https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/israil-ordusu-nuseyrat-multeci-kampinda-cok-katli-binayi-vurdu-1086078125.html

İsrail ordusu, Nuseyrat Mülteci Kampı’nda çok katlı binayı vurdu

İsrail ordusu, Nuseyrat Mülteci Kampı’nda çok katlı binayı vurdu

Sputnik Türkiye

Gazze Şeridi'ne 289 gündür saldıran İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda yer alan 8 katlı bir binayı vurdu. 21.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-21T15:40+0300

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2024-07-21T15:40+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

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Saldırı öncesi İsrail’in bina sakinlerinden binayı boşaltmaları konusunda uyardığı aktarıldı.Saldırıdaki ölü ve yaralı sayısı henüz bilinmezken saldırı anı ise çevredekiler tarafından kayıt altına alındı.289 gündür süren saldırılarda can kaybı 38 bin 983'e çıktıİsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 64 artarak 38 bin 983'e yükseldi.Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 289 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 4 katliam gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 64 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 105 kişinin yaralandığı belirtildi.İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38 bin 983'e, yaralananların sayısının da 89 bin 727'ye yükseldiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/husilerden-israile-balistik-fuze-1086068617.html

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İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı’nda çok katlı bir binayı vurdu Sputnik Türkiye İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı’nda çok katlı bir binayı vurdu 2024-07-21T15:40+0300 true PT1M23S

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, filistin, israil-filistin sorunu