https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/erdogan-ve-ozel-yeniden-gorusecek-ak-parti-genel-baskan-vekili-mustafa-elitas-tarih-verdi-1086105432.html
Erdoğan ve Özel yeniden görüşecek: AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş tarih verdi
Erdoğan ve Özel yeniden görüşecek: AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş tarih verdi
Sputnik Türkiye
AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel'in 29 Ekim'de Külliye'de düzenlenecek resepsiyonda görüşebileceklerini... 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T13:52+0300
2024-07-22T13:52+0300
2024-07-22T13:52+0300
politika
mustafa elitaş
recep tayyip erdoğan
özgür özel
cumhurbaşkanlığı külliyesi
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AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, CNN TÜRK'te gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Elitaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel'in 29 Ekim'de Külliye'de düzenlenecek resepsiyonda görüşebileceklerini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/ozgur-ozelden-kilicdarogluna-erdogan-elestirisi-el-sikismiyor-goz-goze-gelmiyor-1086096121.html
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mustafa elitaş, recep tayyip erdoğan, özgür özel, cumhurbaşkanlığı külliyesi, muhalefet
mustafa elitaş, recep tayyip erdoğan, özgür özel, cumhurbaşkanlığı külliyesi, muhalefet
Erdoğan ve Özel yeniden görüşecek: AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş tarih verdi
AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel'in 29 Ekim'de Külliye'de düzenlenecek resepsiyonda görüşebileceklerini söyledi.
AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, CNN TÜRK'te gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Elitaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel'in 29 Ekim'de Külliye'de düzenlenecek resepsiyonda görüşebileceklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı ile Özel'in KKTC'de duruşu çok önemliydi. Siyasette normalleşme sürüyor. 29 Ekim'de resepsiyon olur Külliye'de. Sayın Cumhurbaşkanımız olağanüstü bir durum olmadığında TBMM'deki resepsiyona katılıyor. Bugüne kadar Kılıçdaroğlu, Küliiye'ye gitmemişti. Ama Sayın Özel Külliye'ye giderek resepsiyona katılır. Özel ve Erdoğan görüşme fırsatı bulabilir.
Özel, ekonomiden sorumlu başkan yardımcısı Şimşek'e gidecek ve ders verecek diye ifade edildi. Bu da yanlış bir yaklaşımdı. Ama anormal bir süreç işlettiler. Halbuki süreç içerisinde verginin tabana yayılması ile ilgili konuda fikirlerini verebilselerdi daha iyi olurdu. Vergi paketi konusunda görüşlerini verselerdi daha iyi olurdu, tabana yayılabilirdi. Ders vermek yerine katkı sağlamak daha önemli bir işti. Bu tavır ilişkileri biraz daha protokol haline döndürdü.