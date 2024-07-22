https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/eski-abd-baskanlarindan-biden-karari-sonrasi-aciklama-obama-harrise-destegini-aciklamadi-1086089663.html

Eski ABD başkanlarından Biden kararı sonrası açıklama: Obama, Harris'ten bahsetmedi

Eski ABD başkanlarından Biden kararı sonrası açıklama: Obama, Harris'ten bahsetmedi

Sputnik Türkiye

Eski ABD başkanları, Biden'ın seçim yarışından çekilmesinin ardından açıklama yaptı. Eski başkanlardan Obama, açıklamasında açık şekilde Harris'ten bahsetmedi. 22.07.2024, Sputnik Türkiye

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Eski ABD başkanları Barack Obama ve Bill Clinton, Başkan Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.Bill Clinton ve eşi Hillary Clinton, yaptıkları yazılı açıklamada, başkanlığı döneminde çok büyük başarılar kaydettiğini belirttikleri Biden'a teşekkür etti.Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın tekrar başkan seçilme ihtimalinin derin endişe kaynağı olduğunu ifade eden Clinton çifti, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e tam destek verdiklerini bildirdi.Obama: Biraz bilinmeyen sularda yüzeceğizEski ABD Başkanı Barack Obama ise yazılı açıklamasında, Biden'ın ABD tarihinin en önemli başkanlarından biri olduğunu belirtti.Biden'ın yaklaşık 4 yıl boyunca ülkeyi Donald Trump başkanlığından "koruduğu" değerlendirmesinde bulunan Obama, Biden'ın bu seçimde de risklerin farkında olduğunu ifade etti.Açıklamasında açık şekilde Harris'in adaylığına destek vermeyen Obama, "Gelecek günlerde biraz bilinmeyen sularda yüzeceğiz ancak parti liderlerimize güvenim sonsuz" mesajını verdi.

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bill clinton, hillary clinton, abd, abd ulusal güvenlik konseyi, joe biden, kamala harris, donald trump