrail güçlerince hava saldırıları gerçekleştirildi.
Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi’ndeki yaralı ve hastalar için acil kan bağışı çağrısı yaptı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Gazze'nin Han Yunus şehrinin doğusunda daha önce güvenli bölge olarak açıkladığı bazı yerlere "operasyon düzenleneceğini" ifade ederek bölge sakinlerinin tahliyesi çağrısında bulunmuştu.
Adraee, İsrail'in "güvenli bölge" olarak açıklanan bölgeyi daraltarak, bir kısmına saldırı yapacağını ve Filistinlilerin "derhal ve geçici olarak" El-Mevasi'ye gitmelerini istemişti.

Mevasi'ye ‘zorunlu göç’

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 1 Temmuz'da Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri "güvenlikleri için" acilen boşaltmaları yönünde açıklama yapmıştı.
Han Yunus'un doğu bölgelerinde yerinden edilen Filistinlilere ses kaydı gönderen İsrail güçleri, bölgenin "tehlikeli çatışma bölgesi" olduğu iddiasıyla Filistinlilerin tahliyesini istedi.
İsrail ordusunun, daha önce güvenli olduğunu iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine 13 Temmuz'da savaş uçaklarıyla düzenlediği şiddetli bombardımanda yarısı kadın ve çocuk 90 Filistinli hayatını kaybetmişti.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 38 bin 983 kişi öldü, 89 bin 727 kişi yaralandı.
Bakanlık, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğunu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını bildirdi.
İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı’nda çok katlı bir binayı vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2024
İsrail- Filistin çatışması
İsrail ordusu, Nuseyrat Mülteci Kampı’nda çok katlı binayı vurdu
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