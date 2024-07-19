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SON DAKİKA | TFF seçimini kaybeden Büyükekşi'den veda mesajı: 'Unutulmayacak iz bıraktık'
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Oteller boş kalınca fiyatlar kırıldı: Yüzde 50'ye varan indirim var
Oteller boş kalınca fiyatlar kırıldı: Yüzde 50'ye varan indirim var
Sputnik Türkiye
Sezonda boş kalan oteller, müşteri çekebilmek için 'yaz fırsatları' adı altında yüzde 50'ye varan indirim kampanyaları düzenlemeye başladı. 46 bin TL'lik... 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T11:38+0300
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Bayram tatiliyle erken başlayan turizm sezonunda otellerde doluluk doluluk geçen yılın gerisinde kaldı. Hürriyet'in haberine göre; oteller son dakika satışlarında boş kalan odaları doldurmak için ‘yaz fırsatları’ adı altında peş peşe indirim yapmaya başladı.Özellikle sosyal medyada reklamlı içeriklerle müşteriyi çekmeye çalışan otellerde konaklama ücretlerinde yapılan indirim oranı yüzde 50’ye ulaştı.Turizmcinin başlattığı bu kampanyadan yararlanmak isteyenler, grup rezervasyonu yaptırırlarsa indirim oranları daha da artabiliyor.Örneğin, Antalya Kemer’de bulunan bir otelin iki kişi için her şey dahil 3 gece 4 gün tatil ücreti 18 bin TL iken bu tutarın 12 bin 600’ye indiği, Marmaris Turunç’ta bulunan bir otelin de ağustosta 4 gece 2 kişilik fiyatının yaklaşık 46 bin TL‘den 31 bin 400 TL’ye kadar düştüğü görüldü.'Burası yangın yeri'Dünya gazetesine konuşan Antalya Turistik İşletmeler Otelciler Pansiyoncular Derneği (ANTOP) Başkanı Alp Özel, şehir merkezindeki otellerde büyük bir sıkıntının olmadığını ve doluluk oranlarının yüzde 70 dolayında seyrettiğini aktarmıştı.Özel, üç yıldızlı, oda kahvaltı ve yüzme havuzu olan butik otellerin günlük fiyatının geçen yıl 100 ile 110 Euro'yken, şimdi 60 ile 70 Eurolarda olduğunu ifade etmişti. Denize yakın Konyaaltı’nda ve Kemer’de ikinci sınıf otellerin boş olduğunu söyleyen Özel, şöyle devam etmişti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/bayram-tatilinde-havalimanlarinda-rekor-7-milyon-916-bin-726-yolcu-hizmet-aldi-1085193878.html
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antalya otel fiyatları,otel fiyatları,temmuz otel fiyatları
antalya otel fiyatları,otel fiyatları,temmuz otel fiyatları

Oteller boş kalınca fiyatlar kırıldı: Yüzde 50'ye varan indirim var

11:38 19.07.2024
© İHA / BEGÜM AKSOY - FAİK GÜVEN YILMAZ-AW220619Antalya'da sahiller boş kaldı: Termometreler 46 dereceyi gösterdi
Antalya'da sahiller boş kaldı: Termometreler 46 dereceyi gösterdi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
© İHA / BEGÜM AKSOY - FAİK GÜVEN YILMAZ-AW220619
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Sezonda boş kalan oteller, müşteri çekebilmek için 'yaz fırsatları' adı altında yüzde 50'ye varan indirim kampanyaları düzenlemeye başladı. 46 bin TL'lik tatilin 31 bin TL'ye kadar gerilediği ifade edildi.
Bayram tatiliyle erken başlayan turizm sezonunda otellerde doluluk doluluk geçen yılın gerisinde kaldı.
Hürriyet'in haberine göre; oteller son dakika satışlarında boş kalan odaları doldurmak için ‘yaz fırsatları’ adı altında peş peşe indirim yapmaya başladı.
Özellikle sosyal medyada reklamlı içeriklerle müşteriyi çekmeye çalışan otellerde konaklama ücretlerinde yapılan indirim oranı yüzde 50’ye ulaştı.
Turizmcinin başlattığı bu kampanyadan yararlanmak isteyenler, grup rezervasyonu yaptırırlarsa indirim oranları daha da artabiliyor.
Örneğin, Antalya Kemer’de bulunan bir otelin iki kişi için her şey dahil 3 gece 4 gün tatil ücreti 18 bin TL iken bu tutarın 12 bin 600’ye indiği, Marmaris Turunç’ta bulunan bir otelin de ağustosta 4 gece 2 kişilik fiyatının yaklaşık 46 bin TL‘den 31 bin 400 TL’ye kadar düştüğü görüldü.

'Burası yangın yeri'

Dünya gazetesine konuşan Antalya Turistik İşletmeler Otelciler Pansiyoncular Derneği (ANTOP) Başkanı Alp Özel, şehir merkezindeki otellerde büyük bir sıkıntının olmadığını ve doluluk oranlarının yüzde 70 dolayında seyrettiğini aktarmıştı.
Özel, üç yıldızlı, oda kahvaltı ve yüzme havuzu olan butik otellerin günlük fiyatının geçen yıl 100 ile 110 Euro'yken, şimdi 60 ile 70 Eurolarda olduğunu ifade etmişti. Denize yakın Konyaaltı’nda ve Kemer’de ikinci sınıf otellerin boş olduğunu söyleyen Özel, şöyle devam etmişti:

En büyük kaos bütçe yaparken ortaya çıkar. Özellikle beş yıldızlı oteller Euro ve dolar hesabı yapar. Bir odayı 50 eurodan satarız, 50 Euro'nun çarpanını bugünkü gibi 35 liradan değil, herkes 45- 50 liradan hesapladı. O yüzden maliyetler de ona göre çıktı. Şu an çok ciddi anlamda ciro kaybı var otellerde. Dolulukta geçen yılın yüzde 30-35 gerisindeyiz. Fakat Turizm Bakanlığı’nın verilerine bakıyorsunuz orada başka bir şey söyleniyor, rekor kırdık deniliyor. Bugün yerli turist yok, yurtdışından gelen turist sayısında artış var belki var ama Türk turistte yüzde 25 bir gerileme var. Şu anda fiyatlarımız da çok pahalı ve tutturamıyoruz. Yabancı turiste fiyat tutmuyor, Türkiye pahalı geliyor. Özellikle Türk turizmini ve Antalya turizmini ayakta tutan o ‘ekonomik beş yıldızlı oteller’ diye tabir ettiğimiz oteller var. Sayıları yaklaşık 450 tane ve maliyetleri inanılmaz uçmuş durumda. Yani bildiğiniz gibi değil, burası yangın yeri. Araya paspas atan personel 40 bin lira ücret istiyor.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2024
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