https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/celal-sengorden-tepki-ceken-aciklama-artik-turkiye-olmayacak-dedi-tarih-verdi-1086093199.html

Celal Şengör'den tepki çeken açıklama: 'Artık Türkiye olmayacak' dedi tarih verdi

Celal Şengör'den tepki çeken açıklama: 'Artık Türkiye olmayacak' dedi tarih verdi

Sputnik Türkiye

Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği hakkında yaptığı açıklamalar, sosyal medyada yeniden gündem yarattı. İki ay önce yaptığı... 22.07.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

celal şengör

türkiye

ülke

tepki

açıklama

yapay zeka

ak parti

akp

akp

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Dünyaca ünlü Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, yapay zekanın sorularını yanıtlarken, Türkiye Cumhuriyeti'nin 30-40 yıl içinde var olmayacağını öne sürdü. "Bu 20 senelik AK Parti iktidarı ve öncesinde dine baskın önem verenler nedeniyle Türkiye’nin istikbali kapanmıştır" diyen Şengör, Türkiye’nin sonunun artık belli olduğunu söyledi.'Türkiye 30-40 yıl içinde olmayacak'Prof. Dr. Şengör, "Türkiye’nin sonu artık belli ve uzakta da değil. Önümüzdeki 30-40 yıl içinde Türkiye olmayacak. Bu 20 senelik AK Parti iktidarı ve 1950’den beri gelen, dine önem veren iktidarlar nedeniyle Türkiye’nin istikbali kapanmıştır" ifadelerini kullandı.Sosyal medyada yeniden gündemYaklaşık iki ay önce yapılan bu açıklamalar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve yeniden tartışmalara yol açtı. Şengör'ün ifadeleri, geniş bir kitle tarafından eleştirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/bunaltan-sicaklara-meteorolojiden-serinleten-haber-saganak-yagmur-geliyor-sicakliklar-cakilacak-1086092157.html

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celal şengör, türkiye, ülke, tepki, açıklama, yapay zeka, ak parti, akp, akp, akp