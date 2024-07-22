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Biden yarıştan çekildi: Yeni aday kim olacak, nasıl belirlenecek?
Biden yarıştan çekildi: Yeni aday kim olacak, nasıl belirlenecek?
Sputnik Türkiye
ABD'de Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin ardından yeni aday belirleme süreci merak konusu oldu. 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T00:57+0300
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ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilmesinin ardından, Demokrat Partinin seçim yolunun hangi prosedürlerle şekillenebileceği sorusu gündem oldu.ABD Başkanı Biden, 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekildiğini duyurdu.Iowa'da 15 Ocak'ta başlayan ve Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti aday adaylarının kendi partileri içinde başkan adayı olmak için yarıştığı ön seçim süreci haziranda sona erdi.Biden 3 bin 800'den fazla delegenin desteğini kazanmıştıBiden, seçimlerde bir kişinin aday gösterilmesi için 1968 Demokrat delegeden oy alması gerekirken yaklaşık 3 bin 800'den fazla delegenin desteğini kazanmıştı.19-22 Ağustos'ta ise Demokrat Partinin Chicago'daki parti kongresi olan Demokrat Parti Ulusal Kongresinde partilerin başkan adayı resmen belirlenip açıklanması beklenirken, Biden'ın adaylıktan çekilmesi, partinin adayının belirlenmesi için nasıl bir süreç izleyeceği sorusunu akıllara getirdi.Biden, eleştirilerin hedefi olduBiden, son dönemde sağlık durumu ve mental yeterliliği konusundaki endişeler ile Cumhuriyetçi rakibi eski Başkan Donald Trump'la 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasındaki zayıf performansı nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.Demokrat Partiye destek veren milyarder bağışçılar arasında da 81 yaşındaki Demokrat Partili Biden'ın yarıştan çekilmesini isteyen isimlerin sayısı artıyordu.ABD Kongresi Temsilciler Meclisinin Demokrat Üyesi Lloyd Doggett, 2 Temmuz'da, Biden'a "başkanlık yarışından çekilmesi" çağrısında bulunarak bu çağrıyı yapan ilk Demokrat Partili Kongre üyesi olmuştu.Biden, son zamanlarda yaptığı açıklamalarla yarıştan çekilmeyeceğini ve "en güçlü adayın kendisi" olduğunu ifade etse de bugünkü açıklamasında "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim" ifadesini kullandı. Biden, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığını destekliyorBiden, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çekildiği başkanlık yarışında, yardımcısı Kamala Harris'in Demokrat Partiden aday olması için "tam destek ve onay verdiğini" açıkladı.Harris: Adaylığı hak etme ve kazanma niyetindeBiden'ın seçim yarışından çekilmesi ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığını desteklediğini açıklamasının ardından Harris, "Adaylığı hak etme ve kazanma niyetinde" olduğunu belirtti. Eski ABD başkanları Barack Obama ve Bill Clinton, Başkan Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.Obama, açıklamasında açık şekilde Harris'ten bahsetmedi. Süreç nasıl işleyecek?Biden'ın kendi isteğiyle yarıştan çekilmesi üzerine, Kongreden önce yeni adayın belirlenememesi halinde Demokrat Parti tüzüğüne göre, partinin adayıyla ilgili nihai kararını verecek Kongrede delegelerin yeni isme oy vermeleri gerekiyor.Biden'ın neredeyse tamamının desteğini kazandığı Demokrat Partili delegelerin çoğunluğunun oyunu kazanan kişi, Demokratların yeni adayı olacak. Bir başka deyişle 3 bin 930'dan fazla delegeden 1968'inin oyunu alan kişi, partinin başkan adayı olmaya hak kazanabilecek. Adaylık için ismi geçenlerÖte yandan, ABD'de yerel medya ve birçok uzman, Biden'ın Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yanı sıra eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'nın da Biden'ın yerine geçebilecek adaylar arasında olması olasılığını konuşuyordu.Michelle Obama birçok kez adaylık yarışına katılmayacağını belirtse de Biden'ın çekileceği bir senaryoda ismi en çok tartışılacaklar arasında yer alıyordu.Medyada yer alan haberlere göre, Demokratların başkan adayı, Harris'ten başka isim de olabilir.Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Biden'ın adaylıktan çekilmesi halinde doğrudan Harris'in aday gösterilmesindense partide adaylık için bir "yarış" olması çağrısı yapmıştı.Belirlenecek başkan adayının başkan yardımcısı adayının kim olacağı da merak konusu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/eski-abd-baskanlarindan-biden-karari-sonrasi-aciklama-obama-harrise-destegini-aciklamadi-1086089663.html
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kamala harris başkan adayı, demokrat parti başkanlık adaylığı, biden harris destek, abd başkanlık seçimleri 2024, demokrat parti aday belirleme süreci, biden'ın çekilmesi, michelle obama başkan adayı, demokrat parti kongresi, başkanlık seçim süreci, harris'in başkan adayı olma şansı nedir?demokrat parti'nin yeni adayı nasıl belirlenecek?biden'ın çekilmesi demokrat parti'yi nasıl etkiler?michelle obama başkan adayı olabilir mi?biden'ın çekilme kararı neden şimdi geldi?kamala harris'in başkanlık adaylığına tepkiler nasıl?demokrat parti kongresi ne zaman yapılacak?demokrat parti'de adaylık yarışı nasıl ilerleyecek?biden'ın çekilmesiyle cumhuriyetçi parti'nin stratejisi nasıl değişecek?demokrat parti başkanlık adaylığıbiden harris destekabd başkanlık seçimleri 2024demokrat parti aday belirleme sürecibiden'ın çekilmesimichelle obama başkan adayıdemokrat parti kongresibaşkanlık seçim sürecijoe biden çekildikamala harris adayabd seçimleri 2024biden sağlık sorunlarıbiden mental yeterliliktrump biden tartışmasıdemokrat parti başkan adaylığıkamala harris kimdirmichelle obama aday olur mudemokrat partide aday kim olacakkamala harris destekçileribiden kamala destekbiden neden çekildiabd başkanlık seçim prosedürükamala harris'in politikalarıharris'in başkanlık şansıbiden sağlık durumudemokrat parti kongresi 2024kamala harris'in geçmişikamala harris biyografidemokrat parti adaylık sürecibiden'ın sağlık endişeleriharris'in adaylık açıklamasıkamala harris'in politik duruşudemokrat parti'nin yeni adayıbiden'ın adaylıktan çekilme nedenibiden'ın çekilmesi demokrat partikamala harris başkan olabilir mibiden harris ortaklığıbiden çekildi, harris adaykamala harris kimdir, biyografiharris, biden çekilmesiabd'de başkanlık seçim süreciharris'in başkanlık ihtimalibiden'ın çekilme kararıabd seçimleri, biden çekildidemokrat parti'nin başkan adayıbiden'ın desteklediği adaybiden neden adaylıktan çekildikamala harris'in başkanlık şansıbiden'ın çekilmesi ne anlama geliyordemokrat parti başkanlık seçimi,michelle obama başkan adayı olabilir mi?biden'ın çekilme kararı neden şimdi geldi?kamala harris'in başkanlık adaylığına tepkiler nasıl?demokrat parti kongresi ne zaman yapılacak?demokrat parti'de adaylık yarışı nasıl ilerleyecek?biden'ın çekilmesiyle cumhuriyetçi parti'nin stratejisi nasıl değişecek?demokrat parti'de adaylık süreci nasıl işliyor?kamala harris'in başkan olma şansı nedir?demokrat parti'nin başkan adayı kim olacak?biden'ın çekilmesiyle ilgili tepkiler neler?biden'ın sağlık durumu başkanlık yarışını nasıl etkiledi?biden'ın çekilme kararı demokrat parti'yi nasıl etkiler?kamala harris'in başkan adaylığına destek ne kadar?michelle obama başkanlık yarışına katılır mı?kamala harris'in politik kariyeri nasıldır?biden'ın çekilme kararı demokrat parti içinde nasıl karşılandı?
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Biden yarıştan çekildi: Yeni aday kim olacak, nasıl belirlenecek?

00:57 22.07.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIBiden
Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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ABD'de Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin ardından yeni aday belirleme süreci merak konusu oldu.
ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilmesinin ardından, Demokrat Partinin seçim yolunun hangi prosedürlerle şekillenebileceği sorusu gündem oldu.
ABD Başkanı Biden, 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekildiğini duyurdu.
Iowa'da 15 Ocak'ta başlayan ve Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti aday adaylarının kendi partileri içinde başkan adayı olmak için yarıştığı ön seçim süreci haziranda sona erdi.
Joe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2024
Joe Biden

Biden 3 bin 800'den fazla delegenin desteğini kazanmıştı

Biden, seçimlerde bir kişinin aday gösterilmesi için 1968 Demokrat delegeden oy alması gerekirken yaklaşık 3 bin 800'den fazla delegenin desteğini kazanmıştı.
19-22 Ağustos'ta ise Demokrat Partinin Chicago'daki parti kongresi olan Demokrat Parti Ulusal Kongresinde partilerin başkan adayı resmen belirlenip açıklanması beklenirken, Biden'ın adaylıktan çekilmesi, partinin adayının belirlenmesi için nasıl bir süreç izleyeceği sorusunu akıllara getirdi.

Biden, eleştirilerin hedefi oldu

Biden, son dönemde sağlık durumu ve mental yeterliliği konusundaki endişeler ile Cumhuriyetçi rakibi eski Başkan Donald Trump'la 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasındaki zayıf performansı nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.
Demokrat Partiye destek veren milyarder bağışçılar arasında da 81 yaşındaki Demokrat Partili Biden'ın yarıştan çekilmesini isteyen isimlerin sayısı artıyordu.
ABD Kongresi Temsilciler Meclisinin Demokrat Üyesi Lloyd Doggett, 2 Temmuz'da, Biden'a "başkanlık yarışından çekilmesi" çağrısında bulunarak bu çağrıyı yapan ilk Demokrat Partili Kongre üyesi olmuştu.
Biden, son zamanlarda yaptığı açıklamalarla yarıştan çekilmeyeceğini ve "en güçlü adayın kendisi" olduğunu ifade etse de bugünkü açıklamasında "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim" ifadesini kullandı.

Biden, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığını destekliyor

Biden, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çekildiği başkanlık yarışında, yardımcısı Kamala Harris'in Demokrat Partiden aday olması için "tam destek ve onay verdiğini" açıkladı.

Harris: Adaylığı hak etme ve kazanma niyetinde

Biden'ın seçim yarışından çekilmesi ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığını desteklediğini açıklamasının ardından Harris, "Adaylığı hak etme ve kazanma niyetinde" olduğunu belirtti.
Eski ABD başkanları Barack Obama ve Bill Clinton, Başkan Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Obama, açıklamasında açık şekilde Harris'ten bahsetmedi.
© İHA / TIERNEY L. CROSS / POOLJoe Biden - Kamala Harris
Joe Biden - Kamala Harris - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2024
Joe Biden - Kamala Harris
© İHA / TIERNEY L. CROSS / POOL

Süreç nasıl işleyecek?

Biden'ın kendi isteğiyle yarıştan çekilmesi üzerine, Kongreden önce yeni adayın belirlenememesi halinde Demokrat Parti tüzüğüne göre, partinin adayıyla ilgili nihai kararını verecek Kongrede delegelerin yeni isme oy vermeleri gerekiyor.
Biden'ın neredeyse tamamının desteğini kazandığı Demokrat Partili delegelerin çoğunluğunun oyunu kazanan kişi, Demokratların yeni adayı olacak. Bir başka deyişle 3 bin 930'dan fazla delegeden 1968'inin oyunu alan kişi, partinin başkan adayı olmaya hak kazanabilecek.

Adaylık için ismi geçenler

Öte yandan, ABD'de yerel medya ve birçok uzman, Biden'ın Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yanı sıra eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'nın da Biden'ın yerine geçebilecek adaylar arasında olması olasılığını konuşuyordu.
© AFP 2023 / MANDEL NGANBarack Obama, Michelle Obama
Barack Obama, Michelle Obama - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2024
Barack Obama, Michelle Obama
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
Michelle Obama birçok kez adaylık yarışına katılmayacağını belirtse de Biden'ın çekileceği bir senaryoda ismi en çok tartışılacaklar arasında yer alıyordu.
Medyada yer alan haberlere göre, Demokratların başkan adayı, Harris'ten başka isim de olabilir.
Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Biden'ın adaylıktan çekilmesi halinde doğrudan Harris'in aday gösterilmesindense partide adaylık için bir "yarış" olması çağrısı yapmıştı.
Belirlenecek başkan adayının başkan yardımcısı adayının kim olacağı da merak konusu.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2024
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Eski ABD başkanlarından Biden kararı sonrası açıklama: Obama, Harris'ten bahsetmedi
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