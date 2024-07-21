Trump suikast girişimi hakkında konuştu: Birisi o çatıya nasıl çıktı?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Rusya ve Hindistan'ın BRICS bağları ticareti artırdı
07:04
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk, ünlü Amerikalı yazarla dalga geçti
07:16
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:30
11 dk
SESLİ HABER
Amerikalı senatör rüşvet almaktan suçlu bulundu
07:53
3 dk
SESLİ HABER
O ilde doğal gaz 'kullanmamak' yasaklandı
08:04
2 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanları samandan biyoyakıt üretti
08:16
2 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan Filistin yönetimine sert eleştiri
08:29
3 dk
SESLİ HABER
Ay'da mağara keşfedildi: Üs kurulabilir
08:42
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
09:03
54 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
10:04
39 dk
SESLİ HABER
Gambiya'da kadın sünnetini 'suç olmaktan çıkaran' yasa tasarısı reddedildi
10:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Japonya'da 5 ABD'li askerin kadınları taciz ettiği ortaya çıktı
11:12
3 dk
SESLİ HABER
Dinozor iskeletine rekor fiyat: Satıldı
11:34
2 dk
SESLİ HABER
Lüks marka hisselerinde sert düşüş
11:43
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Amerikalı Motor çetesi Ukrayna ordusu bünyesinde savaşıyor
12:11
1 dk
SESLİ HABER
İki ilin sınırı değişti
12:21
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Trump yaptırımlara karşı olduğunu açıkladı
15:10
2 dk
SESLİ HABER
Mevduat yatırımcılarına uzmanından uyarı
15:22
3 dk
SESLİ HABER
Peskov'dan Türkiye'ye övgü
15:36
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
16:09
18 dk
SESLİ HABER
Rus siyaset bilimci: Türkiye, ABD karşısında savunmada
16:37
4 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da klima cinayeti: Arkadaşının beyninde tümör varmış
16:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD istihbaratı: Bir ülke Trump'a suikast yapacak
17:09
3 dk
SESLİ HABER
Boş evlere ilave emlak vergisi yolda
17:23
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya ile o anlaşmayı imzalamayı umuyor
18:09
2 dk
SESLİ HABER
O ilde doğal gaz 'kullanmamak' yasaklandı
09:04
2 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanları samandan biyoyakıt üretti
09:16
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:28
11 dk
SESLİ HABER
Amerikalı senatör rüşvet almaktan suçlu bulundu
09:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Mevduat yatırımcılarına uzmanından uyarı
11:10
3 dk
TARİHTE BUGÜN
1987’den 2023’e: Türkiye’nin OHAL tarihi
11:23
10 dk
SESLİ HABER
Boş evlere ilave emlak vergisi yolda
11:46
3 dk
SESLİ HABER
Ay'da mağara keşfedildi: Üs kurulabilir
11:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da klima cinayeti: Arkadaşının beyninde tümör varmış
12:09
2 dk
SESLİ HABER
ABD istihbaratı: Bir ülke Trump'a suikast yapacak
12:21
3 dk
SESLİ HABER
Elon Musk, ünlü Amerikalı yazarla dalga geçti
12:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Amerikalı Motor çetesi Ukrayna ordusu bünyesinde savaşıyor
18:10
1 dk
SESLİ HABER
Trump yaptırımlara karşı olduğunu açıkladı
18:20
2 dk
SESLİ HABER
Gambiya'da kadın sünnetini 'suç olmaktan çıkaran' yasa tasarısı reddedildi
18:52
1 dk
SESLİ HABER
Japonya'da 5 ABD'li askerin kadınları taciz ettiği ortaya çıktı
19:03
3 dk
SESLİ HABER
Rus siyaset bilimci. Türkiye, ABD karşısında savunmada
19:15
4 dk
TARİHTE BUGÜN
1987’den 2023’e: Türkiye’nin OHAL tarihi
19:30
10 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan Filistin yönetimine sert eleştiri
19:51
3 dk
SESLİ HABER
Dinozor iskeletine rekor fiyat: Satıldı
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Hindistan'ın BRICS bağları ticareti artırdı
20:16
1 dk
SESLİ HABER
İki ilin sınırı değişti
20:28
4 dk
SESLİ HABER
Lüks marka hisselerinde sert düşüş
20:42
6 dk
SESLİ HABER
Peskov'dan Türkiye'ye övgü
21:22
4 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya ile o anlaşmayı imzalamayı umuyor
21:35
2 dk
SESLİ HABER
Peskov'dan Türkiye'ye övgü
22:16
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/trump-suikast-girisimi-hakkinda-konustu-birisi-o-catiya-nasil-cikti-1086079986.html
Trump suikast girişimi hakkında konuştu: Birisi o çatıya nasıl çıktı?
Trump suikast girişimi hakkında konuştu: Birisi o çatıya nasıl çıktı?
Sputnik Türkiye
Başkanlık yarışını Biden’a kıyasla daha hareketli bir şekilde sürdüren Donald Trump, kendisine yönelik suikast girişiminde güvenlik zafiyeti olduğuna dikkat... 21.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-21T16:35+0300
2024-07-21T16:35+0300
dünya
abd başkan adaylığı
abd başkanlık seçimleri
donald trump
suikast girişimi
joe biden
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0f/1085863179_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eece39562da82a778d6ff15bbee4138f.jpg
Cumhuriyetçi ABD Başkan Adayı Donald Trump özel bir televizyon kanalına verdiği röportajda kendisine yönelik suikast girişimi ile ilgili açıklamalarda bulundu.Pensilvanya eyaletinin Butler şehrinde yaptığı miting sırasında açılan ateşle kulağından vurulan Trump, saldırı öncesinde kimsenin bir sorun olduğuna dair uyarıda bulunmadığını belirterek, "Kimse bundan bahsetmedi, kimse bir sorun olduğunu söylemedi" dedi.Güvenliği için gerekli olması halinde konuşmasına daha geç başlayabileceğini vurgulayan Trump, "Ben 15 dakika bekleyebilirdim. 15 - 20 dakika ya da 5 dakika falan bekleyelim diyebilirlerdi. Kimse böyle bir şey söylemedi" ifadelerini kullandı.Kendisine ateş eden saldırganın bulunduğu yere çıkarken fark edilmemesini eleştiren Trump, "Birisi o çatıya nasıl çıktı ve neden rapor edilmedi" dedi.Olayda güvenlik zafiyeti olduğuna işaret eden Trump, "Bunun bir hata olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Gizli Servis, Trump'ın daha fazla kaynak ve koruma talebini reddettiABD basınında yer alan haberlerde, Trump'ın son iki yıl içinde Gizli Servis'ten güvenlik için daha fazla kaynak ve koruma talep ettiği ancak bu taleplerin karşılanmadığı aktarıldı. ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi, çıkan haberlerin ardından Trump tarafından yapılan ilave koruma ve kaynak taleplerinin geri çevrildiğini doğruladı.Saldırgan öldürülmüştüTrump, geçen hafta Pensilvanya eyaletinin Butler şehrinde düzenlediği seçim mitingi sırasında gerçekleştirilen suikast girişimi sonucu sağ kulağından yaralanmıştı.Vurulmasının ardından kanayan kulağını tutan ve yumruğunu havaya kaldırarak tepki gösteren Trump, korumaları tarafından çembere alınarak zırhlı aracıyla olay yerinden uzaklaştırılmıştı. Trump'ı yaralayan 20 yaşındaki saldırgan Thomas Matthew Crooks, Gizli Servis'te görevli keskin nişancılar tarafından vurularak öldürülmüştü.Birçok komplo teorisine yol açan saldırıda, ayrıca mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/cumhurbaskani-erdogan-donald-trump-ile-telefonda-gorustu-1085982811.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0f/1085863179_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_5a9ea61a5fd55ae22af0e5844318b434.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd başkan adaylığı, abd başkanlık seçimleri, donald trump, suikast girişimi, joe biden
abd başkan adaylığı, abd başkanlık seçimleri, donald trump, suikast girişimi, joe biden

Trump suikast girişimi hakkında konuştu: Birisi o çatıya nasıl çıktı?

16:35 21.07.2024
© AP Photo / Gene J. PuskarABD Polisi keskin nişancı
ABD Polisi keskin nişancı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Abone ol
Başkanlık yarışını Biden’a kıyasla daha hareketli bir şekilde sürdüren Donald Trump, kendisine yönelik suikast girişiminde güvenlik zafiyeti olduğuna dikkat çekerek, "Biri o çatıya nasıl çıktı ve bu neden rapor edilmedi" diye konuştu.
Cumhuriyetçi ABD Başkan Adayı Donald Trump özel bir televizyon kanalına verdiği röportajda kendisine yönelik suikast girişimi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Pensilvanya eyaletinin Butler şehrinde yaptığı miting sırasında açılan ateşle kulağından vurulan Trump, saldırı öncesinde kimsenin bir sorun olduğuna dair uyarıda bulunmadığını belirterek, "Kimse bundan bahsetmedi, kimse bir sorun olduğunu söylemedi" dedi.
Güvenliği için gerekli olması halinde konuşmasına daha geç başlayabileceğini vurgulayan Trump, "Ben 15 dakika bekleyebilirdim. 15 - 20 dakika ya da 5 dakika falan bekleyelim diyebilirlerdi. Kimse böyle bir şey söylemedi" ifadelerini kullandı.
Kendisine ateş eden saldırganın bulunduğu yere çıkarken fark edilmemesini eleştiren Trump, "Birisi o çatıya nasıl çıktı ve neden rapor edilmedi" dedi.
Olayda güvenlik zafiyeti olduğuna işaret eden Trump, "Bunun bir hata olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Gizli Servis, Trump'ın daha fazla kaynak ve koruma talebini reddetti

ABD basınında yer alan haberlerde, Trump'ın son iki yıl içinde Gizli Servis'ten güvenlik için daha fazla kaynak ve koruma talep ettiği ancak bu taleplerin karşılanmadığı aktarıldı. ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi, çıkan haberlerin ardından Trump tarafından yapılan ilave koruma ve kaynak taleplerinin geri çevrildiğini doğruladı.

Saldırgan öldürülmüştü

Trump, geçen hafta Pensilvanya eyaletinin Butler şehrinde düzenlediği seçim mitingi sırasında gerçekleştirilen suikast girişimi sonucu sağ kulağından yaralanmıştı.
Vurulmasının ardından kanayan kulağını tutan ve yumruğunu havaya kaldırarak tepki gösteren Trump, korumaları tarafından çembere alınarak zırhlı aracıyla olay yerinden uzaklaştırılmıştı. Trump'ı yaralayan 20 yaşındaki saldırgan Thomas Matthew Crooks, Gizli Servis'te görevli keskin nişancılar tarafından vurularak öldürülmüştü.
Birçok komplo teorisine yol açan saldırıda, ayrıca mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump - G20 - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefonda görüştü: 'Cesur duruşu takdire şayan'
18 Temmuz, 16:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала