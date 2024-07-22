https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/ehliyet-almayi-dusunenleri-ilgilendiriyor-direksiyon-sinavinda-kurallar-degisiyor-1086108488.html
Ehliyet almayı düşünenleri ilgilendiriyor: Direksiyon sınavında kurallar değişiyor
Ehliyet almayı düşünenleri ilgilendiriyor: Direksiyon sınavında kurallar değişiyor
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı aldığı geri bildirimlerin ardından paralel park aşaması için kuralları esnetme ve aynı zamanda bazı kuralları değiştirme kararı aldı. 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T15:02+0300
2024-07-22T15:02+0300
2024-07-22T15:02+0300
türkiye
ehliyet
a2 ehliyet
b sınıfı ehliyet
ehliyet sınavı
sınav
park
milli eğitim bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/07/1072123811_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a12114c2d17c665f45d8e20cf57f7a8c.jpg
Milat'tan Münevver Kabaoğlu'nun haberine göre bu değişikliklerin yürürlük tarihi belli oldu. Yeni yönetmelik adayların en çok zorlandığı paralel park için bir hak daha tanınmasını içeriyor. Böylece sürücü adayları direksiyon sınavında paralel parkı düzgün yapamamaları halinde bir kez daha deneyebilecek.Direksiyon sınavlarında adaylardan yapmaları beklenen bir diğer park çeşidi 'L park' olarak öne çıkıyor. L park; aracın geri geri giderken 90 derecelik bir açıyla dar bir alana park etme işlemine deniyor.Milli Eğitim Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre L parkın kuralı değişiyor. Yeni yönetmelikte 90 derecelik açı artık olmayacak. Adayların, aracı geri geri getirirken oval bir alanın ardından dar bir alana park etmesi gerekecek.Ayrıca, eski sisteme göre L park için arka kısımda bulunan dubalara yer verilmeyecek. Bu park alanında da sürücülere iki hak tanınacak.Sınav süresi uzadıYeni yönetmeliğe göre sınav süresi 35 dakikadan 40 dakikaya yükselecek. Sınava giren aday sayısı ise 12'den 10'a düşürülecek. Bir başka ifadeyle, komisyon bir gün içerisinde en fazla 10 sürücü adayını sınava tabii tutabilecek.Yeni yönetmelikte sınav güzergahlarında da değişiklik yapılması bekleniyor. Sınavlar için iki farklı güzergah bulunacak. Adayların hangi güzergahta sınava gireceği, komisyon tarafından çekilen kura ile belirlenecek.Direksiyon sınavında önemli değişikleri içeren yeni yönetmeliğin ne zaman yürürlüğe gireceği ise en çok merak edilen konulardan biri olarak öne çıkıyor.Yapılan değişikliklerin Ocak 2025 tarihinden sonra yürürlüğe alınması bekleniyor.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/07/1072123811_99:0:747:486_1920x0_80_0_0_2be69c27d35ce36beb65de6be1fd44d7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ehliyet, a2 ehliyet, b sınıfı ehliyet, ehliyet sınavı, sınav, park, milli eğitim bakanlığı
ehliyet, a2 ehliyet, b sınıfı ehliyet, ehliyet sınavı, sınav, park, milli eğitim bakanlığı
Ehliyet almayı düşünenleri ilgilendiriyor: Direksiyon sınavında kurallar değişiyor
Milli Eğitim Bakanlığı aldığı geri bildirimlerin ardından paralel park aşaması için kuralları esnetme ve aynı zamanda bazı kuralları değiştirme kararı aldı.
Milat'tan Münevver Kabaoğlu'nun haberine göre bu değişikliklerin yürürlük tarihi belli oldu. Yeni yönetmelik adayların en çok zorlandığı paralel park için bir hak daha tanınmasını içeriyor. Böylece sürücü adayları direksiyon sınavında paralel parkı düzgün yapamamaları halinde bir kez daha deneyebilecek.
Direksiyon sınavlarında adaylardan yapmaları beklenen bir diğer park çeşidi 'L park' olarak öne çıkıyor. L park; aracın geri geri giderken 90 derecelik bir açıyla dar bir alana park etme işlemine deniyor.
Milli Eğitim Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre L parkın kuralı değişiyor. Yeni yönetmelikte 90 derecelik açı artık olmayacak. Adayların, aracı geri geri getirirken oval bir alanın ardından dar bir alana park etmesi gerekecek.
Ayrıca, eski sisteme göre L park için arka kısımda bulunan dubalara yer verilmeyecek. Bu park alanında da sürücülere iki hak tanınacak.
Yeni yönetmeliğe göre sınav süresi 35 dakikadan 40 dakikaya yükselecek. Sınava giren aday sayısı ise 12'den 10'a düşürülecek. Bir başka ifadeyle, komisyon bir gün içerisinde en fazla 10 sürücü adayını sınava tabii tutabilecek.
Yeni yönetmelikte sınav güzergahlarında da değişiklik yapılması bekleniyor. Sınavlar için iki farklı güzergah bulunacak. Adayların hangi güzergahta sınava gireceği, komisyon tarafından çekilen kura ile belirlenecek.
Direksiyon sınavında önemli değişikleri içeren yeni yönetmeliğin ne zaman yürürlüğe gireceği ise en çok merak edilen konulardan biri olarak öne çıkıyor.
Yapılan değişikliklerin Ocak 2025 tarihinden sonra yürürlüğe alınması bekleniyor.