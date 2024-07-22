https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/iran-avrupa-ile-tahran-arasindaki-sogukluk-kitanin-abdye-boyun-egmesinden-kaynaklaniyor-1086114043.html
İran: Avrupa ile Tahran arasındaki soğukluk, kıtanın ABD'ye boyun eğmesinden kaynaklanıyor
İran: Avrupa ile Tahran arasındaki soğukluk, kıtanın ABD'ye boyun eğmesinden kaynaklanıyor
Sputnik Türkiye
İran-Avrupa ilişkilerindeki soğukluğun kıtanın ABD baskısına boyun eğerek yaptığı yanlış hesaplamalardan kaynaklandığını vurgulayan İran Dışişleri Bakanlığı... 22.07.2024, Sputnik Türkiye
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2024-07-22T17:20+0300
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Haftalık basın toplantısında Nour haber ajansına konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran-Avrupa ilişkilerindeki soğukluğun Avrupa tarafının ABD baskısına boyun eğerek yaptığı yanlış hesaplamalardan kaynaklandığına vurgu yaparken, Avrupa'nın bağımsız görüşlere sahip olmasıyla Tahran ile ilişkilerini geliştirebileceğini söyledi.Kenani, “İlişkilerdeki soğukluk, diğer bir deyişle ikili ilişkilerde var olan potansiyelin gerektiği gibi kullanılamaması, İran'ın yaklaşımından değil, Avrupa'nın yanlış hesaplamalarından ya da ABD hükümetinin yanlış politikalarının baskısına boyun eğmesinden kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.İran Dışişleri Sözcüsü, egemenliğini yitiren Avrupa'nın bağımsız görüşlere bağlı kalması ve İran ile ilişkilerinde ulusal çıkarlarına odaklanması halinde Tahran ile Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkilerin gelişeceğini sözlerine ekledi.ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesini Sputnik'e değerlendiren Kenani, kişilerin önemsiz olduğuna dikkat çektiği demecini şu şekilde sürdürdü:Yakın zamanda Washington'daki zirvenin ardından NATO ülkelerinin sonuç bildirgesinde yer alan ‘İran'ın Rusya'ya askeri yardım yaptığı’ yönündeki iddiaları değerlendiren Kenani,ülkesinin sahip olduğu ve takip ettiği stratejinin her zaman bölgede ve dünyada yapıcı ve sürdürülebilir bir güvenlik rolü oynamak olduğuna değinen Kenani, “Ne yazık ki Ukrayna'da tanık olduklarımız, ABD liderliğindeki NATO'nun halen devam etmekte olan politikaları ve saldırgan adımlarının sonucudur” diye konuşmuştu.Kenani, Washington'daki zirvede gündeme gelen ve İran'ın Rusya'ya askeri yardım yaptığı yönündeki iddiaların ‘tamamen asılsız ve siyasi amaçlı’ olduğuna dikkat çekerken, Ukrayna'daki çatışmayı İran ve Rusya arasındaki ikili işbirliğine bağlama girişimlerinin yalnızca "Batı'nın Ukrayna'ya askeri yardımının devam etmesini haklı göstermek için" yapıldığını sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/orban-avrupa-icin-en-buyuk-tehdit-ab-liderligi-1084328744.html
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iran, nasır kenani, tahran, brüksel, avrupa, avrupa birliği, abd, abd hegemonyası, egemenlik
iran, nasır kenani, tahran, brüksel, avrupa, avrupa birliği, abd, abd hegemonyası, egemenlik
İran: Avrupa ile Tahran arasındaki soğukluk, kıtanın ABD'ye boyun eğmesinden kaynaklanıyor
17:11 22.07.2024 (güncellendi: 17:20 22.07.2024)
İran-Avrupa ilişkilerindeki soğukluğun kıtanın ABD baskısına boyun eğerek yaptığı yanlış hesaplamalardan kaynaklandığını vurgulayan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, ilişkilerin yalnızca Avrupa'nın bağımsız görüşlere bağlı kalmasıyla gelişebileceği mesajı verdi.
Haftalık basın toplantısında Nour haber ajansına konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran-Avrupa ilişkilerindeki soğukluğun Avrupa tarafının ABD baskısına boyun eğerek yaptığı yanlış hesaplamalardan kaynaklandığına vurgu yaparken, Avrupa'nın bağımsız görüşlere sahip olmasıyla Tahran ile ilişkilerini geliştirebileceğini söyledi.
Kenani, “İlişkilerdeki soğukluk, diğer bir deyişle ikili ilişkilerde var olan potansiyelin gerektiği gibi kullanılamaması, İran'ın yaklaşımından değil, Avrupa'nın yanlış hesaplamalarından ya da ABD hükümetinin yanlış politikalarının baskısına boyun eğmesinden kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.
İran Dışişleri Sözcüsü, egemenliğini yitiren Avrupa'nın bağımsız görüşlere bağlı kalması ve İran ile ilişkilerinde ulusal çıkarlarına odaklanması halinde Tahran ile Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkilerin gelişeceğini sözlerine ekledi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesini Sputnik'e değerlendiren Kenani, kişilerin önemsiz olduğuna dikkat çektiği demecini şu şekilde sürdürdü:
Bizim için önemli olan ABD’deki hükümetlerin ya da kişilerin gelip gitmesi değil. Önemli olan ABD'nin uzun yıllardır İran hükümeti ve halkına karşı düşmanca ve utanmazca bir politika izliyor olmasıdır. Durumu ancak ABD'nin İran hükümetine ve halkına yönelik düşmanca politikasının köklü bir şekilde yeniden yapılandırılması değiştirebilir. Şu anda diyalog açısından bizim için önemli olan, ABD hükümeti de dahil olmak üzere İran'ın nükleer programına ilişkin anlaşmaya dahil olan tüm tarafların anlaşma kapsamında verdikleri tüm taahhütlere geri dönmeleridir.
Yakın zamanda Washington'daki zirvenin ardından NATO ülkelerinin sonuç bildirgesinde yer alan ‘İran'ın Rusya'ya askeri yardım yaptığı’ yönündeki iddiaları değerlendiren Kenani,ülkesinin sahip olduğu ve takip ettiği stratejinin her zaman bölgede ve dünyada yapıcı ve sürdürülebilir bir güvenlik rolü oynamak olduğuna değinen Kenani, “Ne yazık ki Ukrayna'da tanık olduklarımız, ABD liderliğindeki NATO'nun halen devam etmekte olan politikaları ve saldırgan adımlarının sonucudur” diye konuşmuştu.
Kenani, Washington'daki zirvede gündeme gelen ve İran'ın Rusya'ya askeri yardım yaptığı yönündeki iddiaların ‘tamamen asılsız ve siyasi amaçlı’ olduğuna dikkat çekerken, Ukrayna'daki çatışmayı İran ve Rusya arasındaki ikili işbirliğine bağlama girişimlerinin yalnızca "Batı'nın Ukrayna'ya askeri yardımının devam etmesini haklı göstermek için" yapıldığını sözlerine ekledi.