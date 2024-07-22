Çinli uzman: Biden'ın kararı büyük bir sürpriz değil
© İHA / TIERNEY L. CROSS / POOLJoe Biden - Kamala Harris
© İHA / TIERNEY L. CROSS / POOL
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Çinli siyaset uzmanı Zhiqun, ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinin büyük bir sürpriz olmadığını belirtti.
ABD'de bulunan Bucknell Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Profesörü Zhiqun Zhu, Sputnik'e verdiği demeçte Başkan Biden'ın adaylıktan çekilme kararını değerlendirdi.
Biden'ın yarıştan çekilmesinin beklendik bir gelişme olduğunu belirten Zhiqun, bu kararın büyük bir sürpriz ya da sansasyonel bir haber olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.
Başkan'ın çekilmesi sonrası Demokrat Parti'de oluşacak adaylık denklemine değinen Zhiqun, Biden'ın Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e verdiği desteğin kadın siyasetçinin başkanlığa adaylığının kabulü için ciddi bir güç olacağını kaydetti.
Bununla beraber Çinli uzman, Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin eski Başkan'ın destekçilerini konsolide ettiğine dikkat çekerek "Harris'in veya başka bir Demokrat Parti adayının Demokrat seçmenleri birleştirme konusunda aynı enerjiye ve kabiliyete sahip olacağını tahayyül etmek zor" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Biden, 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimler için adaylıktan çekildiğini ve yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak desteklediğini duyurmuştu.
Biden, ABD Başkanı olarak görev yapmanın kendisi için en büyük gurur olduğunu kaydederek "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim. Geri kalan zamanda, sadece başkanlık görevlerime odaklanacağım" ifadesine yer verdi.
2020 seçimlerinde başkan yardımcısı adayı olarak Kamala Harris'i seçmenin aldığı en iyi karar olduğunu kaydeden Biden, "Bugün de Kamala'ya partimizin adayı olması için tam destek ve onayımı veriyorum" demişti.
Harris, Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde delegeler tarafından yeterli oyu alması halinde Demokratların resmi adayı olacak.
Biden'ın yarıştan çekilmesinin beklendik bir gelişme olduğunu belirten Zhiqun, bu kararın büyük bir sürpriz ya da sansasyonel bir haber olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.
Başkan'ın çekilmesi sonrası Demokrat Parti'de oluşacak adaylık denklemine değinen Zhiqun, Biden'ın Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e verdiği desteğin kadın siyasetçinin başkanlığa adaylığının kabulü için ciddi bir güç olacağını kaydetti.
Bununla beraber Çinli uzman, Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin eski Başkan'ın destekçilerini konsolide ettiğine dikkat çekerek "Harris'in veya başka bir Demokrat Parti adayının Demokrat seçmenleri birleştirme konusunda aynı enerjiye ve kabiliyete sahip olacağını tahayyül etmek zor" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Biden, 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimler için adaylıktan çekildiğini ve yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak desteklediğini duyurmuştu.
Biden, ABD Başkanı olarak görev yapmanın kendisi için en büyük gurur olduğunu kaydederek "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim. Geri kalan zamanda, sadece başkanlık görevlerime odaklanacağım" ifadesine yer verdi.
2020 seçimlerinde başkan yardımcısı adayı olarak Kamala Harris'i seçmenin aldığı en iyi karar olduğunu kaydeden Biden, "Bugün de Kamala'ya partimizin adayı olması için tam destek ve onayımı veriyorum" demişti.
Harris, Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde delegeler tarafından yeterli oyu alması halinde Demokratların resmi adayı olacak.