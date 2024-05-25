https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/dunya-saglik-orgutunden-uyari-hayvanlardan-yayilacak-bir-virus-yeni-bir-pandemi-yaratabilir--1084202022.html

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: Hayvanlardan yayılacak bir virüs yeni bir pandemi yaratabilir

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: Hayvanlardan yayılacak bir virüs yeni bir pandemi yaratabilir

Sputnik Türkiye

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa'nın yüksek salgın riskine karşı hazırlıklı olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. 25.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-25T18:28+0300

2024-05-25T18:28+0300

2024-05-25T18:28+0300

dünya

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

pandemi

pandemi kurulu

corona

hastalık

virüs

abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)

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Dünya Sağlık Örgütü'nden Pandemiye Hazırlık Direktör Vekili Dr. Maria Van Kerkhove, gelecekte bilinmeyen bir tehdit daha önce görülmemiş bir şekilde virüs yayıp yeni bir pandemi oluşturabileceğini söyledi. Özellikle de farklı hayvanlardan yayılabilecek virüs tarzlarına dikkat edilmesini ve takip edildiği belirten Maria Van Kerkhove, şöyle konuştu:Sivrisinek ve kene nedeniyle enfeksiyonlar yayılıyorDoktor Van Kerkhove, artropod kaynaklı virüsler olarak da bilinen arbovirüslerin sivrisinek ve kene gibi enfekte böceklerin ısırmasıyla insanlara yayılan enfeksiyonları ifade ettiğini söyledi ve "Şimdi, bunu dinleyen insanları korkutmak için söylemiyorum ama bizim için bu hazırlıklı olmamız gereken bir şey" diye ekledi.Alışılmışın dışında düşünmemiz gerektiğini belirten doktor, şunları ekledi: Önceden iki ülkede ortaya çıkmıştı Önceki gün yayınlanan haberlerde, ABD'de Mart sonundan bu yana ikinci kuş gribi vakası görüldüğü duyurulmuştu.H5N1 olarak bilinen virüs, Michigan'da bir madıra çalışanında tespit edildi. Geçen ay da Teksas'ta bir mandıra çalışanının enfekte olduğu açıklandı. Avustralya da bu hafta kuş gribinin ilk kez bir insanda görüldüğünü duyurdu.

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Sputnik Türkiye

dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), pandemi, pandemi kurulu, corona, hastalık, virüs, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)