https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/duma-milletvekili-slutskiy-biden-ukraynadaki-teror-rejiminin-sponsoru-olarak-hatirlanacak-1086089550.html
Duma milletvekili Slutskiy: Biden, Ukrayna’daki terör rejiminin sponsoru olarak hatırlanacak
Duma milletvekili Slutskiy: Biden, Ukrayna’daki terör rejiminin sponsoru olarak hatırlanacak
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı ve Liberal Demokrat Partisi lideri Leonid Slutskiy, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna’daki terör... 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T00:04+0300
2024-07-22T00:04+0300
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ABD Başkanı Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesini Sputnik'e yorumlayan Slutskiy, Biden’ın Ukrayna’daki terör rejiminin ana sponsoru olarak tarihe geçeceğini, Ukrayna’daki kanlı çatışmayı asıl başlatanın onun yönetimi olduğunu ifade etti.Slutskiy, "Biden ise Ukrayna'daki terör rejiminin ana sponsoru olarak tarihe geçecek. Kanlı Ukrayna çatışmasını asıl başlatan, Avrupa'yı ve neredeyse tüm dünyayı Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğine getiren ve küresel bir güvenlik krizini kışkırtan Biden yönetimiydi. Avrupa-Atlantik dayanışması kisvesi altında Amerikan hegemonyasını dayatmaya yönelik uzun vadeli politika sayesinde Avrupa ülkeleri aslında egemenlikten ve kendi ulusal çıkarlarını kollama hakkından mahrum bırakıldı" ifadelerini paylaştı.Tüm dünyanın gözü önünde bilişsel işlevlerinde bozulma olduğu bir ortamda Biden’ın başkanlık yarışından çekilme ve adaylığını koymama kararının şaşırtıcı olmadığına dikkat çeken Slutskiy, “Bu adımın Demokratların seçim avantajlarını ne kadar artıracağını tahmin etmek için henüz erken. Her şey Trump’ın rakibi olarak kimi aday göstermeye karar vereceklerine bağlı olacak. Ancak Cumhuriyetçiler şimdilik kendilerini kesinlikle daha güvende hissediyor” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/cumhuriyetciler-yaristan-cekilmesinin-ardindan-bidena-baskanliktan-istifa-cagrisi-yapti-1086088648.html
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rusya, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, leonid slutskiy, abd, joe biden, ukrayna, sponsor
Duma milletvekili Slutskiy: Biden, Ukrayna’daki terör rejiminin sponsoru olarak hatırlanacak
Rusya Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı ve Liberal Demokrat Partisi lideri Leonid Slutskiy, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna’daki terör rejiminin ana sponsoru olarak tarihe geçeceğini, Ukrayna’daki kanlı çatışmayı asıl başlatanın onun yönetimi olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesini Sputnik'e yorumlayan Slutskiy, Biden’ın Ukrayna’daki terör rejiminin ana sponsoru olarak tarihe geçeceğini, Ukrayna’daki kanlı çatışmayı asıl başlatanın onun yönetimi olduğunu ifade etti.
Slutskiy, "Biden ise Ukrayna'daki terör rejiminin ana sponsoru olarak tarihe geçecek. Kanlı Ukrayna çatışmasını asıl başlatan, Avrupa'yı ve neredeyse tüm dünyayı Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğine getiren ve küresel bir güvenlik krizini kışkırtan Biden yönetimiydi. Avrupa-Atlantik dayanışması kisvesi altında Amerikan hegemonyasını dayatmaya yönelik uzun vadeli politika sayesinde Avrupa ülkeleri aslında egemenlikten ve kendi ulusal çıkarlarını kollama hakkından mahrum bırakıldı" ifadelerini paylaştı.
Tüm dünyanın gözü önünde bilişsel işlevlerinde bozulma olduğu bir ortamda Biden’ın başkanlık yarışından çekilme ve adaylığını koymama kararının şaşırtıcı olmadığına dikkat çeken Slutskiy, “Bu adımın Demokratların seçim avantajlarını ne kadar artıracağını tahmin etmek için henüz erken. Her şey Trump’ın rakibi olarak kimi aday göstermeye karar vereceklerine bağlı olacak. Ancak Cumhuriyetçiler şimdilik kendilerini kesinlikle daha güvende hissediyor” ifadelerini kullandı.