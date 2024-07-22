https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/ahmet-ersagun-yucel-iyi-partiden-istifa-etti-1086120826.html
Ahmet Ersagun Yücel İYİ Parti'den istifa etti
Ahmet Ersagun Yücel İYİ Parti'den istifa etti
Sputnik Türkiye
İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T22:42+0300
2024-07-22T22:42+0300
2024-07-22T22:44+0300
politika
iyi parti
istifa
milletvekili
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İstanbul Milletvekili Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partiye eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in daveti üzerine katıldığı belirtti.Partinin kurulmasında, gelişmesinde emeğinin bulunduğuna ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı olduğuna işaret eden Yücel, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıklayarak, şunları kaydetti:Ahmet Ersagun Yücel'in istifasıyla İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 33'e düşerken bağımsız milletvekili sayısı 8 oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/iyi-partiden-istifa-eden-koray-aydindan-yeni-parti-kuracagi-iddialarina-yanit-1085310400.html
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iyi parti, istifa, milletvekili
iyi parti, istifa, milletvekili
Ahmet Ersagun Yücel İYİ Parti'den istifa etti
22:42 22.07.2024 (güncellendi: 22:44 22.07.2024)
İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.
İstanbul Milletvekili Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partiye eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in daveti üzerine katıldığı belirtti.
Partinin kurulmasında, gelişmesinde emeğinin bulunduğuna ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı olduğuna işaret eden Yücel, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıklayarak, şunları kaydetti:
"İYİ Parti'nin en zor zamanlarında hiçbir karşılık beklemeden tüm ailemle partiye aktif olarak katkıda bulundum. Bu kararın benim için kolay olmadığını belirtmekle beraber bundan sonra da büyük Türk milletine hizmet yolunda var olan değişmez ülkümün başka mecralarda devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Şahsıma siyaset yapma olanağı tanıyan Sayın Meral Akşener ve İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu'na teşekkür ederim."
Ahmet Ersagun Yücel'in istifasıyla İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 33'e düşerken bağımsız milletvekili sayısı 8 oldu.