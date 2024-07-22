https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/celal-sengorden-tepki-ceken-aciklama-artik-turkiye-olmayacak-dedi-tarih-verdi-1086093199.html
Celal Şengör'den tepki çeken açıklama: 'Artık Türkiye olmayacak' dedi tarih verdi
Celal Şengör'den tepki çeken açıklama: 'Artık Türkiye olmayacak' dedi tarih verdi
Sputnik Türkiye
Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği hakkında yaptığı açıklamalar, sosyal medyada yeniden gündem yarattı. İki ay önce yaptığı... 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T07:39+0300
2024-07-22T07:39+0300
2024-07-22T07:39+0300
türkiye
celal şengör
türkiye
ülke
tepki
açıklama
yapay zeka
ak parti
akp
akp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103246/72/1032467212_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_ade2e27862493204adc9bfa0c506738a.jpg
Dünyaca ünlü Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, yapay zekanın sorularını yanıtlarken, Türkiye Cumhuriyeti'nin 30-40 yıl içinde var olmayacağını öne sürdü. "Bu 20 senelik AK Parti iktidarı ve öncesinde dine baskın önem verenler nedeniyle Türkiye’nin istikbali kapanmıştır" diyen Şengör, Türkiye’nin sonunun artık belli olduğunu söyledi.'Türkiye 30-40 yıl içinde olmayacak'Prof. Dr. Şengör, "Türkiye’nin sonu artık belli ve uzakta da değil. Önümüzdeki 30-40 yıl içinde Türkiye olmayacak. Bu 20 senelik AK Parti iktidarı ve 1950’den beri gelen, dine önem veren iktidarlar nedeniyle Türkiye’nin istikbali kapanmıştır" ifadelerini kullandı.Sosyal medyada yeniden gündemYaklaşık iki ay önce yapılan bu açıklamalar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve yeniden tartışmalara yol açtı. Şengör'ün ifadeleri, geniş bir kitle tarafından eleştirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/bunaltan-sicaklara-meteorolojiden-serinleten-haber-saganak-yagmur-geliyor-sicakliklar-cakilacak-1086092157.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103246/72/1032467212_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_436870c69c8997add3503d922eefc640.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
celal şengör, türkiye, ülke, tepki, açıklama, yapay zeka, ak parti, akp, akp, akp
celal şengör, türkiye, ülke, tepki, açıklama, yapay zeka, ak parti, akp, akp, akp
Celal Şengör'den tepki çeken açıklama: 'Artık Türkiye olmayacak' dedi tarih verdi
Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği hakkında yaptığı açıklamalar, sosyal medyada yeniden gündem yarattı. İki ay önce yaptığı konuşmada, 'dine önem verenler' diyerek tanımladığı iktidarları eleştiren Şengör, Türkiye’nin geleceğinin karanlık olduğunu, "30-40 yıl içinde artık olmayacak" diyerek iddia edince tepki topladı.
Dünyaca ünlü Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, yapay zekanın sorularını yanıtlarken, Türkiye Cumhuriyeti'nin 30-40 yıl içinde var olmayacağını öne sürdü. "Bu 20 senelik AK Parti iktidarı ve öncesinde dine baskın önem verenler nedeniyle Türkiye’nin istikbali kapanmıştır" diyen Şengör, Türkiye’nin sonunun artık belli olduğunu söyledi.
'Türkiye 30-40 yıl içinde olmayacak'
Prof. Dr. Şengör, "Türkiye’nin sonu artık belli ve uzakta da değil. Önümüzdeki 30-40 yıl içinde Türkiye olmayacak. Bu 20 senelik AK Parti iktidarı ve 1950’den beri gelen, dine önem veren iktidarlar nedeniyle Türkiye’nin istikbali kapanmıştır" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada yeniden gündem
Yaklaşık iki ay önce yapılan bu açıklamalar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve yeniden tartışmalara yol açtı. Şengör'ün ifadeleri, geniş bir kitle tarafından eleştirildi.