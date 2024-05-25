https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/dunya-saglik-orgutunden-uyari-hayvanlardan-yayilacak-bir-virus-yeni-bir-pandemi-yaratabilir--1084202022.html
Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: Hayvanlardan yayılacak bir virüs yeni bir pandemi yaratabilir
Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: Hayvanlardan yayılacak bir virüs yeni bir pandemi yaratabilir
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa'nın yüksek salgın riskine karşı hazırlıklı olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T18:28+0300
2024-05-25T18:28+0300
2024-05-25T18:28+0300
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Dünya Sağlık Örgütü'nden Pandemiye Hazırlık Direktör Vekili Dr. Maria Van Kerkhove, gelecekte bilinmeyen bir tehdit daha önce görülmemiş bir şekilde virüs yayıp yeni bir pandemi oluşturabileceğini söyledi. Özellikle de farklı hayvanlardan yayılabilecek virüs tarzlarına dikkat edilmesini ve takip edildiği belirten Maria Van Kerkhove, şöyle konuştu:Sivrisinek ve kene nedeniyle enfeksiyonlar yayılıyorDoktor Van Kerkhove, artropod kaynaklı virüsler olarak da bilinen arbovirüslerin sivrisinek ve kene gibi enfekte böceklerin ısırmasıyla insanlara yayılan enfeksiyonları ifade ettiğini söyledi ve "Şimdi, bunu dinleyen insanları korkutmak için söylemiyorum ama bizim için bu hazırlıklı olmamız gereken bir şey" diye ekledi.Alışılmışın dışında düşünmemiz gerektiğini belirten doktor, şunları ekledi: Önceden iki ülkede ortaya çıkmıştı Önceki gün yayınlanan haberlerde, ABD'de Mart sonundan bu yana ikinci kuş gribi vakası görüldüğü duyurulmuştu.H5N1 olarak bilinen virüs, Michigan'da bir madıra çalışanında tespit edildi. Geçen ay da Teksas'ta bir mandıra çalışanının enfekte olduğu açıklandı. Avustralya da bu hafta kuş gribinin ilk kez bir insanda görüldüğünü duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/diyanet-isleri-baskani-erbas-hakkin-batila-ustun-olmasi-icin-gece-gunduz-calisiyor-muyuz--1084200533.html
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dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), pandemi, pandemi kurulu, corona, hastalık, virüs, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)
dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), pandemi, pandemi kurulu, corona, hastalık, virüs, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)
Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: Hayvanlardan yayılacak bir virüs yeni bir pandemi yaratabilir
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa'nın yüksek salgın riskine karşı hazırlıklı olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü'nden Pandemiye Hazırlık Direktör Vekili Dr. Maria Van Kerkhove, gelecekte bilinmeyen bir tehdit daha önce görülmemiş bir şekilde virüs yayıp yeni bir pandemi oluşturabileceğini söyledi.
Özellikle de farklı hayvanlardan yayılabilecek virüs tarzlarına dikkat edilmesini ve takip edildiği belirten Maria Van Kerkhove, şöyle konuştu:
Benim için grip kesin bir şey çünkü dolaşımda çok fazla var. Pek çok farklı türe bulaşmış durumda. Kuş gribimiz var ve reassortance (bir virüsün türler arasında sıçramasına izin veren genetik değişiklikler) için fırsatlar var, grip virüsü pandemisi için fırsatlar yüksek.Bu yüzden buna hazırlıklı olmak için bütün bir sistemimiz var. Sorun şu ki, başka bir koronavirüs pandemisi görecek miyiz? SARS-CoV-2'nin bir pandemiye neden olduğu düşünüldüğünde, elbette bu bir fırsat. Asıl soru şu: Bir Arbovirüs pandemisi görecek miyiz?
Sivrisinek ve kene nedeniyle enfeksiyonlar yayılıyor
Doktor Van Kerkhove, artropod kaynaklı virüsler olarak da bilinen arbovirüslerin sivrisinek ve kene gibi enfekte böceklerin ısırmasıyla insanlara yayılan enfeksiyonları ifade ettiğini söyledi ve "Şimdi, bunu dinleyen insanları korkutmak için söylemiyorum ama bizim için bu hazırlıklı olmamız gereken bir şey" diye ekledi.
Alışılmışın dışında düşünmemiz gerektiğini belirten doktor, şunları ekledi:
"Bilinen tehditler için gerçekten hazırlıklı olmalıyız ama aynı zamanda farklı bir şey için de hazırlıklı olmalıyız, belki su kaynaklı ya da başka bir şey. Bana göre pandemiler, ne yazık ki, yaşamımız boyunca karşılaşacağımız şeylerin bir parçası. Bunun hayatımız boyunca karşılaşacağımız son salgın olacağına inanmıyorum."
Önceden iki ülkede ortaya çıkmıştı
Önceki gün yayınlanan haberlerde, ABD'de Mart sonundan bu yana ikinci kuş gribi vakası görüldüğü duyurulmuştu.
H5N1 olarak bilinen virüs, Michigan'da bir madıra çalışanında tespit edildi. Geçen ay da Teksas'ta bir mandıra çalışanının enfekte olduğu açıklandı. Avustralya da bu hafta kuş gribinin ilk kez bir insanda görüldüğünü duyurdu.