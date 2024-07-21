https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/trump-suikast-girisimi-hakkinda-konustu-birisi-o-catiya-nasil-cikti-1086079986.html

Trump suikast girişimi hakkında konuştu: Birisi o çatıya nasıl çıktı?

Trump suikast girişimi hakkında konuştu: Birisi o çatıya nasıl çıktı?

Sputnik Türkiye

Başkanlık yarışını Biden’a kıyasla daha hareketli bir şekilde sürdüren Donald Trump, kendisine yönelik suikast girişiminde güvenlik zafiyeti olduğuna dikkat... 21.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-21T16:35+0300

2024-07-21T16:35+0300

2024-07-21T16:35+0300

dünya

abd başkan adaylığı

abd başkanlık seçimleri

donald trump

suikast girişimi

joe biden

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Cumhuriyetçi ABD Başkan Adayı Donald Trump özel bir televizyon kanalına verdiği röportajda kendisine yönelik suikast girişimi ile ilgili açıklamalarda bulundu.Pensilvanya eyaletinin Butler şehrinde yaptığı miting sırasında açılan ateşle kulağından vurulan Trump, saldırı öncesinde kimsenin bir sorun olduğuna dair uyarıda bulunmadığını belirterek, "Kimse bundan bahsetmedi, kimse bir sorun olduğunu söylemedi" dedi.Güvenliği için gerekli olması halinde konuşmasına daha geç başlayabileceğini vurgulayan Trump, "Ben 15 dakika bekleyebilirdim. 15 - 20 dakika ya da 5 dakika falan bekleyelim diyebilirlerdi. Kimse böyle bir şey söylemedi" ifadelerini kullandı.Kendisine ateş eden saldırganın bulunduğu yere çıkarken fark edilmemesini eleştiren Trump, "Birisi o çatıya nasıl çıktı ve neden rapor edilmedi" dedi.Olayda güvenlik zafiyeti olduğuna işaret eden Trump, "Bunun bir hata olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Gizli Servis, Trump'ın daha fazla kaynak ve koruma talebini reddettiABD basınında yer alan haberlerde, Trump'ın son iki yıl içinde Gizli Servis'ten güvenlik için daha fazla kaynak ve koruma talep ettiği ancak bu taleplerin karşılanmadığı aktarıldı. ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi, çıkan haberlerin ardından Trump tarafından yapılan ilave koruma ve kaynak taleplerinin geri çevrildiğini doğruladı.Saldırgan öldürülmüştüTrump, geçen hafta Pensilvanya eyaletinin Butler şehrinde düzenlediği seçim mitingi sırasında gerçekleştirilen suikast girişimi sonucu sağ kulağından yaralanmıştı.Vurulmasının ardından kanayan kulağını tutan ve yumruğunu havaya kaldırarak tepki gösteren Trump, korumaları tarafından çembere alınarak zırhlı aracıyla olay yerinden uzaklaştırılmıştı. Trump'ı yaralayan 20 yaşındaki saldırgan Thomas Matthew Crooks, Gizli Servis'te görevli keskin nişancılar tarafından vurularak öldürülmüştü.Birçok komplo teorisine yol açan saldırıda, ayrıca mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.

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abd başkan adaylığı, abd başkanlık seçimleri, donald trump, suikast girişimi, joe biden