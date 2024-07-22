https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/ahmet-hakan-restoranin-ortasina-yatak-seren-adamla-tatile-cikilir-ortak-olunur-okey-oynanir-1086096568.html

Ahmet Hakan: Restoranın ortasına yatak seren adamla tatile çıkılır, ortak olunur, okey oynanır

Ahmet Hakan: Restoranın ortasına yatak seren adamla tatile çıkılır, ortak olunur, okey oynanır

Sputnik Türkiye

Cenk Bilge, Antalya'da kaldığı otelde klimasının bozulması ve uyarılarına rağmen ilgilenilmemesi üzerine restorana yatağıyla inerek durumu protesto etti. Ahmet... 22.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-22T10:03+0300

2024-07-22T10:03+0300

2024-07-22T10:03+0300

türkiye

ahmet hakan

otel

antalya

klima

hizmet

protesto

yemekhane

restoran

turizm

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Tatil için geldiği Antalya'daki 5 yıldızlı otelde odasının klimasının çalışmadığını ve çözüm bulunamadığını iddia eden adam, odasındaki yatağını restorana taşıyıp yere serip yattı.Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan tatilci, defalarca otel yetkililerinden yardım istemesine rağmen klimanın düzeltilmediğini söyledi.Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Cenk Bilge isimli bir vatandaşımız, Antalya Belek’te 5 yıldızlı bir otelde tatil yapıyormuş. Odasındaki klima bozulmuş. Görevlilere durumu bildirmiş. Bakmış ilgilenen falan yok. Hemen şu eylemi yapmaya karar vermiş: Otelin restoranının boş alanına yatağını serip uzanmış. Sonuç? Klima sorunu bir saat içinde çözülmüş." dedi ve şunları ekledi:

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Sputnik Türkiye

kliması bozuk otel,restorana yatak götüren adam,otel klima yatak restoran