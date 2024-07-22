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Ahmet Hakan: Restoranın ortasına yatak seren adamla tatile çıkılır, ortak olunur, okey oynanır
Ahmet Hakan: Restoranın ortasına yatak seren adamla tatile çıkılır, ortak olunur, okey oynanır
Sputnik Türkiye
Cenk Bilge, Antalya'da kaldığı otelde klimasının bozulması ve uyarılarına rağmen ilgilenilmemesi üzerine restorana yatağıyla inerek durumu protesto etti. Ahmet... 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T10:03+0300
2024-07-22T10:03+0300
türkiye
ahmet hakan
otel
antalya
klima
hizmet
protesto
yemekhane
restoran
turizm
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Tatil için geldiği Antalya'daki 5 yıldızlı otelde odasının klimasının çalışmadığını ve çözüm bulunamadığını iddia eden adam, odasındaki yatağını restorana taşıyıp yere serip yattı.Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan tatilci, defalarca otel yetkililerinden yardım istemesine rağmen klimanın düzeltilmediğini söyledi.Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Cenk Bilge isimli bir vatandaşımız, Antalya Belek’te 5 yıldızlı bir otelde tatil yapıyormuş. Odasındaki klima bozulmuş. Görevlilere durumu bildirmiş. Bakmış ilgilenen falan yok. Hemen şu eylemi yapmaya karar vermiş: Otelin restoranının boş alanına yatağını serip uzanmış. Sonuç? Klima sorunu bir saat içinde çözülmüş." dedi ve şunları ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/oteller-bos-kalinca-fiyatlar-kirildi-yuzde-50ye-varan-indirim-var-1086006174.html
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kliması bozuk otel,restorana yatak götüren adam,otel klima yatak restoran
kliması bozuk otel,restorana yatak götüren adam,otel klima yatak restoran

Ahmet Hakan: Restoranın ortasına yatak seren adamla tatile çıkılır, ortak olunur, okey oynanır

10:03 22.07.2024
© İHA / İHA-AW250692Restoranın ortasına yatak seren adam
Restoranın ortasına yatak seren adam - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2024
© İHA / İHA-AW250692
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Cenk Bilge, Antalya'da kaldığı otelde klimasının bozulması ve uyarılarına rağmen ilgilenilmemesi üzerine restorana yatağıyla inerek durumu protesto etti. Ahmet Hakan, "Restoranın ortasına yatak seren adamla tatile çıkılır, ortak olunur, okey oynanır" dedi.
Tatil için geldiği Antalya'daki 5 yıldızlı otelde odasının klimasının çalışmadığını ve çözüm bulunamadığını iddia eden adam, odasındaki yatağını restorana taşıyıp yere serip yattı.
Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan tatilci, defalarca otel yetkililerinden yardım istemesine rağmen klimanın düzeltilmediğini söyledi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Cenk Bilge isimli bir vatandaşımız, Antalya Belek’te 5 yıldızlı bir otelde tatil yapıyormuş. Odasındaki klima bozulmuş. Görevlilere durumu bildirmiş. Bakmış ilgilenen falan yok. Hemen şu eylemi yapmaya karar vermiş: Otelin restoranının boş alanına yatağını serip uzanmış. Sonuç? Klima sorunu bir saat içinde çözülmüş." dedi ve şunları ekledi:
"Öfkeyi kontrol ederek zekice bir buluşla negatif durumu anında pozitife çevirmek. Her babayiğidin yapabileceği bir şey değildir bu. Bu vatandaşımızla... Tatile çıkılır. Ortak olunur. Okey oynanır. Maça gidilir. Organizasyon yapılır. Mavra çevrilir."
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