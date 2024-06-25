Anne kız arasında sular durmadı: Deniz Akkaya, kızıyla olan mesajlarını ifşa etti

"Şimdi gelelim telefon meselesine... İçinde ne olduğu konusu... Bu dava bitene kadar ya da Ayşe gelip benden özür dileyene kadar bu benim için sır olarak kalacak. Kapımı kırarak evime girmeye çalışanlar, evime uyuşturucu koymaya çalışanlar, bir de bu telefonların peşinde. Haklılar... Boncuk boncuk dizilen yalanlara karşılık gerçekler bu telefonda. Şimdi soruyorum: Benim 16 senedir ilmek ilmek tek başıma bakarak büyüttüğüm kızımın raporlarda bahsettiği zamanlar içerisinde attığı mesajlar. Pek tabii ki bunları ve fazlasını delil olarak kullanacağız... Ama şunu bilmesini isterim Ayşe'cim: Her şey gelir geçer ama benim kalp kırıklığım geçmeyecek."