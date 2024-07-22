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İspanyol subay: Odessa’ya düzenlenen saldırıda İngiltere ve Fransa’dan 18 asker öldü
İspanyol subay: Odessa’ya düzenlenen saldırıda İngiltere ve Fransa’dan 18 asker öldü
Sputnik Türkiye
İspanyol Ordusu’ndan emekli Albay Pedro Baños, tarih belirtmeden Odessa’ya düzenlenen saldırıda İngiliz Özel Hava Servisi’nden ve Fransız ordusundan 18 askerin... 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T23:55+0300
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Baños, kendi YouTube kanalı Canal del Coronel’den yaptığı açıklamada tarih belirtmeden, Odessa’ya düzenlenen saldırıda İngiliz Özel Hava Servisi’nden ve Fransız ordusundan 18 askerin hayatını kaybettiğini söyledi.Albay Baños, “Az önce teyit edemediğim bir bilgi elime geçti, teyidini istedim ve bu bilginin kesin olduğu söylendi. Odessa’da İngiliz Özel Hava Servisi’nin en az 18 üyesinin öldürüldüğü bir saldırı gerçekleşti” diye konuştu.İngiliz Özel Hava Servisi’nden 25 askerin de yaralandığına dikkat çeken emekli subay, “Ve Fransız askerlerin de öldüğünü söylüyorlar. Bunlar Fransız olan paralı askerler değil, hayır, bunlar Fransız ordusunun askerleriydi” ifadelerini kullandı.İspanyol subay, aynı zamanda Odessa’ya yönelik saldırının tam olarak ne zaman gerçekleştiğini belirtmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/rus-ordusu-odessa-bolgesinde-aralarinda-yabanci-egitmenlerinde-oldugu-200-askeri-imha-etti-1085104567.html
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ispanya, subay, albay, odessa, saldırı, ingiliz askerleri, fransız askerleri
ispanya, subay, albay, odessa, saldırı, ingiliz askerleri, fransız askerleri

İspanyol subay: Odessa’ya düzenlenen saldırıda İngiltere ve Fransa’dan 18 asker öldü

23:55 22.07.2024
Odessa saldırı
Odessa saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2024
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İspanyol Ordusu’ndan emekli Albay Pedro Baños, tarih belirtmeden Odessa’ya düzenlenen saldırıda İngiliz Özel Hava Servisi’nden ve Fransız ordusundan 18 askerin hayatını kaybettiğini belirtti.
Baños, kendi YouTube kanalı Canal del Coronel’den yaptığı açıklamada tarih belirtmeden, Odessa’ya düzenlenen saldırıda İngiliz Özel Hava Servisi’nden ve Fransız ordusundan 18 askerin hayatını kaybettiğini söyledi.
Albay Baños, “Az önce teyit edemediğim bir bilgi elime geçti, teyidini istedim ve bu bilginin kesin olduğu söylendi. Odessa’da İngiliz Özel Hava Servisi’nin en az 18 üyesinin öldürüldüğü bir saldırı gerçekleşti” diye konuştu.
İngiliz Özel Hava Servisi’nden 25 askerin de yaralandığına dikkat çeken emekli subay, “Ve Fransız askerlerin de öldüğünü söylüyorlar. Bunlar Fransız olan paralı askerler değil, hayır, bunlar Fransız ordusunun askerleriydi” ifadelerini kullandı.
İspanyol subay, aynı zamanda Odessa’ya yönelik saldırının tam olarak ne zaman gerçekleştiğini belirtmedi.
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
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