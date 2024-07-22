Çinli uzman: Biden'ın kararı büyük bir sürpriz değil

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
O ilde doğal gaz 'kullanmamak' yasaklandı
09:04
2 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanları samandan biyoyakıt üretti
09:16
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:28
11 dk
SESLİ HABER
Amerikalı senatör rüşvet almaktan suçlu bulundu
09:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Mevduat yatırımcılarına uzmanından uyarı
11:10
3 dk
TARİHTE BUGÜN
1987’den 2023’e: Türkiye’nin OHAL tarihi
11:23
10 dk
SESLİ HABER
Boş evlere ilave emlak vergisi yolda
11:46
3 dk
SESLİ HABER
Ay'da mağara keşfedildi: Üs kurulabilir
11:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da klima cinayeti: Arkadaşının beyninde tümör varmış
12:09
2 dk
SESLİ HABER
ABD istihbaratı: Bir ülke Trump'a suikast yapacak
12:21
3 dk
SESLİ HABER
Elon Musk, ünlü Amerikalı yazarla dalga geçti
12:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Oyuncu ve senarist Gülizar Irmak: İnsan başkaları ile var oluyor
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Astrolog Galipoğulları: Hiçbir insan bir burçtan ibaret değil. Tek burçla sınırlı kalmak eksik olur
17:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Amerikalı Motor çetesi Ukrayna ordusu bünyesinde savaşıyor
18:10
1 dk
SESLİ HABER
Trump yaptırımlara karşı olduğunu açıkladı
18:20
2 dk
SESLİ HABER
Gambiya'da kadın sünnetini 'suç olmaktan çıkaran' yasa tasarısı reddedildi
18:53
1 dk
SESLİ HABER
Japonya'da 5 ABD'li askerin kadınları taciz ettiği ortaya çıktı
19:03
3 dk
SESLİ HABER
Rus siyaset bilimci: Türkiye, ABD karşısında savunmada
19:15
4 dk
TARİHTE BUGÜN
1987’den 2023’e: Türkiye’nin OHAL tarihi
19:30
10 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan Filistin yönetimine sert eleştiri
19:51
3 dk
SESLİ HABER
Dinozor iskeletine rekor fiyat: Satıldı
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Hindistan'ın BRICS bağları ticareti artırdı
20:16
1 dk
SESLİ HABER
İki ilin sınırı değişti
20:28
4 dk
SESLİ HABER
Lüks marka hisselerinde sert düşüş
20:42
6 dk
SESLİ HABER
Peskov'dan Türkiye'ye övgü
21:22
4 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya ile o anlaşmayı imzalamayı umuyor
21:35
2 dk
SESLİ HABER
Peskov'dan Türkiye'ye övgü
22:16
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Şarkıcı Nez, Radyo Sputnik'in konuğu oluyor
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/cinli-uzman-bidenin-karari-buyuk-bir-surpriz-degil-1086101627.html
Çinli uzman: Biden'ın kararı büyük bir sürpriz değil
Çinli uzman: Biden'ın kararı büyük bir sürpriz değil
Sputnik Türkiye
Çinli siyaset uzmanı Zhiqun, ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinin büyük bir sürpriz olmadığını belirtti. 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T12:05+0300
2024-07-22T12:05+0300
dünya
abd
abd başkan adaylığı
abd başkanlık seçimleri
joe biden
donald trump
kamala harris
abd demokrat parti
cumhuriyetçi parti
cumhuriyetçi parti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/15/1086087700_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_65f4eeb2ab29297351cb6590b47c930c.jpg
ABD'de bulunan Bucknell Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Profesörü Zhiqun Zhu, Sputnik'e verdiği demeçte Başkan Biden'ın adaylıktan çekilme kararını değerlendirdi.Biden'ın yarıştan çekilmesinin beklendik bir gelişme olduğunu belirten Zhiqun, bu kararın büyük bir sürpriz ya da sansasyonel bir haber olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.Başkan'ın çekilmesi sonrası Demokrat Parti'de oluşacak adaylık denklemine değinen Zhiqun, Biden'ın Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e verdiği desteğin kadın siyasetçinin başkanlığa adaylığının kabulü için ciddi bir güç olacağını kaydetti.Bununla beraber Çinli uzman, Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin eski Başkan'ın destekçilerini konsolide ettiğine dikkat çekerek "Harris'in veya başka bir Demokrat Parti adayının Demokrat seçmenleri birleştirme konusunda aynı enerjiye ve kabiliyete sahip olacağını tahayyül etmek zor" ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Biden, 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimler için adaylıktan çekildiğini ve yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak desteklediğini duyurmuştu.Biden, ABD Başkanı olarak görev yapmanın kendisi için en büyük gurur olduğunu kaydederek "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim. Geri kalan zamanda, sadece başkanlık görevlerime odaklanacağım" ifadesine yer verdi.2020 seçimlerinde başkan yardımcısı adayı olarak Kamala Harris'i seçmenin aldığı en iyi karar olduğunu kaydeden Biden, "Bugün de Kamala'ya partimizin adayı olması için tam destek ve onayımı veriyorum" demişti.Harris, Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde delegeler tarafından yeterli oyu alması halinde Demokratların resmi adayı olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/trump-secilirse-ukrayna-kaybettigi-bolgeleri-rus-topragi-olarak-taniyacak-1086098275.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/15/1086087700_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_58a92df6a2cd3ea09e055a2fa7ee61d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, abd başkan adaylığı, abd başkanlık seçimleri, joe biden, donald trump, kamala harris, abd demokrat parti, cumhuriyetçi parti, cumhuriyetçi parti
abd, abd başkan adaylığı, abd başkanlık seçimleri, joe biden, donald trump, kamala harris, abd demokrat parti, cumhuriyetçi parti, cumhuriyetçi parti

Çinli uzman: Biden'ın kararı büyük bir sürpriz değil

12:05 22.07.2024
© İHA / TIERNEY L. CROSS / POOLJoe Biden - Kamala Harris
Joe Biden - Kamala Harris - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2024
© İHA / TIERNEY L. CROSS / POOL
Abone ol
Çinli siyaset uzmanı Zhiqun, ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinin büyük bir sürpriz olmadığını belirtti.
ABD'de bulunan Bucknell Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Profesörü Zhiqun Zhu, Sputnik'e verdiği demeçte Başkan Biden'ın adaylıktan çekilme kararını değerlendirdi.

Biden'ın yarıştan çekilmesinin beklendik bir gelişme olduğunu belirten Zhiqun, bu kararın büyük bir sürpriz ya da sansasyonel bir haber olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Başkan'ın çekilmesi sonrası Demokrat Parti'de oluşacak adaylık denklemine değinen Zhiqun, Biden'ın Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e verdiği desteğin kadın siyasetçinin başkanlığa adaylığının kabulü için ciddi bir güç olacağını kaydetti.

Bununla beraber Çinli uzman, Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin eski Başkan'ın destekçilerini konsolide ettiğine dikkat çekerek "Harris'in veya başka bir Demokrat Parti adayının Demokrat seçmenleri birleştirme konusunda aynı enerjiye ve kabiliyete sahip olacağını tahayyül etmek zor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden, 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimler için adaylıktan çekildiğini ve yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak desteklediğini duyurmuştu.

Biden, ABD Başkanı olarak görev yapmanın kendisi için en büyük gurur olduğunu kaydederek "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim. Geri kalan zamanda, sadece başkanlık görevlerime odaklanacağım" ifadesine yer verdi.

2020 seçimlerinde başkan yardımcısı adayı olarak Kamala Harris'i seçmenin aldığı en iyi karar olduğunu kaydeden Biden, "Bugün de Kamala'ya partimizin adayı olması için tam destek ve onayımı veriyorum" demişti.

Harris, Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde delegeler tarafından yeterli oyu alması halinde Demokratların resmi adayı olacak.
Eski ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2024
Ukrayna krizi
'Trump seçilirse, Ukrayna kaybettiği bölgeleri Rus toprağı olarak tanıyacak'
10:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала