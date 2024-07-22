https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/dso-yakin-zamanda-hayvanlardan-bulasabilir-diyip-uyarmisti-hindistanda-nipah-virusu-yayiliyor--1086111659.html
DSÖ yakın zamanda 'hayvanlardan bulaşabilir' diyip uyarmıştı: Hindistan'da Nipah virüsü yayılıyor
DSÖ yakın zamanda 'hayvanlardan bulaşabilir' diyip uyarmıştı: Hindistan'da Nipah virüsü yayılıyor
Sputnik Türkiye
Hindistan’da 14 yaşındaki bir çocuğun Nipah virüsü nedeniyle dün hayatını kaybetmesinin ardından 60 kişinin daha Nipah virüsü taşıyıcısı olabileceği açıklandı. 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T15:59+0300
2024-07-22T15:59+0300
2024-07-22T15:59+0300
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Hindistan’ın Kerala eyaletinde 14 yaşındaki bir çocuğun Nipah virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından ülkede alarma geçildi. Kerala Eyaleti Sağlık Bakanı Veena George, Pandikkad kasabasında hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocukla temasa geçenlerin testten geçirildiğini ve karantinaya alındığını açıklayarak 60 kişinin daha Nipah virüsü taşıyıcısı olabileceğini duyurdu.Sağlık yetkilileri bölge halkından kamusal alanlarda maske takmak, hastaları ziyaret etmekten kaçınmak gibi önlemler alınması uyarısında bulundu.DSÖ 'öncelikli' kabul ediliyorDünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Nipah virüsünü, zoonotik (hayvanlardan bulaşan) bir hastalık olarak nitelendirdi. Virüsün, meyve yarasası gibi hayvanların yanı sıra enfekte kişiler ile temas sonucu da bulaşabileceği ifade ediliyor. DSÖ, ayrıca virüsü bir salgını tetikleyebileceği gerekçesiyle 'öncelikli' olarak tanımlıyor.Nipah virüsü, Kerala eyaletinde ilk kez tespit edildiği 2018 yılından bu yana onlarca kişinin ölümüne neden olmuştu. 14 yaşındaki çocukta Nipah virüsü Cumartesi günü tespit edilmiş, dün de hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/dunya-saglik-orgutunden-uyari-hayvanlardan-yayilacak-bir-virus-yeni-bir-pandemi-yaratabilir--1084202022.html
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hindistan, hindistan halk partisi (bjp), dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), virüs
hindistan, hindistan halk partisi (bjp), dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), virüs
DSÖ yakın zamanda 'hayvanlardan bulaşabilir' diyip uyarmıştı: Hindistan'da Nipah virüsü yayılıyor
Hindistan’da 14 yaşındaki bir çocuğun Nipah virüsü nedeniyle dün hayatını kaybetmesinin ardından 60 kişinin daha Nipah virüsü taşıyıcısı olabileceği açıklandı.
Hindistan’ın Kerala eyaletinde 14 yaşındaki bir çocuğun Nipah virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından ülkede alarma geçildi.
Kerala Eyaleti Sağlık Bakanı Veena George, Pandikkad kasabasında hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocukla temasa geçenlerin testten geçirildiğini ve karantinaya alındığını açıklayarak 60 kişinin daha Nipah virüsü taşıyıcısı olabileceğini duyurdu.
Sağlık yetkilileri bölge halkından kamusal alanlarda maske takmak, hastaları ziyaret etmekten kaçınmak gibi önlemler alınması uyarısında bulundu.
DSÖ 'öncelikli' kabul ediliyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Nipah virüsünü, zoonotik (hayvanlardan bulaşan) bir hastalık olarak nitelendirdi. Virüsün, meyve yarasası gibi hayvanların yanı sıra enfekte kişiler ile temas sonucu da bulaşabileceği ifade ediliyor. DSÖ, ayrıca virüsü bir salgını tetikleyebileceği gerekçesiyle 'öncelikli' olarak tanımlıyor.
Nipah virüsü, Kerala eyaletinde ilk kez tespit edildiği 2018 yılından bu yana onlarca kişinin ölümüne neden olmuştu. 14 yaşındaki çocukta Nipah virüsü Cumartesi günü tespit edilmiş, dün de hayatını kaybetmişti.