https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/biden-adayliktan-cekilecegini-ekibine-1-dakika-once-soylemis-1086115215.html

Biden, adaylıktan çekileceğini ekibine 1 dakika önce söylemiş

Biden, adaylıktan çekileceğini ekibine 1 dakika önce söylemiş

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilmesine ilişkin kararını yayınlamadan 1 dakika önce ekibine söylediği... 22.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-22T17:41+0300

2024-07-22T17:41+0300

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Rakibi Donald Trump'a karşı başarısız düello ve Trump'ın kendisine karşı düzenlenen suikast girişimi sonrası giderek artan reytingleri sonrası siyasi imajını korumayı tercih eden ABD Başkanı Biden, 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekildiğine ilişkin kararını kamuoyu ile yerel saatle 13.46'ta paylaşırken, ekibine ise bu kararını 13.45'te söylediği belirtildi.Biden'a en yakın isimlerden biri olarak bilinen Delaware Senatörü Chris Coons, Associated Press'e yaptığı açıklamada, Biden'ın ülkesi için en iyisinin ne olacağı yönünde bir mücadele verdiğini ve çekilme kararı aldığını söyledi.Biden'ın, çekilme kararından birkaç gün önce COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine kendini izole ettiği anımsatıldı.Çekilme kararını sosyal medyada bir mektupla bildiren Biden, ABD Başkanı olarak görev yapmanın kendisi için en büyük gurur olduğunu kaydederek, "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim. Geri kalan zamanda, sadece başkanlık görevlerime odaklanacağım" ifadesine yer vermişti.Biden ayrıca, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirmişti.Biden’ın kararında geciktiğini ima ede,rek Demokratlar arasındaki karamsar tabloyu yazıya döken ABD’li gazete The Wall Street Journal, “Seçmenler bocalayan Başkan'ın çok yaşlı olduğunu düşünse de müttefikleri onu görmezden geldi, danışmanları yeteneklerini savundu, Demokrat Parti yetkilileri de diğer adayları saf dışı bıraktı” ifadelerini kullanmıştı.Adaylıktan çekilme konusunda daha önce bocalayan Biden’ın, 1981'den beri kendisine danışmanlık yapan ve Washington Post tarafından Biden’ın ‘vicdanı, alter egosu ve beyni’ olarak tanımlanan danışmanı Mike Donilon ile bir araya geldiği, bu görüşme sonrası çekilme kararı aldığı iddia edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/the-simpsons-dizisinin-kamala-harris-kehaneti-gercek-olacak-mi-1086104466.html

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joe biden, abd, abd’de başkanlık kaosu , abd başkanlık seçimleri, donald trump, washington, washington dc, beyaz saray