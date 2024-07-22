https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/bidenin-karari-bitcoini-nasil-etkiledi-1086097970.html

Biden'ın kararı Bitcoin'i nasıl etkiledi?

Biden'ın kararı Bitcoin'i nasıl etkiledi?

Sputnik Türkiye

Bitcoin, ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurmasının ardından dalgalı bir seyir izledi. 22.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-22T10:42+0300

2024-07-22T10:42+0300

2024-07-22T10:42+0300

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ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekildiğini duyurmasının ardından kripto para birimi Bitcoin’de (BTC) dalgalanma yaşandı.Bugün 67 bin dolar seviyesini aşarak son 1 ayın en yüksek seviyesini gören Bitcoin açıklamanın hemen ardından geriledi.Ani düşüş yaşandıBTC son dakikalarda 1.000 dolarlık bir düşüş yaşayarak 67.340 doları gördü. Ancak sonrasında tekrar yükselişe geçti. Bitcoin şu sıralarda 67.800 dolardan işlem görüyor.Bitcoin, Eski Başkan Trump'ın kripto endüstrisine desteğini açıklayıp BTC'nin "Amerika'da üretilmesini" istediğini belirtmesinin ardından son haftalarda toparlanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/biden-yaristan-cekildi-yeni-aday-kim-olacak-nasil-belirlenecek-1086091093.html

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Sputnik Türkiye

biden'ın kararı bitcoin'i nasıl etkiledi?