https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/halic-metro-koprusu-uzerinde-selfie-cekerken-dustu-tekne-ustunden-gecti-hayati-tehlikesi-suruyor-1086104862.html
Haliç Metro Köprüsü üzerinde selfie çekerken düştü: Tekne üstünden geçti, hayati tehlikesi sürüyor
Haliç Metro Köprüsü üzerinde selfie çekerken düştü: Tekne üstünden geçti, hayati tehlikesi sürüyor
Sputnik Türkiye
İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde genç bir kız, cep telefonuyla özçekim yaptığı esnada metrelerce yükseklikten denize düştü. Genç kız denizdeyken seyir... 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T13:06+0300
2024-07-22T13:06+0300
2024-07-22T13:06+0300
türkiye
selfie
haliç metro köprüsü
haliç kongre merkezi
kaza
tekne
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Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Haliç Metro Köprüsü'nde yürüyen 25 yaşındaki Nalan Kaya, cep telefonuyla özçekim yapmak istedi. O esnada genç kız henüz bilinmeyen bir nedenle metrelerce yükseklikten aşağıya düştü.Selfie çekerken düştü, tekne üstünden geçtiGenç kızın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, teknenin üstüne doğru seyrettiğini görünce çığlık atmaya başladı. Ancak tekne kızın üstünden geçerek yoluna devam etti. Ardından denizdeki baygın kızın yanına gelen başka bir teknedekiler, kızı çıkartarak kalp masajı yaptı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.İntihar girişimi mi kaza mı olduğu araştırılıyorGenç kız ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kızın durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis olayın intihar girişimi mi yoksa kaza sonucu mu olduğunu araştırıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/tekne-kazasinda-pervane-carpti-antalya-ticaret-ve-sanayi-odasi-baskani-yasamini-yitirdi-1086022121.html
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selfie, haliç metro köprüsü, haliç kongre merkezi, kaza, tekne
selfie, haliç metro köprüsü, haliç kongre merkezi, kaza, tekne
Haliç Metro Köprüsü üzerinde selfie çekerken düştü: Tekne üstünden geçti, hayati tehlikesi sürüyor
İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde genç bir kız, cep telefonuyla özçekim yaptığı esnada metrelerce yükseklikten denize düştü. Genç kız denizdeyken seyir halinde olan bir tekne üstünden geçti. Dehşet anları kameralara yansırken, çıkarılan genç kıza kalp masajı yapıldı. Hastaneye kaldırılan kızın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Haliç Metro Köprüsü'nde yürüyen 25 yaşındaki Nalan Kaya, cep telefonuyla özçekim yapmak istedi. O esnada genç kız henüz bilinmeyen bir nedenle metrelerce yükseklikten aşağıya düştü.
Selfie çekerken düştü, tekne üstünden geçti
Genç kızın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, teknenin üstüne doğru seyrettiğini görünce çığlık atmaya başladı. Ancak tekne kızın üstünden geçerek yoluna devam etti. Ardından denizdeki baygın kızın yanına gelen başka bir teknedekiler, kızı çıkartarak kalp masajı yaptı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.
İntihar girişimi mi kaza mı olduğu araştırılıyor
Genç kız ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kızın durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis olayın intihar girişimi mi yoksa kaza sonucu mu olduğunu araştırıyor.