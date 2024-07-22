https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/dilan-polat-icin-karar-gunu-bugun-tahliye-olacak-mi--1086095166.html

Dilan Polat için karar günü: Bugün tahliye olacak mı?

Dilan Polat için karar günü: Bugün tahliye olacak mı?

Sputnik Türkiye

Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı davayla ilgili 908 sayfalık Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu düzenlendi. Raporda Dilan Polat'ın... 22.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-22T09:21+0300

2024-07-22T09:21+0300

2024-07-22T09:21+0300

türkiye

dilan polat

engin polat

kara para

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/05/1077086313_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f35dc4aa92cd2649d864011d73f4c69e.jpg

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonun ardından Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı davayla ilgili düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunun ayrıntılarını ulaşıldı.Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili hazırlanan 908 sayfalık son raporda Dilan Polat'ın 2020-2023 yılları arasında 3 gayrimenkul aldığı, hesabına 5 milyon 400 bin lira girdiği fakat hesaplarında şüphe uyandıracak bir verinin olmadığı aktarıldı.Raporda, Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisinin olmadığı, karar vericilerinin Engin ve Sezgin Polat olduğu kaydedildi.Engin Polat'ın hesabına ise 2020-2023 yılları arasında 71 milyon 904 bin lira giriş, 144 milyon 208 bin lira ise para çıkışı olduğu, bu yıllar arasında 3 araç ile 6 gayrimenkul aldığına dikkati çekilen raporda, yasa dışı bahse ilişkin bir tespitin bulunmadığı ifade edildi.Kara para yokAile şirketlerinin genel ticari kapasiteleri dikkate alındığında mal varlığı konusunda gerçekleşen işlemlerin elde edilen gelirlerle orantılı olduğu bilgisi verildi.Engin Polat'ın yasal defterin yanı sıra vergi matrahını azaltıcı şekilde kayıtlarının diğer kayıt ortamlarında kaydetmesiyle hesap dönemlerinde kaçakçılık (çift defter tutma) suçunu işlediği belirtilen raporda, yasa dışı bahis ve kara para aklamaya ilişkin bir tespit bulunmadığı da vurgulandı.İddianamede ise soruşturmaya konu şahıs ve şirketlerin hesaplarına yasa dışı yoldan devşirilen paranın açık ve kolayca tespit edilebilir şekilde gönderilmesini beklemenin doğru bir yaklaşım olmayacağının altını çizen savcının şu değerlendirmeleri yer aldı:Tutukluluklarına yapılan itiraz reddedildiMASAK raporundan sonra 5 tutuklu sanığın 4'ünün tutukluluklarına yapılan itiraz 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.Tahliye olacak mı?Dilan Polat için ise eksik evraklar tamamlandıktan sonra değerlendirme yapılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/dilan-polat---engin-polat-darp-davasinda-istenen-cezalar-belli-oldu-1085958135.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dilan polat tahliye mi olacak,dilan polat tahliye,dilan polat kara para